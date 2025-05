Mi Jardín de Flores

¿Y los Cuatro Ejes Tractores?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Nosotros hacemos gobierno de territorio, nosotros estamos con la gente, porque si no se está con la gente empieza a haber un divorcio entre el pueblo y el gobierno y nosotros siempre estamos en territorio. Fíjense, el día de hoy, con esta visita en Jalisco, estoy cumpliendo en casi ocho meses que llevamos ya en el gobierno, el segundo recorrido por todos los estados, por todas las entidades de la República: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 26 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perversamente erso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Turismo en Zacatecas, Sigue a la Baja ¡QUÉ TRISTEZA saber que el turismo en la bella y hermosa capital de mi amado Zacatecas, siga a la baja, como lo dice la señorita Mónica Isabel Ramírez, promotora turística, quien trabaja para Operadora Zacatecas: ‘por día -subraya la promotora-, si acaso hacemos el recorrido en el Centro Histórico tres veces, pero con cuatro o cinco personas.

-¡QUÉ BARBARIDAD, ni con ‘El RaTello’ sucedía eso!, ¿cómo es posible?

-BUENO, hasta los recorridos nocturnos de leyendas, también tiene una participación muy escasa; además con un agravante: ‘las calles del Centro Histórico están muy sucias y con baches’, entonces ahí se nota que a las autoridades no les interesa tener una ciudad limpia y arreglada, tampoco atraer el turismo.

YO RECUERDO que el anterior secretario de Turismo, don Eduardo Yarto Aponte -que por cierto ni era de aquí-, era muy movido y no solamente promocionaba todos los eventos de la capital del estado, sino los pueblos mágicos de Zacatecas.

-COINCIDO con usted, madre Teresa, el Eduardo Yarto era muy movido y promocionaba con éxito todo el Estado, en cambio al Le Roy Barragán Ocampo no solamente le falta capacidad para atraer turistas, sino que se nota que, al igual que su patrón, le hace al ‘holgazán’ y así nomás no se puede tener éxito.

LO BUENO que ya faltan nomás dos años y cacho para que se termine este sexenio de pesadilla.

No hay Comparación

-HOY ME entero que la Dra. Sheinbaum estuvo en Jalisco, ¡cómo trabaja nuestra Presidente, ni los domingos se guarda! -EN cambio el David se la pasa en la hueva y, sábados y domingos, en la hueva total y así nomás no se puede gobernar: vean cuántas marchas y plantones de protesta se dan… son muchas y ‘El Holgazán’ ni siquiera intenta el diálogo, le vale Wilson todo, él nomás llegó a Palacio de Gobierno y dijo: ‘aquí me planto y me valen madre los problemas de Zacatecas, ¿no acaso prometió trabajar con ‘cuatro ejes tractores’, para recuperar la paz y atraer inversiones para tener el pueblo mejor nivel de vida? -Sí, en campaña nombró esos ejes tractores insistentemente cuatro, cinco y hasta más veces todos los días pero luego se olvidó de ellos:

EL CAMPO.

LA MINERÍA.

LA INDUSTRIA.

EL TURISMO.

CUATRO ejes que quedaron en el olvido, pues ni siquiera les da su engrasada y es un rechinadero de la chingada, sobre todo en el campo, el turismo y la industria; la minería se salva gracias a que el subsuelo zacatecano es inagotable en minerales, si no… ni de milagro existiéramos.

ZACATECAS, es líder mundial es producci ón de plata y en oro ocupa el primer lugar a nivel nacional, entonces no deberíamos de estar tan mal.

-EL PRIAN se agarró dando concesiones mineras a lo pendejo, afortunadamente con mi ‘cabecita de algodón’ y la Dra. Sheinbaum se suspendieron esas transas: sería bueno que el estado cobrara alguna participaci ón por tonelada de plata y oro extraída y que todo ese impuesto fuera para echar andar el campo y el turismo principalmente.

-ESE ES un buen tip para ‘El Holgazán’, ¿se imaginan un 4% de porcentaje? -TAMBIÉN se debería de cobrar un impuesto extra a la cervecera Modelo, pues no tarda en acabar con el agua, esa planta jamás debió de construirse en territorio zacatecano, pero son tan voraces que nos van a dar mate hasta con el agua de Milpillas.

-NO LES dé ideas, doña Petra.

-CLARO QUE no, cuando yo voy, ellos ya vienen, nomás están pensando cómo fregar a la gente, por eso mi viejo no toma cerveza Corona, Victoria ni Modelo porque por cada litro de cerveza que toma la gente de esas marcas elaboradas en Zacatecas, nos roban 2.6 litros de agua potable.

-PERO si yo he visto a su esposo tomar cerveza…

-PERO NO Corona, ni Modelo, él toma Pacífi co, que es elaborada en Mazatlán, Sinaloa, en donde no tiene problema de agua.

-YO conozco a gente que también toma otras marcas de cerveza y no las elaboradas en Zacatecas, para no gastar más agua porque la Cervecera Modelo está acabando con nuestros mantos freáticos.

OJALÁ Y nuestros paisanos tuvieran conciencia y no tomara cerveza hecha en nuestro estado.

-HAY QUE hacer una campaña al respecto: No tomes cerveza elaborada en Zacatecas, la Coronavnos están dejando sin agua

-ES MUY buena idea, comencemos.

Siguen las Desapariciones Forzadas

LAS DESAPARICIONES forzadas no sólo son de gente joven, sino también se da con los adultos mayores, hoy lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de: MARGARITO CABRAL CASTAÑÓN de 60 años, desaparecido forzadamente en Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 23 de mayo del presente año.

JQSÉ LUIS ARELLANO ANGUIANO de 54 años, desaparecido forzadamente en Santa Mónica, Guadalupe, Zacatecas, el 22 de mayo de 2025 y, .

EL JOVENAZO JUAN CARLOS PÉ- REZ VENCED de 32 años. Desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 23 de mayo de 2025.

-POBRE gente, la verdad: no se vale tanta inseguridad.

-PURO sufridero. Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.