Mi Jardín de Flores

Exigen Cese del Pederasta Rector Ibarra,. “Violador Confeso”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Nosotros luchamos para que cada mexicana y mexicano pueda comer tres veces al día, tenga derecho a la educación, tenga acceso a la salud, tenga vivienda, pueda vivir dignamente, tenga bienestar. Nosotros luchamos para que haya libertades en México, que no se censure a los medios, que no se censure a la prensa, que todos podamos decir lo que queramos; que no se reprima a las movilizaciones sociales, al pueblo, por manifestarse, o incluso la oposición por manifestarse, que no haya represión; que haya libertades en todo nuestro país: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 18 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Es Mucha la Indignación Contra el Pederasta Confeso Rubén Ibarra

CON LA consigna de “un violador no puede ser rectos”, indignados estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), exigen la destitución inmediata del rector Rubén Ibarra Reyes, pederasta confeso que, sin embargo anda libre gracias a una chicanada del juez penal que lo sentenció a cuatro años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de cuatro años de edad, como el propio rector lo confesó, sin embargo anda en libertad gracias a que depositó una fi anza que el juez ordenó no hacerla pública, dicen que es ridícula.

¡SALVÓ LA cárcel, no la destitución!., fue,otra de las consignas de las estudiantes encabezadas por Liliana Borda, de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, que tomaron las instalaciones del Campus UA Siglo XXI, escribiendo en una cartulina blanca:

ACEPTAR UN DELITO NO BORRA LA VIOLENCIA. RECLASIFICARLO NO LO VUELVE MENOS GRAVE Y PERMITE QUE SE CUMPLA LA LIBERTAD. NO REPARA EL DAÑO. EXIGIMOS la destitución inmediata de la UAZ de Rubén Ibarra. NINGÚN VIOLADOR SIN CASTIGOS. RUBÉN IBARRA VIOLADOR.

ESTAS eran algunos de las consignas que en cartulinas plasmaron y las colocaron a la entrada de la institución: .

ESTAMOS avergonzados, nos da mucha impotencia, coraje que la cara de nuestra máxima casa de estudios sea un violador que, a fi nal de cuentas, sigue siendo rector , entonces lo que queremos es que le den celeridad y prontitud a la destitución de Rubén Ibarra.

ADELANTÓ que el paro y bloqueo del campus permanecerá hasta el lunes a las 5:00 de la tarde con la fi nalidad de ejercer presión en cuanto a la destitución de Rubén Ibarra: mamás, hijas y compañeras se encuentran preocupadas por la situación que aqueja a la comunidad universitaria.

NO PODEMOS estar dentro de nuestra universidad sabiendo que hay un violador al frente de la UAZ, es completamente absurdo e indignante, e hizo un llamado a todos los universitarios a unirse a las exigencias para la tranquilidad y dignidad de las estudiantes’, fi nalizó Liliana Borda.

-¡BENDITO mi Padre Dios, que hay estudiantes como la señorita Liliana, con gente como ella hace mi ilusión de un cambio verdadero entre la juventud, siga latiendo en mi corazón.

HABRÁ qué estar al tanto a ver cómo resuelve el Consejo Universitario.

-NO TIENE para dónde hacerse: lo destituye o arde la UAZ; estudiantes y maestros están sumamente indignados contra el pederasta confeso y el truculento y corrupto gobierno monrealista.

-HOMBRE, tan bien que iba el grandote francés, Cristian Paul Camacho Osnaya al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la hora buena enseñó el cobre, ojalá y reaccionara y apelara la sentencia del juez; violar a una niña de 4 años no tiene nombre, ese pedófi lo confeso es un peligros para la niñez y no debe de andar suelto, métanlo a la cárcel y que no salga hasta que se regenere, porque caimán que come huevo aunque le quemen el hocico.

El Narco Atacó a Elemento de la Guardia Nacional

NO SÉ a que le tira el arco atacando a las fuerzas del orden ayer lo volvió a hacer, y lo único que logró. fue herir a un uniformado, a cambio uno de los delincuentes cayó muerto, otro resultó herido y otro más está detenido y lo van a hacer cantar.

-ES QUE yo creo que se dan ínfulas de malditos porque andan bien drogados y por eso se animan a atacar a elementos de la guardia nacional que están mucho major preparados que ellos.

PUES AYER lo volvieron a hacer en terrenos de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, pero así les fue a los malditos, lo que provocó que la policía del vecino estado blindara su puerta de entrada para impedir que los narcos huyeran a Aguascalientes.

-NOMÁS que allá sí los detienen o se los echan al plato, me dicen que la gobernadora ha dado la orden de combatir con todo al narco para cuidar las inversiones, pues de no hacerlos los empresarios saldrían del estado y se perderían mucho empleos, tantos como se pierden acá en Zacatecas.

-PUES en Aguascalientes cuidan mucho los limites con Zacatecas, para impedir que los narcos entren a su territorio.

-AFORTUNADAMENTE nomas hubo un muerto y ese fue de las fi las del narco, además uno de sus compinches resultó herido y otro más detenido como los informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas, bien por la Guardia Nacional y hago votos para que el valiente guardia nacional herido, se recupere pronto.

Yo Noto a la Jenny muy Tranquila

PUES LA jueza Esmeralda Castro Dávila, vinculó a proceso a la Jenny González Arenas, líder sindical y candidata perdedora a la rectoría de la UAZ, por presunto fraude en la compra de un inmueble al ISSSTEZAC, para el sindicato que ella encabeza.

-PUES habrá que ver, yo veo a la Dra. Jenny muy tranquila y hasta sonriente, a ver si no le hacen una Chicanada; en tres meses, máximo sabremos, fue el plazo que dio David Monreal, perdón, la jueza Esmeralda Castro.

Siguen las Desapariciones Forzadas

Y MIENTRAS esto sucede con actores de la UAZ, las desapariciones forzadas de zacatecanos continúan: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de LISANDRO CARDONA RODRÍGUEZ de 26 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 14 de mayo del presente año del bienestar.

-¿BIENESTAR? Ni la burla perdona.

-OH, bueno, así lo decretó David Monreal, reclámele a él.

AH, y hubo otro herido de bala, en Morelos intentaron asesinar a balazos a un hombre que fue hospitalizado, su estado de salud es grave.

-MUERTOS Y heridos son el pan de cada día en nuestro otrora seguro Zacatecas.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.