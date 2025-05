Mi Jardín de Flores

Sandra Cuevas Rompe el Silencio y Acusa a Ricardo Monreal

No tengo el dato exacto de cuantas denuncias por violencia sexual existen al interior de la máxima casa de estudios, en este sentido, llamo a hacer uso de los canales correspondientes para atender estas denuncias como la defensoría universitaria, o instancias de apoyo que brinde acompañamiento para casos de esta índole: Armando Flores de la Torre, Rector Interino de la UAZ.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 22 de mayo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Continúa la Indignación por Crimen de Rubén Ibarra

ME SIENTO orgullosa de la juventud universitaria de mi estado, recuerdo tiempos idos cuando nosotros salíamos a protestar ¿lo recuerda don Roberto? -abre los comentarios doña Petra, quien continúa- viene a mi mente el aguerrido Oso Medina, ¡ah tiempos aquellos!

-MUY ROMÁNTICOS, soñábamos con hacer una revolución como la de Cuba, sin importar que los pinches gringos hijos de puta nos impusieran un embargo, nos valía queso.

-YO NO entiendo por qué los dueños de la UAZ, esa casta divina, se resiste a cesar al abusador sexual pederasta, don Rubén Ibarra Reyes, es un absurdo, por eso mi apoyo irrestricto a los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios, por su justa lucha de exigir justicia.

-NO LE aflojen, muchachos, ustedes son el futuro de nuestra UAZ, Zacatecas y México -dice don Roberto-.

-SON mujeres las más indignadas -dice doña Petra-, vean las fotos: no puede quedar en el limbo la expulsión del Rubén El Abusador Sexual Pederasta Confeso, abusar de una niña de cuatro años es un crimen de lo más atroz, horrendo delito que no debe de repetirse, ¡tan decente que se veía el desgraciado Rubén Ibarra! .

NO POR nada, pero las mujeres les estamos demostrando a los hombres, que nosotras somos más trabajadoras, honestas y responsables que ellos, ahí está mi Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que no para de trabajar, incluso los domingos, como también lo hace la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel,miren los eventos que hoy publica de ella nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

1. – ACUERDO coordinado ent re la Federación y Gobierno de Aguascalientes para impulsar el desarrollo económico.

2.– A FIN de año inician trabajos para crear hospital de traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social en Pabellón de Arteaga, primero en su tipo a nivel nacional.

3.– TERE Jiménez supervisa las nuevas aulas y auditorio de la Universidad Tecnológica El Retoño.

4.– ADEMAS anuncia que en las Olimpiadas Conade 2025, AGUASCALIENTES ganó medalla de plata y otra de bronce.

5.– ANUNCIA servicios veterinarios gratuitos para perritos y gatitos.

6.– INFORMA que empresa de Aguascalientes exporta por primera vez a Estados Unidos.

EN CAMBIO aquí en Zacatecas nuestro Holgazán nomás se la pasa rascándose los tanates, en la hueva total.

¡PAREN comentarios -exclama don Roberto- me acaba de llegar un boletín de prensa de la expupila de Ricardo Monreal, Sandra Cuevas, que dice!: ESTIMADA compañera o compañero de la fuente, SOMOS EL equipo de comunicación de Sandra Cuevas y por considerarlo de tu interés, te compartimos el presente comunicado sobre: Sandra Cuevas Desmiente Acusaciones e inaugura Galería de Arte.

SANDRA CUEVAS Desmiente Acusaciones e inaugura Galería de Arte.

CON GRAN entus iasmo, Sandra Cuevas llevó a cabo la inauguración de su Galería de Arte este miércoles 21 de mayo, un espacio dedicado a promover la cultura, la creatividad y la unidad en la comunidad. Durante el acto inau gural, la presidenta de Sandra Cuevas Diamond Group destacó la importancia del arte como un vehículo para transformar vidas, fomentar la inclusión y fortalecer el tejido social en la Ciudad de México. Además, aprovechó para abordar y desmentir señalamientos en su contra, reafirmando su compromiso con la transparencia y el ejercicio público responsable.

EL ARTE como motor de cambio.

SANDRA CUEVAS enfatizó que el arte es mucho más que una expresión estética; es una herramienta poderosa para unir a las personas, sanar heridas sociales y ofrecer esperanza en tiempos de incertidumbre. El arte no discrimina, no excluye, no juzga. Es un lenguaje universal que nos permite soñar, reflexionar y construir un futuro mejor. Esta galería es un espacio para todos, sin importar su origen, su historia o sus circunstancias. Aquí, los ciudadanos encontrarán un lugar donde su voz puede ser escuchada a través de la creatividad, afirmó.

SANDRA Cuevas Galería de Arte nace con la misión de ser un espacio inclusivo, abierto a toda la ciudadanía, donde artistas emergentes, familias y jóvenes puedan converger para compartir sus historias y talentos. En un mundo donde a menudo nos dividen las diferencias, el arte nos recuerda lo que nos une. Esta galería no es solo un espacio físico, sino un símbolo de resistencia, de comunidad y de la fuerza que tiene la cultura para transformar nuestra ciudad, añadió Cuevas.

Respuesta a señalamientos

DURANTE el evento, Sandra Cuevas abordó con firmeza los rumores y acusaciones en su contra, desmintiendo categ óricamente cualquier procedimiento legal en México o el extranjero.

