Es necesario que las y los juzgadores que lleguen al Poder Judicial, además de contar con la preparación adecuada, sean empáticos en el análisis de cada caso juzgado para resolver apegados a la ley, de forma humana y sensible abordando a profundidad las necesidades de cada colectivo, familia o persona, ya que lo más importante es que no sean vulnerados los derechos de las personas por actos de discriminación o abusos de la autoridad: Rodolfo García Camacho, juez federal de distrito mixto en Zacatecas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 27 de mayo de 2025. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Seis Asesinatos en un día en Zacatecas

-¿QUÉ ESTÁ sucediendo, don Roberto?, seis vidas arrancadas violentamente en un sólo día en mi sufrido y ensangrentado Zacatecas.

-LOS NARCOS, madre Teresa, los narcos que siguen peleando la plaza con dedos ágiles para oprimir el gatillo y cobrar vidas: cinco, seis asesinatos, entre ellos el de una mujer: ¿alguien extraña el gobierno de Alex? Al menos ayer no, pues retrocedimos a esos años.

TODO COMENZÓ en la madrugada de ayer martes, cuando en el centro dr Villa García, Zacatecas, les dispararon a tres personas: dos quedaron muertas y la otra se encuentra hospitalizada y está grave; luego corrió el rumor de que había muerto, pero no fue confi rmado el deceso.

A LA misma hora: minutos más, minutos menos, en Ojocaliente, Zacatecas, dos carteles de la droga rivales se enfrentaron a tiros, muriendo uno de los narcos y causando gran pavor entre la asustada población.

YA POR la noche, a eso de las 20:00 horas. en una casa ubicada en la calle Real, fraccionamiento Paseos del Valle, criminales armados entraron violentamente y mataron a balazos a un hombre y una mujer: así fue la jornada de ayer y aunque se habla de seis muertos, ofi cialmente fueron cinco pues no se ofi cializó la muerte del herido en Villa García.

Domingo 1 de Junio, día de Elecciones

AHÍ VIENEN las elecciones del Poder Judicial: habrá oportunidad de votar para jueces y magistrados, hubo poca información, tan poca que la mayoría de la gente no sabe los nombres de los candidatos.

-HABRÁ que guiarnos por quienes son los que proponen las instituciones y los partidos políticos.

-¿QUÉ LES parece si mañana platicamos al respecto? -ME PARECE bien.

-HAY QUE hacer un acordeón, basado en quiénes proponen a los candidatos.

¡Qué Revolcada le puso la Sandra Cuevas al Monris!

-¿NO VIERON la entrevista que los periodistas Álvaro Delgado y el Alejandro Páez, le hicieron a la Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, de la Ciudad de México? -NO, no la vi.

-YA VI el fi nal de la primera parte, hoy martes quedaron de pasar la segunda y última parte; está chida la entrevista y, aunque niega amoríos con ‘El Monris’, habla de mucha cercanía y complicidades.

-ESCUCHEN LA entrevista, aquí está:

-FUE RELATIVAMENTE fácil dar con Sandra Cuevas, en realidad me costó un par de correos, una llamada y de repente ya estábamos en un café con Sandra Cuevas. Acordamos esta conversación sin ninguna condición, simplemente dijimos ‘vamos a conversar, vamos a conversar para publicar’, y el compromiso nuestro es que absolutamente todo lo que se platique aquí se publicará, así que no tenemos más que agradecimiento con usted, Sandra, muchas gracias por permitirnos esta conversación, dice Alejandro Páez.

-NO, al contrario, gracias a ustedes por este momento, gracias.

-BUENO, la primera vez que tenemos oportunidad de hablar con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, le hemos puesto algunas zarandeadas en Los Periodistas a Sandra Cuevas, y hoy nos recibe en su galería, una galería de arte que acaba de inaugurar. Tuvimos oportunidad de recorrer alguna de las obras que se exponen aquí y hoy vamos a hablar de política y negocios, dijo Alvaro Delgado.

PUESTA en esa disyuntiva, Sandra, ¿qué le atrae más, la política o los negocios como la galería que usted encabeza?” -NO, defi nitivamente la política. Sí, sí, sí, yo nací para hacer política, para ser política, no para hacer política, para ser política.

-¿Y QUÉ es lo que ha detenido su carrera como política, Sandra?

