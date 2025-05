Mi Jardín de Flores

En Zacatecas, si no te Matan te Desaparecen

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Los procesos penales de Rubén Ibarra Reyes, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), así́ como Jenny González, líder sindical del SPAUAZ, han salpicado y manchado al Poder Judicial (local) y ocurren en muy mal momento, en medio de la reforma judicial y previo a la elección, porque con esos dos asuntos universitarios se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política”: Arturo Nahle García, magistrado local.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 24 de mayo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿Quién Está más Desprestigiado: el Gobierno de David Monreal o la UAZ?

NO CESAN las protestas en contra del exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Dr. Rubén Ibarra Reyes, ‘pederasta confeso’, lo que ha salpicado horriblemente a nuestra máxima casa de estudios; así lo dicen los propios estudiantes que ‘repudian la complicidad de la clase dorada de la UAZ, que siempre ha manejado a la Universidad’.

INTEGRANTES DE la Asamblea Estudiantil no quitan el dedo del renglón y aseguran que ‘el descrédito de la UAZ es en toda la república’, y yo me pregunto: ¿quién está más desacreditado, el gobierno de don David Monreal o la UAZ?

-ESA ES la pregunta de los 64 mil pesos, madre Teresa, pues ambos están ‘calcinados’, aunque la UAZ se puede reivindicar si los ‘propietarios’ de la UAZ deja de proteger a Rubén Ibarra y lo cesan de su cargo, quitándole todos sus privilegios -dice don Roberto-.

-ESO ES lo que deben de hacer, lo malo es que quienes manejan a la UAZ, conforman una mafia a la que, desgraciadamente, pertenece el Rubén Ibarra: en cuanto el gobierno de ‘El Holgazán’, yo creo que es más nefasto que la UAZ, pero menos que el Rubén Ibarra, este sí que es huérfano: ¡no tiene madre! -tercia doña Petra-.

-MUCHA GENTE está en shock, no alcanza a comprender cómo una personalidad como el Dr. Rubén Ibarra, tan preparado, rector de la UAZ, se haya atrevido a abusar sexualmente de una niña de 4 años, es abominable como insólito.

-PERO HAY más, madre Teresa, al poder judicial también se lo llevaron al baile, pues de seguro al juez Alfredo Sánchez también le hicieron manita de puerco para desechar uno de los dos delitos por el que estaba acusado Rubén Ibarra y terminaron por procesarlo por el más benigno, para así poder dejarlo en libertad bajo fianza, por lo que el poder judicial también le entró al descrédito: lo reconoce el propio magistrado, Arturo Nahle García que, como todos sabemos, no tiene pelos en la lengua:

‘LOS PROCESOS penales de Rubén Ibarra Reyes, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), así como Jenny González Arenas, líder sindical del SPAUAZ, han salpicado y manchado al Poder Judicial (local) y ocurren en muy mal momento, en medio de la reforma judicial y previo a la elección, porque con esos dos asuntos universitarios se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política’.

Y CONTINUÓ Nahle:

‘NO SOMOS nosotros, no es el Poder Judicial el que está politizando un asunto judicial o el que está judicializando un asunto político, son otros los que han provocado eso, pero, de que nos pega, nos pega’, reconoció.

“MIENTRAS QUE el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Villegas Márquez, coincide en que estos dos casos ‘han afectado la reputación del poder judicial, por estar procesadas dos figuras públicas que han generado mucha especulación, en medio de una campaña de desprestigio que hay a nivel nacional, aclarando que Rubén Ibarra está libre no por la reclasificación del delito, sino porque el juez Alfredo Sánchez, no encontró pruebas sobre la violación, por lo que lo vinculó sólo por abuso sexual, uno de los dos delitos por el que fue sentenciado y le valió su libertad.

“EN CUANTO a Jenny González se pretextó fraude por haber comprado una propiedad a lssstezac para su representada SPAUAZ, sin haber pedido permiso a sus agremiados, fue todo el pedo: aquí también se ve la mano peluda de David.

-MUCHA GENTE asegura que la vinculación a proceso de Jenny González, es obra de David Monreal, a quien el gobernador no puede ver porque Jenny lo balconeó cuando dijo que David le debe a la Universidad más de 400 millones de pesos que ha retenido de los impuestos que pagamos los causantes a la UAZ.

-CON ESTO ‘El Holgazán’ mató dos pájaros de una pedrada, pues dicen que la Jenny ganó la elección para la rectoría, pero que no protestó aun teniendo las pruebas porque entonces sí la hubieran metido a la cárcel y sin derecho a fianza, porque la compra de inmueble fue millonaria.

-¡DIOS SANTO, qué de cosas, don David es muy truculento!

-ES MONREAL madre Teresa, es Monreal y esa es su naturaleza: nomás recuerde que tenemos un senador que en sus años mozos era abigeo.

-¿ESTÁ HABLANDO de Saúl Monreal?

-POR SUPUESTO, y de su hermano Luis Enrique, todo está documentado con pelos y señales: utilizaban la camioneta de su papá don Felipe, para robar ganado y después llevarlo al rastro. Que fue en donde los cacharon y les dieron tambo, todo está documentado.

Continúan los Asesinatos

“AHORA FUE en el otrora tranquilo Saín Alto, municipio donde corrió sangre zacatecana: dos hombres fueron secuestrado, torturados, asesinados a balazos y sus cadáveres arrojados en el camino de terracería que conduce a la comunidad ‘El Matorral’.

“SUS CUERPOS fueron arrojados a plena luz del día, a eso de las 2:00 de la tarde y, obviamente, no hay detenidos”.

-COMO SIEMPRE sucede.

-¿REPORTARON LOS dos asesinatos al Gobierno de México?

-NO, NO los reportaron, miren aquí tengo el gráfico: Zacatecas 0 asesinatos, me dicen que el fiscal tiene la orden expresa de David Monreal, de hacerse ‘pendejo’ y no reportar los asesinatos para así presumir una paz que estamos muy lejos de recuperar.

Y las Desapariciones Continúan…

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de dos hermanos: ISRAEL y ESTEBAN LÓPEZ HERRERA, el primero de 20 años y el segundo de la misma edad: son gemelos y desaparecieron forzadamente en Villanueva, Zacatecas, desde el 2 de julio de 2024 y,

EVERARDO MARTÍNEZ DE ÁVILA de 28 años, quien también desapareció forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 13 de mayo del presente año.

-POBRE DE mi querido Zacateca: si no te matan -dice doña Petra- te desaparecen.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.