DENUNCIAS por corrupción en la Alcaldía Cuauhtémoc: .Las acusaciones de supuesta corrupción no han prosperado porque carecen de fundamento. Mi administración fue transparente, y no enfrento ninguna sanción ni procedimiento legal. Se trata solo de intentos de golpeteo político en mi contra. Mi enfoque está en proyectos como esta galería, que reflejan mi compromiso con la comunidad.

FOTOGRAFÍAS CON presuntos delincuentes: .Como figura pública, me fotografío con muchas personas sin investigar sus antecedentes. Soy una mujer humilde que creció en un barrio y valora conectar con todos sin prejuicios. Una foto no implica alianzas ni vínculos.

ACUSACIONES de Simón Levy: .Las afirmaciones de Simón Levy sobre lavado de dinero o investigaciones en Estados Unidos en mi contra son completamente falsas, como ya lo han demostrado periodistas serios, las acusaciones de este personaje son mera ficción. No estoy sujeta a ninguna investigación ni en México ni en el extranjero. Invito a la prensa a centrarse en hechos verificados.

INCLUSO LES comparto que cuando se hicieron públicas esos señalamientos yo me encontraba en Estados Unidos en un viaje de diez días y nunca fui cuestionada por alguna autoridad, esos señalamientos sólo tienen origen en la imaginación y en las ganas de llamar la atención del señor Levy.

AUDIO DE presunta extorsión: .La supuesta investigación interna de la actual administración no ha sido transparente ni ha derivado en acciones legales. Es otro intento de golpeteo político. Soy una mujer trabajadora, honesta y que no está involucrada en ninguna actividad ilícita.

DESAPARICIÓN de redes sociales: .No me escondí. No le tengo miedo a nadie. Decidí tomar una pausa de las redes sociales para enfocarme en este proyecto y evitar distracciones. La transparencia siempre ha sido mi sello, y esta galería es prueba de ello.

CRÍTICAS SOBRE su riqueza: No soy rica ni poderosa; soy una mujer joven que administra bien sus recursos. El Sandra Cuevas Diamond Group es un ejercicio transparente para financiar iniciativas culturales como esta galería y para financiar mi proyecto político.

SEGURIDAD EN la ciudad: El trágico atentado en Calzada de Tlalpan nos recuerda la urgencia de mejorar la seguridad en la Ciudad de México. Expreso mis condolencias a las familias afectadas y reitero mi compromiso con espacios que den esperanza, exijamos a nuestras autoridades nuevas políticas públicas que garanticen nuestra seguridad. Este atentado es un mensaje claro de la delincuencia para el gobierno; así de cerca estamos, en el momento en que queramos llegaremos a ti. En esta ciudad hoy vivimos con miedo a ser asesinados. Necesitamos nuevos políticos, porque a los que tenemos, les faltan huevos para gobernar.

RICARDO MONREAL ya tomó las riendas de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ricardo Monreal ya tomó las riendas de la Alcaldía Cuauhtémoc, es el que nuevamente tomó el control de la Alcaldía. Ya tiene a todo su personal de confianza haciendo el gobierno real de la Alcaldía, operando vía pública, operando obras. Es nuevamente el que manda en esa demarcación.

HE RECIBIDO amenazas y hago responsable de todo lo que me pueda pasar, a Ricardo Monreal y a Alessandra Rojo de la Vega. Hago responsable de todo lo que me puede llegar a pasar, a mi o a mi familia, al Dr. Ricardo Monreal Ávila y a la actual titular de la Alcaldía Cuauhtémoc. He recibido amenazas directamente de Ricardo Monreal y he presentado las denuncias correspondientes por esos hechos, tanto por amenazas como violencia política.

ESTOY ABIERTA a militar en nuevos partidos. Crear un nuevo partido propio implica mucho dinero, pero quiero seguir haciendo política, así que estoy abierta a recibir propuestas de nuevos partidos.

DISFRUTO MUCHO de mi faceta empresarial, pero mi convicción es estar en las calles haciendo trabajo para la ciudadanía. Iré a donde me inviten y donde pueda hacer libremente trabajo político en beneficio de la ciudad de México y de la Alcaldía Cuauhtémoc.

SANDRA CUEVAS Galería de Arte es un espacio para todos

SANDRA Cuevas, acompañada de diversos artistas plásticos, Embajadores y personal consular, así como personalidades del mundo del espectáculo, anunció que su Galería de Arte abrirá sus puertas al público de manera gratuita, con exposiciones rotativas de artistas locales y actividades culturales para todas las edades.

ESTE espacio es un regalo para la ciudad. Aquí, todos son bienvenidos a crear, a inspirarse y a encontrar un refugio en el arte.

En tiempos de violencia e inseguridad, necesitamos más espacios como este que nos recuerden que la belleza y la creatividad pueden transformar nuestro entorno, concluyó Cuevas.

-HASTA AQUÍ el boletín de prensa de la alcaldesa de Cuauhtemoc, de la Ciudad de México, ¿qué les parece? -PUES QUE pone en evidencia a El Monris, aunque la Cuevas es algo especial, evidencia que el exgobernador es muy ojete.

-HABRÁ que espera para saber qué dice a todo esto el Dr. don Ricardo Monreal.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.