-BUENO, pues tengo una forma de ser distinta. A mí me gusta ayudar a la gente, a mí me gusta trabajar, me gusta dar resultados, me gusta que el dinero que llega a la alcaldía, en ese caso hablo de la alcaldía porque fui alcaldesa, pues me gusta que sea invertido en obra pública, me gusta que sea invertido en la gente. Entonces, eso en partidos políticos como los que estuve, pues no se ve bien, a ellos les gusta repartirse el dinero entre ellos y tenemos una forma de ser y de caminar y de trabajar distintos. Entonces, eso me detuvo, me detuvo hace año y medio, y posteriormente pues con MC también me detuvo el que solamente utilizaron mis votos y después ya no hubo apertura en el partido político.

-BUENO, a usted le ha tocado participar, estuvo en Morena, fue candidata y alcaldesa por una coalición de partidos del PRI, del PAN, del PRD, recientemente en la elecci ón de 2024 candidata a senadora por el partido Movimiento Ciudadano. ¿Y ahora qué viene? Porque le pregunté yo el otro día que nos vimos el viernes, ¿qué pasó con el partido en formación o cuál es la vía para la participación en la política de usted? -BUENO, primero hacer una anotación, yo nunca he estado en Morena, nunca he trabajado para Morena, nunca milité en Morena, nunca me abrieron la puerta en Morena. Entonces, PRD no, solamente he estado en PAN, PR, PRD y MC.

Y BUENO, ¿qué es lo que sigue? Pues primero hacer un plan, que ya lo realicé hace un año cuando ya sabía que esto se iba a acabar, el tema político, que mi administraci ón iba a concluir. Me senté, hice un plan y el plan pues era llevar a cabo un nuevo proyecto político, pero sola, es decir, construirlo yo, fi nanciarlo yo, y entonces yo misma hacer los equipos alrededor de la Ciudad de México para poder volver a construir y regresar en 2027.

PERO para ello se necesita recurso, recurso económico, no solamente recurso humano. Por esa razón fundo la empresa Sandra Cuevas Diamond Group, que me permite poder estar haciendo algunos gastos para movilización, para compra de tarjetas, para compra de muchas cosas, utilería que se requieren para estar caminando en cualquier alcaldía.

ESO, en esa etapa vamos, en poder contar con recursos económicos a través de Sandra Cuevas Diamond Group, la cual cuenta con 10 marcas. Sin embargo, ahí hubo algo de confusión, porque yo presento mi proyecto y la gente, mucha gente pensó que ya estaban las 10 marcas. No, es que es poco a poco, ahorita ya gracias a Dios salimos con la primera marca de 10, que es Sandra Cuevas Galería de Arte.

Y ESTA marca, este primer negocio me tiene que dar para el siguiente y así sucesivamente. Mi plazo es de aquí a diciembre tener las 10 marcas y entonces a partir de enero empezar a trabajar ya el tema político.

NO ME quiero dar prisa porque traigo muchos, muchos temas y muchas dudas, como seguramente tiene la gente con respecto a lo de las marcas, por el fi nanciamiento para su carrera en el futuro, etcétera.

-PERO usted no piensa participar en el 2030, por ejemplo, porque necesitaría tener un partido político ya formado para entonces. ¿Qué está pensando, Sandra, en la siguiente intermedia o está pensando en la federal presidencial? ¿Cómo están sus planes? -YO TENGO pensado contender en el 2027. Afortunadamente, mi perfi l, como si bien puede no gustarle a muchos, pues también hay algunos otros que sí les gusta y que aman a Sandra Cuevas. Entonces, precisamente el día de hoy, antes de tener el honor de que ustedes me entrevisten, voy saliendo de una entrevista con un nuevo partido político.

ELLOS quieren que yo sea encargada de toda la Ciudad de México y estamos en eso, estamos en pláticas, pero también, en su momento, hace unos meses, me buscó nuevamente el PAN. Estamos en pláticas, pero hay cosas con las que yo no coincido, entonces necesito estar convencida, necesito creer, necesito tener la certeza de que se van a hacer las cosas bien en ese proyecto político para yo decir .Sí, sí voy.

O SEA, no es solamente que quiero una candidatura, sino que las cosas se hagan bien y se hagan bien por México.

