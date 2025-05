Con Promesa de Iniciar el Proceso de Rescisión de Contrato, de Ruben Ibarra, Termina Huelga Estudiantil

Lamentan que en la UAZ se Proteja a Abusadores Sexuales

Por Nallely de León Montellano

Luego de una semana de paro de actividades, desde las 7:00 horas de este martes, el Movimiento Estudiantil y la Administración Central de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) sostuvieron una última mesa de diálogo mediante la cual el rector Armando Flores de la Torre estableció el compromiso de comenzar el proceso de rescisión de contrato del exrector Rubén Ibarra Reyes.

Señalaron que, de acuerdo con la información proporcionada por el abogado general, bastaba únicamente con la voluntad del rector para iniciar dicho proceso, lo cual lamentaron y se dijeron conscientes de que la máxima casa de estudios “encubre abusadores”.

“Sin embargo, tenemos un rayo de esperanza impulsado por la movilización estudiantil, de qué otra universidad es posible y que será hecha por todas y todos, donde no habrá tolerancia a la violencia ni impunidad”.

Señalaron que el documento presentado por la Administración central es apenas el inicio de un proceso que, adelantaron, será largo y cansado, aunque reconocieron que es una respuesta que atiende la principal exigencia de su pliego petitorio, por lo que advirtieron, “no cedemos y nos organizamos”.

De igual manera, emitieron un agradecimiento a los universitarios, así como a la sociedad civil en general que apoyaron el paro desde el pasado 19 de mayo.

Por su parte, el rector Armando Flores de la Torre mencionó que se girarán las instrucciones para iniciar el procedimiento administrativo de rescisión de contrato y reconoció la voluntad de ambas partes para culminar el paro por parte de las y los estudiantes de la máxima casa de estudios.

“Se van a tener múltiples reuniones, principalmente esto se fundamente en la culminación del protocolo de atención a todas las cuestiones de agresiones sexuales que es una falta a la normatividad que se tiene en la institución detectada desde hace tiempo”.

Refirió que dada la situación se solicitará una ampliación del término del actual semestre con la finalidad de no afectar a los estudiantes “y darle la garantías a los jóvenes de que no van a ser afectadas sus calificaciones y no va a ser afectado ningún proceso de los que ellos han llevado a cabo durante el semestre; ya estamos trabajando para tener todo en orden, para que los certificados, actas de exámenes profesionales y títulos estén en tiempo y forma”.