Queremos mucho a Baja California Sur por muchas razones, pero quizá la más importante, además de la belleza de este paisaje maravilloso, es su gente, solidaria. Aquí han venido a vivir muchí- simas personas de distintos estados de la República, y aquí se abraza, se hace una sola comunidad. Son ustedes un pueblo muy solidario y se merecen todo. Por eso, lo que podamos hacer por Baja California Sur, lo vamos a hacer: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 19 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Renunció el Abusador Sexual Pedófilo Confeso, Rubén Ibarra

-EL RECTOR de la UAZ, Dr. Rubén Ibarra Reyes, sentenciado a 4 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 4 años de edad, sorpresivamente renunció ayer domingo a la rectoría de nuestra casa máxima de estudios, lo hizo para no ser vergonzozante cesado hoy lunes como estaba programado.

-FUE LO mejor que pudo haber hecho, queda pendiente una disculpa pública a la familia de esa inocente criatura y al pueblo de Zacatecas, aunque lo que hizo no tiene perdón de Dios, ¿verdad madre Teresa?

-DIOS PERDONA todos los pecados todos, sólo que debe de demostrar arrepentimiento sincero y no volver a cometer la misma y abominable infamia.

-BENDITA UAZ, me dicen que la esposa de Rubén Ibarra, Perla María Trejo Ortíz, será la próxima secretaria general de la rectoría.

-BUENO ELLA no tiene la culpa de que su esposo sea un enfermo sexual peligroso.

-PERO ES que dijo muchas mentiras a favor del Rubén que el Juez tomó como verdades a favor del rector y eso le valió que se recalifi cara el delito de violación equiparada a abuso sexual que es un delito menor y que aunque confeso, le valió recuperar su libertad, entonces muchos universitarios no quieren que la Perla María Trejo sea la próxima secretaria de la UAZ, por obvias razones.

POR LOCO y caliente, el Rubén no sólo arruinó la vida de la niñita y de su familia, sino su propia vida, la de su esposa, hijos y de la misma UAZ, pues es una vergüenza que el representante de nuestra máxima casa de estudios, sea una abusador sexual de niñas confeso.

HAY MUCHA indignación en toda la sociedad zacatecana y de la población universitaria, ni se diga, lo que hizo el Rubén no tiene nombre: el francés Cristian Paul, en su calidad de fi scal, debe apelar la sentencia del juez y exigir que ratifi que la primera acusación: violación equiparada.

-NI LE busquemos, no es el juez, tampoco el fi scal, quien debe de ‘cumplir y hacer cumplir la ley, es el propio gobernador y está obligado por la propia constitución, recuerden lo que juramentó cuando protestó el cargo de gobernador: .

PROTESTO guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Zacatecas y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador de Zacatecas que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del pueblo de Zacatecas; y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande.

-ENTONCES, es el pueblo de Zacatecas quien se lo demanda: sí, que cumpla y haga cumplir la ley, ese violador tiene que ser juzgado penalmente por lo que hizo: violar a una niña de 4 años es imperdonable, no se vale hacer chicanadas en perjuicio de un ser tan indefenso, pobre niñita.

LA CONSTITUCIÓN nos ampara, dice que el pueblo debe de demandarlo.

-QUÉ BUENO que lo recuerda, me voy a permitir leer el Artículo 39 Constitucional, uno muy chingón, que dice: .

LA SOBERANÍA nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para benefi cio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modifi car la forma de su gobierno”.

-POR ESO el pueblo se organizó en torno a don Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sacó de Los Pinos al PRI y metió a AMLO en Palacio Nacional.

-LO MALO fue que en Zacatecas la cajeteamos: hicimos gobernador a ‘El Holgazán’ y así nos fue.

-PERDÓN, pero el pueblo no se equivocó: fue don David el que llegando al poder mostró su verdadero rostro, él pueblo fue engañado, traicionado, don David es nuestro Judas, traicionó al pueblo por 30 denarios y eso es traición.

-CIERTO, David traicionó al pueblo,el pueblo no se equivocó, por eso tiene a David califi cado como el peor gobernador de todo México.

La Sequía en Zacatecas

IMPRESIONANTES las fotografías y el texto del compañero Adolfo Vladimir de Cuartoscuro, que publica hoy lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas: la sequía está acabando con el campo y la ganadería, vean a las pobres reses fl acas, fl acas, pues no sólo tienen hambre por falta de pastos, sino que también mueren de sed, no llueve y las cosas se ponen cada día peor.

-DEBEMOS de plantar nopales, el nopal es muy noble y no necesita mucha agua, además de que da tunas y son muy nutritivas, sin olvidar que comer nopales en bueno y sano: deberíamos de aprenderles de los chinos, ellos tienen tecnología de punta y están convirtiendo desiertos en auténticos vergeles.

-¡AH, ES que los chinos no roban, son muy honestos, educados y trabajadores; allá a los políticos corruptos les dan cran: o sea, los matan sin misericordia alguna: el método más empleado es el fusilamiento: arrodillan al ‘RaTello’ y con un fusil le pegan un balazo en la nuca o le aplican una inyección letal; a otros los refunden en la cárcel y son obligados a regresar lo robado y pagar grandes multas económicas; también hay cadena perpetua para quien se deje sobornar y hasta el que soborna va a parar a la cárcel.

-NO, pues por eso los chinos no invierten en Zacatecas.

-OBVIO, con un gobernador como el David…

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.