-HACE un momento que me hace usted la precisión de que no había militado en Morena, lo aludí porque quien nos dijo que usted había estado en Morena y que había tomado la determinación de ser candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc fue el actual diputado, exsenador Ricardo Monreal, y esto me permite preguntarle a usted cuál es el origen de la relación con Ricardo Monreal y por qué terminó tan de mala manera, a tal punto de que usted lo tiene denunciado por amenazas.

-SÍ, cuando yo gano la alcaldía Cuauht émoc, que solamente yo sé cómo se ganó, el señor Ricardo Monreal se recargó en Sandra Cuevas porque le convenía en ese momento que la gente mencionara que algo había ganado, porque el señor, la realidad, es que es perdedor.

EL señor es un gran estratega político, el señor tiene muchas cualidades, muchas virtudes, pero sus elecciones las ha perdido, lo hemos visto hacer campaña y la gente no lo quiere, y no lo quiere por traidor, es un traidor.

POR eso terminó nuestra relación, porque nosotros teníamos acuerdos.

EL SEÑOR, no sé, creo que me lleva más de 40 años, debe ser sí. Yo siempre lo respeté, siempre hubo con él un trabajo en equipo, siempre fui disciplinada, fui leal, hasta que él rompió esta relación por traidor, porque vendió lo que era Sandra Cuevas sin ni siquiera avisarme.

YO GANO la alcaldía Cuauhtémoc y él quiso ser mi amigo, no yo de él. De ahí se dieron muchas situaciones en favor de la alianza con Ricardo Monreal, esa era mi tarea.

YO NO conocía a Dolores Padierna, no conocía a mucha gente de Morena, sin embargo, pues después me llevé todos los odios y enojos de mucha gente de Morena, cuando en realidad yo llegué por Leonel Luna, que en paz descanse.

ME dicen, este, ahí Azcapotzalco y Cuauhtémoc, ¿cuál quieres?. Bueno, elijo Cuauhtémoc y la realidad es que a mí me dan una candidatura pensando que no iba a ganar, sí, pero yo cuando a mí me das una tarea, yo la cumplo y digo: Voy a ganar, y voy a ganar.

ENTONCES, eh, tengo una formación un poco militarizada y tú me das una orden y yo la voy a cumplir, y así fue. Entonces ganamos y el doctor se recarga en mí. A mí, tener la amistad del Dr. Ricardo Monreal en su momento me era agradable, pero posteriormente todo se rompió y se rompi ó porque cuando yo ya tenía el control absoluto de la alcaldía y logré sacar a todo su personal, porque yo empecé a observar quiénes le seguían reportando, la gente de vía pública que le seguía reportando de verifi caciones de obras. Dije ‘Esto no es el gobierno de Ricardo Monreal. y él me pedía favor y me hablaba por teléfono, y yo con toda la educación le decía: doctor, no le puedo ayudar, fuera Ricardo Monreal.

FUE PASANDO el tiempo y entonces a él ya no le pareció porque él se creyó que sí era su alcaldía. Entonces, ¿qué seguía? Pues hacer a Sandra Cuevas a un lado, y toda esa gente que trabajaba para mí, que yo invité, pero que no eran mis amigos, eran sencillamente trabajadores de estructura, toda esa gente la compra, la convence por detrás, a mis espaldas, y les dice: Va, mi hija, necesito que traicionen a Sandra Cuevas, yo les voy a dar trabajo a todos ustedes, el trabajo que ahorita tienen es la misma plaza que van a tener con Catalina.

ME TRAICIONA, pero al mismo tiempo también habla con Santiago Taboada y con Jorge Romero, que son sus amigazos. Jorge Romero es uno de los mejores amigos del doctor Ricardo Monreal, y entonces le dicen .Pon ahí a cualquiera. Bueno, no fue esa la expresión, la expresión fue: Pon a una tonta que no le vaya a ganar a mi hija, no puede ir Sandra, si Sandra va, Sandra le gana a Catalina, yo necesito que la quiten, y todo eso lo hablan entre ellos.

Y ENTONCES Sandra Cuevas queda fuera de la alianza porque la alianza también se creyó que mi padrino, mi jefe, era Ricardo Monreal por todo lo que trabajamos durante dos años. Se concluye esa relación y Catalina Monreal pierde, pero pierde porque al doctor le falló una sola cosa: que el control de la alcaldía sí lo tenía yo, pero porque yo salía con la gente a trabajar, yo no me confi aba de los empleados porque los empleados, perdón, la mayoría son traidores y su único compromiso es con el dinero.

