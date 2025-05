Se Compromete Mara Muñoz Galván a Actuar Bajo los Principios de Imparcialidad y la Autonomía

Zacatecas, Zac.- En el marco del Foro “Conóceles” con candidaturas a Juezas y Jueces de Distrito, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), Mara Muñoz Galván candidata a jueza del Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Zacateca, se comprometió a actuar bajo los principios de imparcialidad y la autonomía de ser favorecida por el voto de la ciudadanía el 1 de junio.

“Son dos compromisos cent rales en mi actuar, no dejaré que presiones políticas o económicas determinen mis decisiones, aplicaré las herramientas metodológicas que nos da la ciencia jurídica y materias como la sociología para juzgar con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos como obliga la convencionalidad y las leyes nacionales”.

Por ello -explicó- durante el foro del INE, dicha trayectoria, es lo que la anima a participar en este proceso de renovación del Poder Judicial, “el saber que es necesario actuar de manera íntegra, empática, incansable, imparcial para mejorar nuestro sistema de justicia y con la certeza de que se puede lograr si llegan a los espacios personas probadas en el terreno de los hechos”.

En su intervención de cierre, destacó que las tentaciones de hacer un uso indebido de las instituciones de justicia son muchas, y que por ello es necesario, frenar cualquier intento de ese tipo requiere gran templanza, imparcialidad y un sentido de la justicia que vaya más allá de cumplir con un trabajo burocrático, necesita un sentido de la justicia que sea compromiso de vida.

“El juzgado que encabece cuando sea favorecida por su voto, marcando la 04 boleta amarilla será ejemplo de garantía, respeto y protección a los derechos humanos de las partes, ejerceré de manera ejemplar el control de los actos de autoridad para que prevalezca el respeto a la dignidad humana; erradicaré el perjuicio y los estereotipos, y juzgaré con rigor probatorio, perspectiva de género, enfoque de Derechos Humanos”, concluyó.

Muñoz Galván enfatizó que con 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos la integridad a ha definido sus acciones en la vida pública, “la integridad no se discursa, se ejerce, aun cuando los propios intereses están en juego”.

Reiteró que el juzgado que encabezaría, la ley no será un instrumento de opresión -dijo- “sino una herramienta de la justicia, ya que la justicia no es selectiva ni es un privilegio, estoy totalmente convencida de que la justicia si puede transformar vidas, y que la integridad es la herramienta que nos da la posibilidad de dictar decisiones que sean respetadas por las partes”.

Con información difundida en sus redes sociales, la candidata explicó que el juzgado que encabezará, será distinguido como un espacio en donde se garanticen y respeten los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, “como juzgadora no podría cambiar el hecho que lleva a las personas a la acción de la justicia, pero si puedo dar un rostro humano al proceso, actuar con empatía y no con la frialdad de quien está ante un expediente y no ante seres humanos y humanas”.

Reiteró que el juzgado que encabezaría de resultar electa, no habrá prejuicios ni estereotipos que determinen sus decisiones, “ante todo escucharé a las partes, y decidiré de manera objetiva”.

Recordó que con 25 años en la defensa de los derechos humanos, ha tenido oportunidad de servir a las mujeres, a las niñas y niños, a personas indígenas y aquellos más desfavorecidos que padecen no solo el delito sino la violencia por parte de las instituciones, una trayectoria honesta, probada en el terreno de los hechos es la garantía de que las decisiones serán justas, y se cumplirá con el objeto del proceso penal: esclarecer los hechos, castigar al responsable, proteger al inocente y que se repare el daño”.

“Conozco la realidad de Zacatecas, sé cuáles son los obstáculos para el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. Es así porque he sido parte de la historia de muchas personas que buscan justicia, porque he sido parte de luchas compartidas en movimientos sociales que buscan la igualdad, la justicia, el respeto a la dignidad de todas las personas”.