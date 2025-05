Mi Jardín de Flores

Viene Otro Bajó. del Turismo por Asesinatos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

He recibido amenazas y hago responsable de todo lo qe me pueda pasar, a Ricardo Monreal y a Alessandra Rojo de la Vega. Hago responsable de todo lo que me puede llegar a pasar, a mi o a mi familia, al Dr. Ricardo Monreal Ávila y a la actual titular de la Alcaldía Cuauhtémoc. He recibido amenazas directamente de Ricardo Monreal y he presentado las denuncias correspondientes por esos hechos, tanto por amenazas como violencia política: Sandra Cuevas Nieves, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 23 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Así son de Ojetes los Hermanos Monreal

ASÍ SON DE ojetes los hermanos Monreal Ávila -abre la conversación doña Petra-, cuando andan en campaña te ‘apapachan’, pero nomás llegan al poder y no solamente te dan la espalda, sino que te hacen su enemigo, como bien lo dice la exalcaldesa de Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, la Sandra Cuevas Nieves.

-SE DECÍA que Ricardo andaba con ella, que fue su descanso -dice don Roberto-.

-NO lo dudo ni tantito: ‘El Monris’ es muy pito suelto, no se ‘come’ el sólo no porque no se guste, sino porque no se alcanza, dicen las malas lenguas.

-TAMBIÉN se dijo que Ricardo, quien fue delegado de la Cuauhtémoc, apoyó descaradamente a Sandra cuevas para que no ganara Dolores Padierna la alcaldía, porque temía que ella le sacara todos sus trapos sucios -que son muchos- al sol, por eso impidió que la Padierna, morenista de cepa, ganara la alcaldía ante Sandra Cuevas, porque Ricardo movió todos sus hilos a favor de Sandra.

-Y SI TANTO se querían y necesitaban ¿por qué fue el rompimiento? -PUES PORQUE el amor acaba, además de que Ricardo le pidió a Sandra que apoyara la candidatura de su hija Katy a la alcaldía de la Cuauhtémoc, ella se negó y Ricardo rompió con Sandra, pues le echa la culpa que su hija no haya ganado la alcaldía.

-¿CREEN QUE prosperen las demandas que puso la Cuevas contra Monreal por amenazas? No lo creo, pero de que Ricardo es cabrón, es cabrón, ese te puede desaparecer y si no me creen que les pregunten a los Guardado de Fresnillo.

-ENTONCES el temor de Sandra Cuevas es fundado.

-EVIDENTEMENTE, además de que sus denuncias pueden servir de freno, por si quisiera hacerle un daño, como la propia Sandra lo denuncia.

¿No que no Tronabas, Pistolita?

EL DAVID ya no quiso más queso y mejor salió de la ratonera”.

-NO LE entiendo.

-QUE EL David intentó burlar la orden de la jueza de retirar la maquinaria, pero sus denunciantes amenazaron con demandarlo por desacato y rebeldía, por lo que ya comenz ó a retirar toda la maquinaria pesada y hoy viernes podrían quedar libre todos los espacios ocupados.

-¿NO QUE no tronabas, pistolita? Pa’los toros del Jaral, los caballos de allá mesmo, dice el dicho y fue el Poder Judicial el que lo metió en cintura, gracias a la demanda ciudadana, ahora los capitalinos y sus vehículos ya van a recuperar su espacio.

PA LAS pulgas del David.. otra vez su investidura quedó manchada, todo por su infi nita soberbia, ¿qué necesidad? -ESTA ‘humillación’ a su soberbia podría alentar a la ciudadanía a demandar a David, al saber que no es intocable y que el poder judicial puede frenar las arbitrariedades.de los gobernantes.

-ES QUE los tiempos han cambiado, ahora los gobernantes ya no son tan intocables como antes, hoy la justicia sí se los chinga.

Se Viene Otro Bajón de Turistas por Asesinatos

PA.VERGÜENZAS no paramos: gracias a Página 24 Aguascalientes nos enteramos de una doble atrocidad, sucedida aquí en Zacatecas: dos jóvenes de la Ciudad de Aguascalientes: Lorena Alba Chalita de 28 años y su amigo Sergio Monroy, viajaron a Villanueva, para asistir a un funeral el 17 de noviembre de 2024, pero ya no regresaron: fueron secuestrados por el crimen organizado.

LUEGO, los familiares de Lorena Alba estuvieron recibiendo telefonazos exigiendo fuertes cantidades de dinero por su rescate, pero no se supo nada más.

Los angustiados padres pidieron el apoyo de la ciudadanía y hasta ofrecieron una recompensa por información que sirviera para su ubicación y rescate.

PASÓ EL tiempo y el martes 11 de febrero en un predio conocido como El Jagüey fueron hallados dos cuerpos calcinados que fueron sometidos a los estudios de ADN correspondientes y hasta el pasado miércoles 21 de mayo tuvieron los resultados: eran los restos de Lorena y Sergio, por lo que de inmediato se dio a conocer la noticia y la indignación de los aguascalentenses no se hizo esperar.

HOY, MUCHOS de ellos no quieren venir a Zacatecas, por temor a correr la misma suerte de Lorena y Sergio.

-PERO NO sólo en Aguascalientes tienen miedo de venir a Zacatecas, sino en todo el país y en el extranjero, tampoco olvidemos que por tanta violencia e inseguridad, los empresarios nacionales, extranjeros y locales ya no quieren invertir en Zacatecas.

-DA PENA tanta violencia e inseguridad, por eso mucha gente no sale en sus vehículos a otros estados porque sus placas de Zacatecas dan temor, ¡qué vergüenza de policía tenemos!: Arturo Medina Mayoral y Cristian Paul Canacho Osnaya, si tuvieran un poquito de vergüenza deberían de renunciar: si ya sabían de qué número telefónico hacían las llamadas exigiendo el rescate por los dos jóvenes ¿por que fueron tan incapaces y no dieron con su paradero? -¿QUÉ clase de secretario de Seguridad Pública y fi scal general de Justicia tenemos los Zacatecanos? .

CON EL puro número de teléfono, se pueden ubicar a las personas, lo que sucede es que nuestras policías, como el gobierno de Zacatecas, están rebasados por la delincuencia.

-¡ESTÁN BIEN pendejos! -¡DOÑA PETRA! -ES QUE da coraje, madre Teresa, hasta mis primas de San Diego, California, me han dicho que ya no vienen a Zacatecas porque tienen miedo de que las maten o las secuestren.

-¡CARAJO, otro sexenio perdido, caminamos como los cangrejos, para atrás! -ME DA harto coraje, ahora hasta nuestra Universidad, que antes hasta era un ejemplo, hoy está desprestigiada por ese pinche panzón violador de niñas, el Rubén Ibarra Reyes.

-EN este desgobierno, todo anda mal.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.