ENTONCES, ¿a dónde trabajaba yo? ¿Dónde entregaba yo mi vida todos los días? Con los liderazgos. Los liderazgos se dan cuenta de lo que pasaba porque yo con los liderazgos me llevaba de tú a tú, éramos familia o somos familia.

¿Se dan cuenta de lo que pasó? Y muchos dicen Si eso le hizo a Sandra, que fue leal, que fue respetuosa, que siempre le dio su lugar, ¿qué nos va a hacer a nosotros? Y pierde Catalina Monreal.

-DÉJEME ahondar en algunos de los temas que usted toca, ya para entrar de una vez en esa materia. Cuando usted habla de que Ricardo Monreal tenía en su control ciertas áreas de la alcaldía y que le reportaban a él, usted dice que le reportaban dinero. ¿Ricardo Monreal tiene dinero de la alcaldía, de los mandos de la alcaldía? -SÍ, por supuesto, por supuesto.

EL PODER del doctor Ricardo Monreal para seguir operando su campaña alterna, que ha llevado ya durante muchos años en contra de Morena, es a través de verifi caciones de obras. Son las áreas de una alcaldía que más le remuneran a él. En este caso, él creyó que la alcaldía Cuauhtémoc le iba a seguir reportando, situación que no pasó. Había gente que se quedó en lo que buscábamos al perfi l ideal.

SIN EMBARGO, ustedes recordarán un tema en donde a mí me hicieron pedazos y que hasta ahorita lo voy a explicar. Cuando pasa lo de Kiosco Morisco, que van y quitan a un sonidero, jamás di yo la orden, jamás di yo la orden de que quitaran a los sonideros, porque a mí me encanta la música y no me molestan.

QUIEN la da es quien le llevó la campa ña, Catalina Monreal, que era en ese momento jefe de vía pública, y gente del Dr. Ricardo Monreal. Yo llevaba año y fracción, todavía no conocía todas las entrañas y toda la gente que se movía y que le respondía al Dr. Ricardo Monreal.

ENTONCES, dos sujetos que estaban en vía pública y que no los movía yo todavía dan esa instrucción y entonces arman todo en contra de Sandra.

EMPIEZO a hacer un análisis y dije .A ver, ¿qué está pasando aquí?. Aquí los golpeteos me los está dando el propio Ricardo Monreal, el propio Ricardo Monreal, ¿por qué? Porque ya ganó Sandra, está trabajando bien, está trabajando bien con los liderazgos, pero nosotros necesitamos crearle un caos en su gobierno para que en la siguiente pueda entrar mi hija.

ÉL YA lo traía en su cabeza sin saber que su hija, perdón, es una cretina, ella no sabe de política, ella tiene el privilegio de que su papá le esté ayudando en sus encargos, pero ella por sí misma no sabe, no sabe de política.

ENTONCES, es ahí cuando yo saco a toda la gente que quedaba del doctor Ricardo Monreal, empiezan a ver algunas diferencias, pero él, pues, muy listo y como la sirena que es con su canto de sirena: No, no se preocupe, usted y yo somos amigos, usted es su gobierno, yo la entiendo, yo respeto sus decisiones.

SÍ, pero por acá pegue y pegue, y pegue y pegue, y pegue y pegue. Entonces, yo me tenía que cuidar de Ricardo Monreal, me tenía que cuidar de Claudia Sheinbaum, me tenía que cuidar de la alianza, me tenía que cuidar de los diputados de la alianza.

TODOS LOS diputados, todas las diputadas, péguele y péguele a Sandra Cuevas, que el operativo diamante, que el tema de la seguridad, que bueno, Sandra Cuevas era lo peor. Que hoy, por cierto, todas las diputadas de la alianza, todas sin excepción, son parte de Morena. Ahí me pueden criticar lo que quieran, pero por lo menos fui leal conmigo misma y con la gente, fui de una sola línea, ¿qué es lo que no le gusta a la gente ahí?, es decir, a los políticos, y así fue.

