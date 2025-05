Mi Jardín de Flores

Advierten Demandarán a David por Desacato

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

En muchas partes del mundo, no obstante el hambre y la desnutrición existentes, se desechan los alimentos. Cuando la comida se comparte de modo justo, nadie carece de lo necesario. Los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre. La ecología humana y la ecología medioambiental son inseparables.: Papa Francisco (+).

CHALCHIHUITES, ZAC.– Miércoles 21 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El David se Resiste a Retirar la Maquinaria Pesado y Tapar Hoyos

ALDO Peláez Mejía, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, en rueda de prensa dijo que el gobernador David Monreal Ávila, desde un principio.mintió al asegurar que ya tenía todos los permisos para la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano.

-ES QUE el David Monreal está enfermo de mitomanía, miente como respira, es muy parecido a El Pinocho de Bernárdez. y, en un descuido, lo rebasa.

-PUES PARA allá va, le quedan dos años tres meses y 21 días como inquilino de la casa de los perros, así es que todavía puede superarlo.

-EN CUANTO a mentiras sí, porque en tiranía, es escandalosamente superior a don Alejandro Tello, por lo que el abogado Darío del Real Campos ya está planeando acusarlo de desacato por resistirse a cumplir la sentencia de la jueza, María Citlallic Vizcaya Zamudio, de retirar la maquinaria pesada y reparar los desperfectos causados por la construcción de ese elefante blanco llamado segundo piso, conocido también como el robo del siglo., como lo llama el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo.

-EL DAVID debería de bajarle cinco rayitas a su soberbia, retirar ya de la frustrada obra la maquinaria pesada, tapar los hoyos y reparar todos los desperfectos ocasionados, para normalizar el tráfi co de personas y vehículos por el lugar: que piense en las molestias que su infi nita soberbia sigue causando a la ciudadanía que se ve obligada a pasar por esa parte de la capital del estado, poniendo en peligro su integridad física e, incluso, su vida si llega a caer en alguno de los profundos agujeros.

Muy mal Hecho, los Alimentos no se Tiran

COMPRENDO LA desesperación de nuestros hermanos campesinos por el problema que tienen con las autoridades como Seder y Conagua, y estoy a favor de que se manifi esten y exijan solución a sus problemas: cuentan con mi apoyo moral y en este espacio soy uno más de ellos.

PERO LO que está mal y lo repruebo, es que hayan tirado cebollas a manera de protesta, pues muchos de nuestros hermanos ni siquiera pueden comprar una cebolla para ponerle a sus demás alimentos: al hacerlo, además de agraviar a los que menos tienen, agravian a mi Padre Dios, quien ls ayudó a cosechar.

HAY MUCHA hambre en mi amado Zacatecas y los productores tirando alimentos, como si éstos fueran culpables de sus problemas.

-TAN RICA que es la cebolla, mi tía Carlota me enseñó a hacer sopa de cebolla y me queda riquísima, además de que a la mayoría de los alimentos se le pone cebolla, ¿quién no ha comido hígado encebollado?, ¿frijoles de la olla y huevos con cebolla?

-YO PIENSO igual, los alimentos no se deben de tirar, mejorar los deberían de regalar y hasta ganarían adepto para su causa: sí, la cajetearon y bien gacho.

La UAZ ya Tiene Nuevo Rector

SE LLAMA Juan Armando Flores de la Torre y, desde ayer martes, ya es ofi cialmente el nuevo rector interino de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), hasta el próximo 6 de septiembre que entregará los bártulos a Ángel Román Gutiérrez, rector electo.

-¿ENTONCES sí fue cesado el Dr. Rubén Ibarra Reyes?

-NO, LOS consejeros sintieron ñáñaras y no sometieron a votación la rescisión laboral y destitución del abusador sexual de niñas confeso’, Rubén Ibarra, califi cado como autoritario y voraz, por la consejera Sonia Viramontes.

-DEBERÍAN de dejarse de cosas e ir a lo medular: el Rubén es un ‘abusador pedófi lo confeso y, como tal, debe ser destituido sin derecho alguno que no sea más que su fi niquito; lo que hizo a la niñita de cuatro años no tiene perdón, como lo que es, un violador de niñas, pasará a la historia, ¡maldito!

-BUENO, finalmente ya hay nuevo rector en nuestra máxima casa de estudios: si van a poner la foto de Rubén Ibarra en la IAZ, junto con los demás exrectores, propongo que al margen le pongan la leyenda: ‘Destituido por Abusador Sexual de Niñas Confeso’, no se debe de ocultar la verdad de los hechos.

-NO, por lo que hizo, su imagen no puede aparecer en la UAZ.

-PERDÓN, pero yo opino que sí, son cosas que no deben ocultarse ni minimizarse: su crimen no puede borrarse ni con el agua de todos los océanos del mundo: que sirva como advertencia, aunque le hayan perdonado 22 años de prisión.

Los Asesinatos Continúan

EL NARCO sigue matando gente en Cuauhtémoc, Zacatecas, el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública Estatal; el fi scal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, deben de prestar atención especial a ese municipio que sigue muy caliente, pues ayer acribillaron a un hombre al que previamente habían secuestrado y torturado Obviamente, no hay detenidos.

Tampoco las Desapariciones Ceden

EN CUANTO a las llamadas ‘desapariciones forzadas’, éstas tampoco ceden, hoy miércoles nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de: EDGAR SANTILLÁN de 36 años, desaparecido forzadamente en La Soledad, Zacatecas, el 13 de marzo del presente año y, WENDY NAYELI DE LEÓN DIOSDADO de 16 años, desaparecida forzadamente en la caliente Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, el 19 de mayo del 2025.

-¿DÓNDE QUEDÓ la paz y la tranquilidad prometida por don David, cuando andaba en campaña pidiendo el voto que lo llevó a palacio de gobierno.

-PURO cuento del David, madre Teresa: le quedaron muy grandes los zapatos de Miguel Alonso Reyes.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.