El “Abusador Sexual Confeso”, Rubén Ibarra, Sigue Levantando Indignación

Estudiantes de la UAZ se Manifiestan

Por Nallely de León Montellano

Mientras se llevaba a cabo el evento conmemorativo del Día del Mentor Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), un grupo de estudiantes se manifestaron en la escalinata del Teatro Fernando Calderón para exigir la destitución definitiva del exrector Rubén Ibarra Reyes de la máxima casa de estudios.

Además, colocaron un tendedero de presuntos acosadores sexuales que forman parte de la UAZ y señalaron la urgencia de que las autoridades tomen medidas urgentes para darle atención a este tipo de casos al interior de la universidad.

También dieron lectura a un pliego petitorio en el que señalan que, las pautas para que las y los estudiantes liberen las distintas unidades académicas implican la recisión de contrato laboral “para que no vuelva a ingresar a las instalaciones de la universidad”; la pronta notificación al Consejo General del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores para su expulsión inmediata.

También exigieron un pronunciamiento público del Consejo Universitario en el que las y los integrantes se comprometan a no tolerar ningún tipo de abuso, así como la no represalias hacia los estudiantes que se han manifestado de manera pacífica, la justificación de las inasistencias a las clases en línea “a los alumnos que con todo derecho se manifiestan ante la situación actual de la universidad” y que el CU revise los perfiles de los integrantes de los integrantes del gabinete del rector electo y a su vez rechace a aquellos que no cumplen con un comportamiento ético.

“Exigimos a la comisión de equidad y género conformada por la Dra. Liliana Angélica Vélez Rodríguez finalice el protocolo de género para que se pueda dar difusión y promocionar alrededor de toda la institución”.

Por todo lo anterior, los estudiantes inconformes hicieron un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a manifestarse de manera pacífica en contra de la situación de la UAZ, a efecto de que las autoridades tomen cartas en el asunto y se dé pronta solución.

Por otro lado, exigieron que las sesiones del Consejo Universitario no se lleven a cabo de manera virtual ya que, consideran que dicha modalidad permite irregularidades que entorpece la participación y escucha en las sesiones.

Por último, reiteraron que no liberarán las instalaciones de las unidades académicas hasta que sus peticiones sean escuchadas y atendidas por las autoridades.