-DICE usted .Ricardo Monreal es un traidor., la traicionó a usted, eh, traicionó a Morena también porque, a fi nal de cuentas, en el 2021 tenía el otro partido, Fuerza por México. Luego, dice usted que también está traicionando a Morena, pero si Ricardo Monreal es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

-YO NO entiendo por qué hay muchos políticos, o bueno, directamente lo voy a decir, ¿por qué la doctora Claudia Sheinbaum, siendo tan inteligente?, -que hoy me trago mis palabras, ¿eh? porque la señora, después de tanto ataque y después de todo, todo, me incluyo, lo que le hicimos y le dijimos, llegó a ser la presidenta de este país. Está trabajando de forma fi rme, no agachándose ante uno de los países más poderosos del mundo, coordinándose, negociando con uno de los presidentes más poderosos del mundo.

¿POR QUÉ acepta a una persona que sabes que es un traidor y que en sus entrañas está traicionarte y estar pensando cómo le vas a hacer para quitarla? Porque él nunca la quiso, porque si hay alguien que el doctor Ricardo Monreal no soporta es Claudia Sheinbaum Pardo.

¿POR QUÉ decir ‘pues prefi ero tenerlo aquí para que me evite menos problemas. en lugar de quitarlo? Quítale el poder, quítale todo, ¿quién lo va a aceptar? No lo va a aceptar nadie.

EN LO que todos ustedes están construyendo un gran proyecto, que es Morena, hoy uno de los partidos más importantes y más grandes a nivel Latinoamérica, el Dr. Ricardo Monreal está negociando nuevamente con la alianza, con su amigo, con uno de sus mejores amigos, que es Jorge Romero.

-¿QUÉ DATOS, qué hechos tiene usted para sustentar lo que dice?

-BUENO, yo escribí un libro después de lo que me hace el doctor Ricardo Monreal a mí, la alcaldía. Dije. Bueno, ya se la robó.

SE ROBÓ cinco meses de alcaldía, metió a toda su gente, agarraron recursos para ayudarle a Catalina, compró a la poca gente que tenía yo, y después de eso todavía se atrevió a mandarme a amenazarme a mí y a mi familia, que nos iba a levantar.

-¿AMENAZAS?

-SÍ, AMENAZAS de muerte, y es ahí donde yo voy al Senado de la República. Hay un día que salgo yo con un vestido azul, que fui y lo busqué. Se cruza Dante Delgado, me alcanza a ver y me dice ¿A dónde va?.

DIGO VOY con Ricardo Monreal. Pero yo creo que al haberme visto la cara molesta, me dice: Ahorita se lo traigo. Dije Bueno, tiene tres minutos para traérmelo o me bajo al pleno y le hago un desmadre.

EN TRES minutos ahí estaba Ricardo Monreal, y se lo dije así de frente: Usted vuelve a amenazar a mi familia o se atreve siquiera a volver a molestar a mi madre o a mi hermano, y el problema va a ser entre usted y yo, porque yo a usted no le tengo miedo.

DE AHÍ se parte la relación. Él todavía va a buscarme a mi casa una semana antes de la elección, a mi casa, y tengo los videos. Yo la quiero mucho, ayúdeme, ayúdeme a que mi hija gane.. No hay forma, no hay forma.

¿QUÉ ES lo que pasó? Cuando él y yo empezamos a tener una excelente relación política-laboral, él me dice .Sandra, usted tiene que convertirse en mi aliada y en mi enlace con la alianza, tiene que sentarme con todos los de la alianza. Y es ahí cuando ya lo veo yo por última vez.

YO LE dije .Escribí un libro, el cual lo tengo. Hay solamente dos libros.

-DOS COPIAS, -DOS COPIAS. Y escribí todo lo que yo pasé con el doctor, todo, todo, todo lo que yo pasé con el doctor, y qué era lo que operábamos en contra de Morena.

ENTONCES, el doctor, su fi nalidad era ser candidato a la presidencia por la alianza, y todo iba bien, o sea, sí lo íbamos logrando, sí lo íbamos logrando.

SIN EMBARGO, él empezó a fi ltrar la información. Marko Cortés se molesta y dice no, esta relación se va a romper, ¿cómo es posible que haya fi ltrado la información?”

ME HABLAN por teléfono: .

Sandra, ¿por qué es tan irrespetuoso tu jefe?. .No, es que él no filtró nada’.

NO, SÍ fue él, y en este momento se rompe la relación. Fue un diciembre y su mejor amigo, que es Jorge Romero: Sandrita, por favor, vamos a ver cómo recomponemos, bla, bla, bla, bla.

