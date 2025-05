“El Turismo, a la Baja”

“Calles de Centro Histórico, en Pésimas Condiciones”, se Quejan

Por Miguel Alvarado Valle

La promotora turística Mónica Isabel Ramírez, quien trabaja con Operadora Zacatecas, lamentó la poca a􀃀uencia de visitantes en los últimos meses en el Centro Histórico de la capital.

Señaló que ni siquiera en Semana Santa tuvieron un repunte real que sostuviera a los prestadores de servicios, “no tuvimos buena temporada de vacaciones, pues imagínate cómo está ahorita. Muy tranquilo”, afirmó.

Enfatizó que en lugar de una presencia constante de turistas, la actividad ha sido sostenida apenas por algunos eventos privados como bodas y otros.

Ramírez mencionó que recientemente hubo tres o cuatro bodas cuyas familias se hospedaron en hoteles como el Emporio y el Quinta Real, pero estos picos temporales no compensan la baja generalizada.

“Esas bodas son lo que nos ha movido algo. Por día, si acaso hacemos el recorrido en el Centro Histórico tres veces, pero con cuatro o cinco personas”, dijo, refiriéndose a los recorridos turísticos que ofrece. Una de las ofertas más tradicionales, es el recorrido nocturno de leyendas, el cual también ha tenido baja participación.

A este problema, enfatizó que se suma el deterioro visible de la infraestructura urbana en el Centro Histórico, “Sí hay baches y no sé, como que últimamente se ve muy sucio”, comentó.

Aunque tradicionalmente la ciudad ha sido reconocida por su limpieza, la promotora considera que esto ha cambiado en los últimos meses, “estamos acostumbrados a que siempre Zacatecas está limpio y todo, pero se ve diferente últimamente, mas sucio”, comentó.

Asimismo apuntó que la falta de promoción turística por parte del gobierno estatal es, según Ramírez, otro factor que afecta a los prestadores de servicios, asegurando que ni los hoteles ni los operadores reciben el apoyo su􀂿ciente para generar estrategias conjuntas.

“Deberíamos de ir de la mano, hacer paquetes, promociones entre restaurantes, platerías, recorridos, pero si no hay promoción del gobierno y no hay una estrategia conjunta, pues no nos voltean a ver”.

Finalmente, expresó que no hay una verdadera conexión entre los prestadores de servicios turísticos y las autoridades.