Mi Jardín de Flores

Los Amigos Impunes de David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Es de recordar que este fi n de semana el hasta ayer rector de la UAZ fue vinculado a proceso y en un juicio abreviado fue juzgado y sentenciado por el delito de abuso sexual a una menor de cuatro años. Inicialmente la acusación era por violación equiparada agravada y se reclasifi có, con lo que evitó hasta 20 años de cárcel, por lo que este domingo se le vio en un popular centro comercial de Aguascalientes”: Noemí Berenice Luna Ayala, diputada federal.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 20 de mayo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Sólo los Detienen en Otros Estados, no en Zacatecas

-HOY NOS enteramos por nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que en Jalisco atraparon a un narco de nombre Alfredo Aguirre Sánchez alias ‘El Conejo’, quien estaba acompañado de Isidro Guadalupe Martínez Serratos alias ‘Chilo’, subdirector de la policía de Hostotipaquillo, a quienes se les decomisaron dos armas largas, una corta, tres cargadores, 44 cartuchos, dos kilos de cocaína y 900 dosis de metafetaminas.

“LO SOBRESALIENTE de la nota, es que Alfredo Aguirre ‘El Conejo’, es uno de los encargados de la plaza de Zacatecas, del CJNG, que por cierto -continúa don Roberto- tiene orden de aprehensión aquí en Zacatecas”.

-LO QUE se me hace extraño -contesta doña Petra- es que a los narcos pesados los detienen en Jalisco o en Aguascalientes, acá en Zacatecas cogen a puro charalillo del narco, nunca a los peces gordos como el Alfredo , ¿por qué será? -PIENSE mal y acertara: son muchos los intereses que tienen las autoridades zacatecanas con el narco, por eso siempre he insistido en que es necesario limpiar la policía de arriba a abajo, pero son como gritos en el desierto: David no los escucha.

-YO PENSÉ, al inicio del actual sexenio, que don David Monreal iba a limpiar el mugrero de policía que le heredó don Alejandro Yello.

-NO NOMBRE a ese desgraciado corrupto, nomás de oír el nombre del ‘RaTello’ me dan ganas de vomitar… ¡asco al viejo!, como dicen en Sonora.

-TODO Zacatecas creyó que David combatiría la corrupción y la impunidad, porque se comprometió a acabar con esas dos lacras, pero pues nos traicionó y no cumplió con su palabra: en unos meses más cumplirá 4 años de gobernador y ya olvidó no sola esas dos promesas, sino todas: no ha cumplido una sola, bueno, sigue reparando carreteras, apenas termina una cuando en donde inició los baches vuelven a aparecer, son chingaderas.

-QUÉ BUENO que le frenaron el segundo piso del bulevar, pues como está haciendo las cosas, ya se lo hubiera caído lo construido, la verdad.

-NO LO dudo ni tantito, don David es un ‘Rey Midas’ pero al revés, todo lo que toca lo convierte en estiércol.

Continúa la Indignación por la Libertad al Rector Ibarra

SIGUE EL repudió contra el abusador sexual, don Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), confeso de haber abusado sexualmente de una niña de apenas 4 años.

-SALIÓ libre por una chicanada del juez Alfredo Sánchez Domínguez, quien en principio le inició proceso por .violación equiparada, delito por el que alcanzaría una pena máxima de 22 años de prisión, para luego reclasifi car el delito por el de ‘abuso sexual, para sentenciarlo a sólo 4 años de prisión y así cumplir el castigo en libertad, lo que fue y es una abominable aberración.

-EL DOMINGO 1 de junio próximo, se llevarán a cabo las elecciones para reformar el Poder Judicial, o sea: el Alfredo Sánchez deberá dejar su cargo a la abogada u abogado que triunfe ese día; ojalá y mejore la impartición de justicia y el nuevo juez revoque la Chicanada y el delincuente confeso sea sentenciado, a 22 años de cárcel, que es lo que ordena el Código Penal de Zacatecas.

PERO que el David deje de hacerse tarugo y acate lo que dice nuestra Carta Magna: Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la de Zacatecas y las leyes que de ellas emanen, y que se deje de andarle haciendo al tirano: los zacatecanos estamos hasta el gorro de tanta corrupción e impunidad.

Y Hablando de la Corrupción e Impunidad Monrealista

HOY, el conocido empresario y político, don Cuauhtémoc Calderón Galván, en su columna de los martes, La Otra Ruta, comenta la corrupción, la impunidad en el gobierno de don David Monreal, pues el abusador sexual, Dr. don Rubén Ibarra Reyes, a pesar de haber abusado de una niña de 4 años anda libre y además recordó el asesinato impune del joven abogado Raúl Calderón Samaniego, a manos de don Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe y su señora esposa doña María de Jesús Solís Gamboa, súper amigos de los hermanos don David y don Ricardo Monreal Ávila, además del asesinato del joven estudiante universitario, Jorge Iván Ávila Correa, muerto a golpes por una turba de jóvenes juniors, encabezada por un hijo del señor gobernador.

-PERO EL Cuauhtémoc se quedó corto, madre Teresa, pues la impunidad sigue cobijando a los RaTellos.: Alejandro Tello Cristerna, exgobernador de Zacatecas que robó al erario, según el propio David Monreal, 2 mil 900 millones de pesos; al excoordinador general de la Feria Nacional de Zacatecas, Benjamín Medrano Quezada que robó 60 millones 100 mil pesos a la Fenaza y a Jeu Ramón Márquez Cerezo, exdirector de la Unidad Estatal de Protecci ón Civil y Bomberos, otro amigazo del David Monreal que estafó miles de pesos a comerciantes y empresarios zacatecanos y todos ellos siguen libres, gracias a que gozan de impunidad por ser amigos del dueño sexenal de Zacatecas.

-CUAUHTÉMOC -tercia don Robertos ólo comentó los asesinatos impunes porque, seguramente, no le alcanzó el espacio, tal vez en otra entrega se refi era a Alex, Benjamín y Jeu Ramón, libres a pesar de los millones de pesos que robaron.

Para la Historia

-MUY buena la secuencia fotográfica del compañero don Adolfo Vladimir, de la agencia cuartoscuro, que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, en donde cuelgan un monigote que representa al rector de la UAZ, don Rubén Ibarra Reyes, para luego prenderle fuego hasta convertirlo en cenizas.

-ASÍ VA a arder en el infierno, cuando mi Padre Dios lo llame a cuentas, ¿verdad madre Teresa?

-POBRE hombre, es imperdonable lo que hizo, ni los animales son capaces de tal atrocidad.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.