PERO YA no se logra componer, por lo que él fi ltra, y empiezan a ver ahí algunas diferencias. Marko Cortés siempre pensó que él tenía los mejores candidatos, bla, bla. Sin embargo, seguía la amistad, y en todo el tiempo todo esto viene en el libro que yo escribí, pero viene con detalles.

EN TODO ese tiempo que nosotros hicimos esa amistad, también era él, el doctor Monreal, quien nos asesoraba, nos asesoraba a todos los alcaldes sobre cómo debíamos pegarle a la hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso tenía un caos.

-¿A QUÉ otros alcaldes, Sandra?

-A TODOS, a los de la UNA. De hecho, la UNA Ciudad de México nace por propuesta mía. A ver, nace por propuesta mía porque a mí el doctor me decía .Sandra, usted se va a posicionar así, y va a hacer esto, y va a hacer el otro. Va y se lo propone a los alcaldes .. .Sandra se va a ir y se va a presentar al Congreso, y le va a generar este caos a Claudia. Usted le tiene que exigir porque la ciudad está muy mal.

-ESO LO contaba usted en su libro, todo.

-¿USTED tiene una copia? ¿Quién tiene la segunda copia?

-OTRA PERSONA.

-¿QUÉ OTRA persona?

-NO, OTRA persona. No les puedo decir, pero.

-A VER, déjeme a ver si puedo adivinar.

-ESE LIBRO, ese libro va a salir, va a salir.

-SE ME ocurre que puede ser Clara Brugada. Brugada puede ser que ella lo tenga.

-NO.

-¿CLAUDIA Sheinbaum?

-NO, NO es ningún político.

-¿NO?

-NO ES NINGÚN político.

-¿NO HA compartido usted tramos de su libro con alguien? -NO, HASTA ahorita con ustedes.

-Y AHÍ narra todo esto.

-SÍ, Y les voy a decir por qué.

-SANDRA, déjenme le pregunto otra cosa antes de salirnos de ese tema, porque ahí hay muchos detalles sueltos que valdría la pena retomar. Hay un momento en el que entran las autoridades a la alcaldía, usted se va a acordar, y encuentran propaganda, había mantas, había volantes de guerra sucia contra Claudia Sheinbaum. ¿Es parte de lo que usted menciona?, ¿era parte de la guerra sucia contra Claudia Sheinbaum?

-ESO NO, eso no, eso no.

-¿POR QUÉ eso no?

-YO ALGO tenía.

-¿DE QUIÉN ERA esa propaganda?

-NO, ESO sí lo desconozco por completo. Yo les quiero decir algo: lo que yo hice y lo que yo haga, siempre voy a dar la cara. Yo no digo mentiras, o sea, si yo digo .Pues le pegué y le dije, fui yo., nunca me voy a esconder.

PERO ESA propaganda, esa propaganda la plantaron. O sea, esa propaganda.

-¿QUIÉN la sembró?

-HASTA EL día de hoy no lo sé, no lo sé, porque ese día fue muy difícil. Nosotros estábamos en un operativo en las vías de Atlampa, había helicópteros, y fue un operativo pesadísimo, fue muy, muy grave lo que pasó ese día en Atlampa, y nos llevó hasta las nueve de la noche.

Y A MÍ me hablan y me dicen: Aquí hay problemas en la alcaldía… Yo, ¿cómo?, me voy corriendo, no sabía bien de qué estaban hablando.

Pero yo, en ese momento, saco de las ofi cinas al fi scal y al auditor .

DIJE: Se me van, pero ahorita, porque ustedes no tienen autoridad, no tienen facultad de estar aquí, se van.. Empezamos a decirnos cosas, se van, no me interesa, no les puedo repetir las palabras, pero los corrí.

ENTONCES, ya cuando salimos, en la puerta estaba lleno de policías de granaderos. Dije ¿Qué pasó acá?.

PERO ESO no, eso sí lo hice yo, eso no lo hice yo, y tampoco tiene que ver el doctor Ricardo Monreal.

ESO NO, o al menos no me consta, no me consta.

-PERO estaba dentro de su instalación.

-SÍ, pero pues imagínese, las ofi cinas son enormes, y yo solamente puedo responder por la ofi cina mía, pero todas las demás, tenía yo 10 mil empleados.

-AHORA, déjenme regresar, perdón Álvaro, me regreso otro poco, porque me quedé con varios temas por ir agotando, o por lo menos tratar de agotar, porque es mucho.

-ES MUCHO.

-CUANDO USTED habla de estos departamentos, ofi cinas dentro de la alcaldía, que le siguieron rindiendo cuentas a Ricardo Monreal, que él quería seguir sacando dinero de ahí, ¿cómo es que usted se da cuenta?, ¿quién le avisa?, ¿quién le dice .Oiga, lo que pasa es que nos reportamos con Ricardo Monreal.?

-ME DI cuenta cuando pasó lo de Kiosco Morisco, porque ellos lo que querían era ya hacerme pedazos. Yo ya tenía el antecedente del Deportivo Guelatao, que ya investigando yo decía .Es que es Claudia, y es Claudia, y es Claudia.. “…que el teléfono a donde me escribía se me extravió, entonces hasta ahorita pude conseguir su nuevo número. Bueno, su número, le mando un fuerte abrazo, le deseo que este año le vaya muy bien, que Dios lo bendiga, que tenga mucha salud, y si me permite, me gustaría ir a visitarlo para lo pendiente. Gracias, feliz año, Dios lo bendiga”.

-BIEN.

-ESE AUDIO sí es de Año Nuevo. Yo me voy a Acapulco, tenía otro teléfono.

-LE MANDA una radiografía, es lo que estaba viendo ahí.

-EL SEÑOR ya me había escrito desde diciembre. Este audio es de los primeros días de enero, y el señor lo que le pasó, de hecho, ustedes pueden ver, anda con muleta porque el señor estaba sin poder caminar, en una silla de ruedas, y nadie le había ayudado.

“‘OIGA, jefa’ y me empieza a hablar. Él lo debe de tener en su otro teléfono, porque yo ya no tengo el otro, tengo nada más esta parte, pero él tiene la otra conversación.

“ME DICE ‘Oiga, jefa, no sea mala, es que nadie me ha ayudado, y yo necesito para operarme la cadera, no puedo caminar, no puedo caminar, estoy lleno de llagas’. Me manda fotos, todo. Le dije ‘No se preocupe, ¿cuánto es de su cirugía?, yo se la pago’. Y se la pago, le pago la cirugía.

“APENAS recupero yo su número, le hablo viniendo de Acapulco. ‘Oiga, ¿cómo está?’, porque yo sabía que todavía le tenía que dar otro dinero para sus medicinas. Y aquí me manda las fotos de que ya lo habían operado. ‘Sí, sí’, y que estaba perfectamente. ‘Y jefa, cuando quiera, cuando quiera, pues venga acá a mi casa a visitar’, porque el señor, hasta donde yo me quedé, no podía caminar. A los días lo veo que ya se había ido al gobierno de esta mujer.

“ENTONCES, aquí quiero dejar claro dos cosas. La primera, que Jave, el Jave, el que prestó el audio de mala manera, es gente de Ricardo Monreal y quien le hizo la campaña a Catalina Monreal en estas elecciones.

“DOS, ES el que actualmente opera la vía pública para reportarle al Dr. Ricardo Monreal, pero quien lo trae de regreso es la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc, porque ya hay complicidad.

“QUIERO dejar bien claro eso. Esta mujer, la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc, no sólo es mentirosa, farsante, manipuladora, 􀃀oja porque se va de vacación a cada rato. No solamente es una cretina, está bien pendeja, no sabe trabajar.

“PERO AQUÍ ya se acabó el show, ya se acabó el que me estén violentando Ricardo Monreal y sus gatos, y sin pruebas, y sin pruebas. Por eso, en este momento, les presté mi teléfono, y cuando quieran se lo pueden llevar. Yo no tengo nada que ocultar, pero a mí no me vuelven, no me vuelven a vincular ni con el crimen organizado, ni con la Unión Tepito, ni que me digan que soy extorsionadora, porque si algo he hecho en mi vida es trabajar y ganarme lo que tengo.

“YO NO tengo la necesidad como muchas que están dentro de la política de estar haciendo cosas indebidas para llegar a un punto o a un puesto de poder”.

-HASTA aquí la primera parte de la larga entrevista, mañana miércoles es la segunda y última parte -BRAVA la exalcadesa, puso del asco a Ricardo Monreal.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe