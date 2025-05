Mi Jardín de Flores

Ganaron los “corruptos”: Rodrigo Reyes

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La cancelación del segundo piso no signifi ca que “la idea que tenemos de movilidad para Zacatecas se vaya a frenar, al contrario, se va a potenciar; la historia, a estos corruptos a estas corruptas las va a juzgar, porque al fi nal cuando llegue la autorización de la UNESCO, cuando se cuente con todos los permisos, cuando se colapse el bulevar en 2027 a ellos los va a juzgar la historia”: Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 28 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perversamente erso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

De Aguascalientes, los dos Asesinados en Villa García, Zacatecas

OTROS DOS aguascalentenses fueron asesinados en Zacatecas, ahora no sucedió en Villanueva, sino en Villa García, informa hoy miércoles Página 24 Aguascalientes.

-¡SANTO DIOS!, ¿cómo y cuándo fue eso?

-SUCEDIÓ EL domingo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas lo publicó, aunque no informó que los asesinados eran visitantes de Aguascalientes: Héctor Uriel Hurtado Aguilera, enfermero de la Clínica 8 del IMSS en el vecino estado y su papá Jaime Salvador Hurtado, además de que en el ataque armado, un primo de ellos resultó gravemente herido.

“SEGÚN INFORMACIÓN de Página 24 Aguascalientes, las víctimas estaban en un festejo en el centro de la cabecera municipal de Villa García, cuando poco después de las 11:00 de la noche un criminal armado irrumpi ó en la reunión y disparó a los presentes, para después huir.

“AHÍ QUEDARON chorreando sangre los cuerpos del enfermero y su padre, mientras que un adolescente resultó herido y fue trasladado a un hospital de Aguascalientes, donde, según sus familiares, lucha por su vida.

“EL AYUNTAMIENTO de Villa García lamentó los asesinatos de los aguascalentenses, que eran familiares del empleado municipal Otoniel Morales Hurtado.

-POR ASESINATOS como estos el turismo se aleja de Zacatecas, prensa del estado no informa bien, pero la prensa vecina sí informa con pelos y señales.

-SON CHING… (censurado) si de por sí el Turismo se aleja de Zacatecas, con el asesinato de visitantes con mayor razón, esto es lo que no quiere ver el David, ¿cómo es posible que eso suceda? Era gente foránea pero con lazos cercanos a zacatecanos, por eso el turismo se ausenta de nuestro estado: gente de Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Jalisco y Aguascalientes, han sido privados de su libertad y asesinados en Zacatecas, y todavía este pinche desgobierno se pregunta por qué el turismo se aleja de Zacatecas.

-PUES OJALÁ y los 3,620 millones de pesos, que se iban a invertir en el segundo piso del bulevar, los metan al campo y la seguridad, de lo contrario el turismo seguirá alejándose de Zacatecas.

Sandra Cuevas Acusa a Ricardo Monreal, II y Final

“MUY extensa la entrevista a Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc de la Ciudad de México, pero muy interesante y reveladora.

-DESNUDA al Monris., lo vomita, y recuerda cómo el hoy diputado federal se lanzó contra la Dra. Sheinbaum, cuando ambos buscaban la candidatura a la Presidencia de México.

-PUES vamos viendo la segunda y última parte de la entrevista que le hacen los periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado a la exalcaldesa de la Cuauhtémoc:

-SIMÓN Levy dice en algún momento en su red social que usted está relacionada con lavado de dinero. Trae muchas acusaciones, él se enfoca en mucha gente, pero lo menciona y luego usted desaparece de sus redes.

DESPUÉS, él comenta -dice Álvaro Delgado-, tampoco lo sigo mucho, algo así como que usted había salido a partir de los señalamientos que él hace. ¿Es así, Sandra? ¿Por qué salió de las redes?

-NO, ESO es totalmente falso. Simón Levy además habla sin fundamento. Él dice que me investigan en Estados Unidos, cosa que es totalmente falsa. Yo he viajado a Estados Unidos, estuve apenas 10 días en el país vecino sin ningún problema.

“MENCIONA que yo tengo muchas propiedades, que tengo cuentas en el banco tanto en el extranjero como en México. No tengo ni una sola cuenta de banco en ningún lado, en ninguna parte del mundo, ni en México.

“NO TENGO una sola cuenta, no tengo una sola propiedad, y lo he dicho una y otra vez: investíguenme a mí y a mi familia, porque a veces pues se prestan los bienes. Investíguenme a mí y a mi familia, no tengo una sola propiedad.

“LO QUE yo tengo es acorde a lo que he ganado y a lo que he trabajado, y no tengo ni una sola cosa, ni un solo procedimiento iniciado, ni en México ni en Estados Unidos.

“ESO FUE un chisme. Este hombre trabaja para Ricardo Monreal, también es uno de sus gatos, de sus empleados. También lo vimos que salió a decir: Ah, hay una investigación con un presidente. y después, sin fundamento alguno, dice que con Andrés Manuel López Obrador.

“O SEA, este tipo habla y lanza cosas sin fundamento alguno. Es un loco, es un mentiroso, es un farsante y es un gato de Ricardo Monreal.

-¿SE SALE usted de las redes sociales? ¿Por qué?

-PORQUE quise, o sea, en realidad porque quise.

-¿NO LE sirven para su negocio, por ejemplo?

-SÍ, POR eso la reactivé. Además, yo debía empujar este primer negocio, ya me estaba tardando mucho. Entonces dije: A ver, tengo que hacer una pausa, apurarme a que este negocio salga.

“SANDRA Cuevas Galería de Arte. Para que se pudiera dar este negocio, yo debía visitar artistas, maestros, escultores. Debía hacer muchas visitas, debía trabajar en equipo con muchos artistas para que esto pudiera ser una realidad.

ENTONCES dije: Voy a hacer un alto. Jamás pensé que se fuera a crear un caos porque Sandra Cuevas no está en las redes sociales. O sea, de verdad, yo me veo y digo: Soy una más.

SIMÓN Levy, yo recuerdo, tiene una relación más o menos cercana con el doctor No sé con el doctor Monreal. Cuando andaba muy entusiasmado Simón con el corredor cultural Chapultepec y Ricardo Monreal era el alcalde, me acuerdo muy bien de ese momento.

-¿DE QUÉ más han andado juntos?

-LEVY Y Monreal son amigos, son amigos, son amigos de pedirse favores, de estar ahí colaborando en cosas menores. Por eso lo expresó así, pues es su gato, ¿no? .

PORQUE ya a Simón Levy se le cerraron las puertas. Simón Levy, yo lo conozco desde que tenía 20 años. Simón Levy a mí me dio clases en la universidad, en la Universidad del Valle de México. Él daba cursos para aprender sobre mercados asiá- ticos, y ahí lo conocí. O sea, yo fui alumna de Simón Levy.

PASARON los años y a veces había algunas críticas hacia mi gobierno, y yo le decía de forma muy educada: Oiga, pero no me regañe, no me hable así. ¿Por qué mejor, si usted sabe tanto, no viene a mi ofi cina y me dice: Sandra, haz las cosas así?.

O SEA, yo no soy, no soy burra. No soy una persona que explote de la nada y que no sepa escuchar.

POR supuesto que para mejorar, hay que juntarse con gente más inteligente. Y si tú me puedes enseñar, pues eres bienvenido. Dime cómo hacemos las cosas para que a México le vaya mejor. No me regañes, no me critiques, no me señales, no me digas, no me faltes al respeto, mejor enséñame.

Y ESO se lo decía yo a Simón Levy. Pero no, él era atacar, atacar, atacar, atacar, como hoy.

-¿DÓNDE nació usted, Sandra?

-YO SOY del barrio de Coltongo y crecí al mismo tiempo en el barrio de Tepito.

-BIEN, se lo pregunto porque en el prejuicio de un sector de la sociedad anida siempre la sospecha. ¿Cómo que alguien que vive y se desenvuelve, por ejemplo en el caso del barrio de Tepito, no va a estar asociado a la delincuencia? .

EN ESTE prejuicio, que tiene mucho de racismo y de clasismo. Ahora le pregunto lo siguiente: hace no mucho circuló un video en el que usted está con una jovencita a la que se le atribuye ser parte de la Unión Tepito.

Y AHORA que usted abre esta galería de arte, dicen: Es que con las obras de arte se puede lavar dinero’. Es decir, se afi anza una narrativa que la asocia a usted con conductas ilegales. ¿Qué dice usted al respecto?

-BUENO, primero, esa fi esta fue en… Yo vivo en el piso dos, fue en el piso uno y la fi esta fue de mi vecino. A mí no me gustan las fiestas. Solo mi vecino me dijo: “Oiga, vecina, baje a la fi esta”, y ahí voy a la fiesta. Dije: “Voy media hora y me subo”.

BAJO, había algunas personas. Empieza a grabar una jovencita y estaba la otra muchachita. No sé con quién venía, no la conozco. Tomaron el video, me parece que ellas lo subieron a las redes sociales. Pero así como ella, mucha gente me pide video, foto, lo que sea, y lo suben.

DESCONOZCO quién sea, no tengo relación con ella, no es mi amiga. Pero algo que quiero dejar claro es que tampoco podemos señalar y decir que es una delincuente. Porque si es una delincuente, pues entonces quien debe actuar son las autoridades.

O SEA, ¿yo qué hago? ¿Cada que me pidan una foto les pido que me enseñen si están libres o si tienen algún delito? Pues sí, ¿cómo crees? Yo no soy responsable de eso.

-¿FUE EN su edifi cio, entonces? ¿En el piso de abajo? Usted baja, está esa reunión, la chica se ve como que está tomando video y usted también está con un celular.

-SÍ, PERO yo no la conocía.

-¿NO LA conoce hasta el día de hoy?

–NO LA conozco, no la conozco.

-¿Y A la que estaba grabando el video?

-ELLA SÍ la conozco, se dedica a vender postres allá en la Valle Gómez. Es vecina de la alcaldía Cuauhtémoc. La otra muchachita, tengo entendido que tiene clínicas de belleza, ya por lo que pregunté. Pero no, yo no la conozco. Ese día la vi y ya fue todo, fue todo.

ENTONCES, yo lo único que diría es: punto número uno, si sí es, pues que actúe la autoridad competente. Y dos, de todo lo que se dice de mí, demuéstrenmelo. Porque yo aquí estoy, yo no me he ido, no estoy escondida.

AQUÍ estoy y vivo en Santa María la Ribera. No estoy en España ni en cualquier otra parte del mundo. Estoy aquí, dando la cara.

-OIGA, pero aquí veo obra, hay varios Tamayo, hay Pedro Coronel, Siqueiros, otras obras, Ehrenberg. Hay muchas esculturas de Sebastián.

-SÍ, muchísimo dinero. Aquí en la galer ía, gracias a Dios, hay obras de gran valor. Por ejemplo, esta de Manel Puyol, que es español, pero vive en México desde hace 30 años. Tiene un costo de $15,000.

-¿Y TODAS son de usted?

-NO, esta obra la dejó el maestro. Si se vende, nosotros le damos a él lo que nos pide y nos quedamos con una utilidad. O sea, el 20% de las obras de esta galería, Sandra Cuevas Galería de Arte, son mías.

Pero el 80% son de todos los artistas que creyeron en este proyecto y que me dicen: “Sandra, te prestamos esta obra y cuando la vendas nos das nuestra parte y tú te quedas con una parte. Pero del maestro Puyol no solamente tengo una obra, tengo más obras.

TAMBIÉN quiero dejar algo claro: muchos creen que yo me hice en la alcaldía. Por supuesto que cambié mucho, cambié mucho físicamente, mi forma de vestir. Cambié mucho porque se supone que cuando uno va creciendo y va teniendo un mejor puesto, una mejor posición, también debe ir acorde a su físico y a su persona. Eso es lo que pienso. Sin embargo, revisen mi declaración patrimonial previa a entrar a la alcaldía Cuauhtémoc. Previo a ser alcaldesa, yo declaré más de 4 millones de pesos en obra porque me dedicaba a vender arte. Me dedicaba a vender arte y ahí pongo, describo cuáles son mis obras.

TENÍA DE Rufi no Tamayo, de Toledo, y de una persona que me ayuda muchísimo, Fernando Andriacci. Él me ayuda muchísimo y me presta mucha escultura. O sea, no es que hubiera llegado sin nada. Ya tenía un pequeño patrimonio, el cual he sabido invertir.

¿POR QUÉ? Porque yo no gasto en carros, no gasto en una casa. Todo lo invierto para que en determinado momento entonces sí ya viva libre en mi casa, con el carro que yo quiera, pero sin deberle nada a nadie y trabajando.

-HABLA usted de la presidenta de México de una manera muy distinta a la que hablaba hace muy poco tiempo. Por ejemplo, usted hablaba de… No me acuerdo la frase.

-¿A QUIÉN le vamos a romper?

-¿A QUIÉN LE vamos a romper la madre? ¿Se acuerda? Bueno, pues de ese le reconozco o ha cambiado la manera en que la veo. ¿Cómo la ve ahora? ¿Qué piensa de Claudia Sheinbaum?

-BUENO, miren, primero quiero decirles algo, y lo digo de manera muy humilde y respetuosa: Yo no me arrepiento de nada de lo que haya dicho o hecho. No me arrepiento. Lo tenía que hacer así en ese momento.

PERO hoy sí puedo reconocer que la doctora Claudia Sheinbaum me dio dos lecciones, pero les voy a compartir sólo la segunda, y no se lo he dicho a nadie.

CUANDO LA alianza me cierra todo y que ella sí se enteró que fue por Ricardo Monreal, y se dan muchos se dieron cuenta de que MC solamente me estaba utilizando, ella me manda a decir -tampoco les voy a decir con quién- que ella me daba un espacio. Que si de este lado no me valoraban, no valoraban quién era Sandra Cuevas, que ella sí.

DESPUÉS de todo lo que yo había dicho, después de la manera en que me comport é y que la ataqué. En ese momento, dije: ¿Cómo es posible que mejor esta mujer me haya tendido la mano en lugar de todos a los que yo les trabajé y que les fui leal y que fui responsable, disciplinada?

DIJE: .¡Qué mujer!.. No pues, iba a ser presidenta en ese momento, pero no lo dije al aire, dije: Esta mujer sí iba a ser presidenta. No es posible.. ¿Quién te perdona, quién te disculpa semejante grosería? Porque yo fui una pelada de primera y, aun así, me ofreció trabajo. Pero, ¿a dónde iba a quedar mi dignidad? .

DIJE: .No pues, ya ni modo. Ahora mi castigo va a ser ni de este lado ni de este lado, para que en la otra le pienses más y para la otra dejes tus emociones a un lado y te des cuenta que en política hay alianzas, no hay amistades.

Y TODAVÍA me mandó decir de regreso: No es posible que después de la traición que recibiste no quieras venir acá, pero lo respeto.. Desde ese momento dejé de hablar de ella..

-PUES entonces se entiende de alguna manera que sea como es con Ricardo Monreal, ¿no? Si dice usted que es un tipo que ordenaba ataques contra ella y ahora lo tiene en la Cámara de Diputados, no es un cargo menor..

-AHÍ, ahí hay que abrir bien los ojos, porque desde ahí él está operando con otros coordinadores, con otros peces grandes. ¿Cómo van a estarle pegando en su gobierno? ¿Cómo le van a estar haciendo maldades? ¿Cómo van a estar tratando de que crezca nuevamente la alianza? Él ya lo está operando, él ya lo está operando desde ya.

-BUENO, cuando usted habla de un diciembre de ese plan que había, ¿no se refi ere también a aquel episodio, aquel anuncio que hicieron juntos desde España?

-SÍ.

-SANTIAGO CREEL y Monreal para hacer un recorrido nacional.

–SÍ, QUE no se hizo.

-¿DE ESE nivel es en realidad la capacidad de traición de Ricardo Monreal?

-SÍ, POR supuesto. Sí, sí, sí. Nada más que ahí quien le cerró la puerta fue Marko Cortés, por eso ya no pudo avanzar y dijo: “Entonces mejor, si me regreso, ya no me peleo con Andrés Manuel”. Porque le cierra la puerta Marko Cortés, pero hoy ya tiene la puerta abierta con su mejor amigo Romero, que es Jorge Romero.

“PORQUE Jorge Romero tuvo diferencias con Marko Cortés y le dijo: ‘Es que él sí nos conviene, él puede ser nuestro candidato’. Pero todavía no era presidente del PAN, entonces sí lo escucharon, pero les falló por la filtración.

“MARKO Cortés se espanta -esa es la palabra- se asusta, dice: ‘No, ya no vamos con Ricardo. No vamos, no vamos… y no fue’.

-USTED HABLA de Monreal, ¿es un hombre muy importante en su carrera, Sandra?

-SÍ.

-¿DE UN HOMBRE traicionero? ¿Es corrupto Ricardo Monreal? -PUES ME parece que ahí valdría la pena ver los años que ha trabajado, lo que ha ganado y lo que tiene. Es un hombre rico. Ustedes han de saber más que yo sobre eso. ¿Cuántas propiedades tiene? ¿Cuántas propiedades tienen sus hijos? Los hijos, ¿en qué han trabajado? ¿Qué es lo que tienen? ¿Es acorde a lo que ha trabajado en tantos años? Porque también hay gastos, ¿no? Entonces, pues nada más hagan cuentas.

-COMO alcaldesa, usted tuvo oportunidad de que se le acercaran muchos intereses, intereses económicos, por lo que implica una alcaldía que, en términos de recursos, es hasta superior a algún estado de la República.

“AQUÍ ESTÁ la sede de los poderes de la Unión: del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de la Bolsa de Valores, de los principales corporativos que están en Reforma, en el tramo que corresponde a la alcaldía Cuauhtémoc. Y usted se hizo de algunos asesores y de relaciones que se acercaban a usted a aconsejarla. Bueno, ¿alguno usted lo contrató formalmente? Carlos Alazraki. ¿Sí le servía Carlos Alazraki? ¿O los consejos de otros personajes a usted?

-DURÓ muy poco tiempo Carlos Alazraki. Su asesoría era más en temas de diseño de imagen de la alcaldía, de imagen, ese era su asesoría, pero duró muy poco tiempo, meses, y ahí se acabó.

“ASESORES, tuve algunos asesores, sí, pero la realidad es que… -JAVIER LOZANO.

-JAVIER LOZANO no. Javier Lozano no fue mi asesor. Iba, me visitaba, pero no, no fue mi asesor. Hubo uno que sí fue mi asesor, que se llama Agustín Dani. Ese hombre, de hecho, hoy es el director de participación ciudadana de la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc, que, bueno, pues si todos eran corruptos -porque esa fue su campaña- ¿para qué regresas a la gente que trabajó y que además era pegado a mí? “AQUÍ LO tengo en Telegram. Que también hace poco me escribió para decirme… Agustín [revisa su celular], para decirme: ‘La veo muy activa y contenta, eso me da mega gusto, sabe que se le aprecia bien’. 26 de marzo. O sea, luego gente que es muy cercana a ella me escribe, pero de ahí en fuera no recuerdo otro asesor que haya impactado en mí.

-NO SE arrepienta de nada, pero dígame, ¿qué hubiera hecho distinto

? -¿QUÉ hubiera hecho distinto? ¿Qué voy a hacer distinto? ¿Qué voy a ser distinto? No confiar en nadie. No confiar en nadie. Esa es la clave para estar dentro de la política. No confíes en nadie porque la gente, la mayoría dentro de la política, ve solamente por sus intereses. Se acostumbran a ganar bien y se acostumbran al dinero mal hecho. Entonces, cuando te tienen que vender y cortar tu cabeza, sin dudarlo, lo van a hacer. Entonces, no confiaría en nadie.

Y LE DARÍA más poder a los liderazgos de las colonias. Eso es lo que se tiene que hacer, porque los liderazgos no te traicionan. No te traicionan los liderazgos porque, además, yo hice algo en mi gobierno: yo no contraté liderazgos ni pagué a liderazgos. Entonces, la gente que te sigue, que te visita, es porque te quiere bien. No porque hay un interés de un negocio o un interés porque tienen un sueldo.

-¿HASTA DÓNDE quiere llegar en política y por qué vía?

-BUENO, ¿hasta dónde quiero llegar? Hasta la presidencia de la República Mexicana. Hasta ahí quiero llegar. Pero todo es a su tiempo, todo es con estrategia, y todo es paso a paso, con sabiduría. Las decisiones deben de tomarse con tranquilidad.

“CUANDO tú llevas un proceso paso a paso, lo vas a lograr. Son como las matemáticas. Todo se va a dar en su momento.

“YO CREO mucho en Dios. Sé que él tiene para mí un plan perfecto, pero lo que me toca a mí es hacer las cosas bien. A mí, el día de hoy, no me ha podido tocar la justicia porque no he hecho nada ilegal. ¿Por qué me sigue yendo bien? Porque cuando puedo y cuando tengo, ayudo, porque no me paso de lista con nadie. Por más que quieran hacer una idea de Sandra Cuevas mala, hay mucha gente que dice: ‘Yo voy con Sandra Cuevas, con la Sandra Cuevas, porque así es como más me conocen, la Sandra Cuevas’. Y me pueden ver gritar, o pasan a mi casa a veces y me gritan: ‘¡Sandra Cuevas, te amo!’.

“ESA ES la Sandra Cuevas. Es la Sandra Cuevas que poco a poco va a ir logrando sus objetivos para llegar hasta la meta.

-Y DE los partidos, por último, de mi parte. De los que están en formación, ¿cuál le atrae? ¿El de Verástegui? -NO, ME atrae uno que se llama México Nuevo. México Nuevo

-ES CON quien se ha estado reuniendo. -SÍ, CON ese y con otros dos partidos, pero el que más me gusta, pues, es México Nuevo.

-ÚLTIMA pregunta de mi parte: usted trató con líderes de todos los partidos. ¿Quiénes son los peores?

-HÍJOLE… Es que los perredistas, los que quedaron, son flojos. Son flojos. No les gusta caminar, no quieren invertirle a la gente. Ya ellos se quedaron ahí, en el olvido.

“LOS PRIÍSTAS… Alejandro Moreno solamente ve por él, por él, por él, por seguir él en el poder. Y cuida a su cúpula, que es quien lo sigue, pero tampoco se preocupan por el país. Y si hay que hacer controversia, se pelea con MC, o de repente le anda pegando a Morena. O cuando sabe que puede estar en peligro, le empieza a pegar a Morena para que entonces haya una negociación. Pero siempre es él, es él, es él. Solamente es ver por él, no por el país.

“¿LOS panistas? Ellos viven en una burbuja de privilegios. Una burbuja en donde se ayudan entre ellos. Nadie extraño a ellos puede ni siquiera pensar en tener un cargo de poder, solamente se quedan.

“UN DÍA deberían de poner un cuadrito, un mapita de cómo ponen de titulares en alcaldías, en gobiernos, en posiciones importantes, a la esposa. Y luego ya sigue el esposo. Y si no, sigue el hijo. Y si no, la amante. Ahí tenemos el ejemplo… Bueno, no, no voy a decir eso. Eso lo digo luego, eso lo digo luego. Está muy fuerte, está muy fuerte, pero es de aquí, de la Ciudad de México.

“ENTONCES, viven en una cúpula en donde cuidan los privilegios sólo para ellos. En donde se atreven a hacer propuestas tan absurdas como cobrar el metro por tramos. Porque no saben, no saben que el 19% del sueldo de una persona se va en el transporte público. Porque tú en una sentada de comida te gastas lo que gana en tres meses una persona con el salario mínimo. Esas son sus propuestas.

“O QUE estás pegue y pegue y pegue en temas que ya a la gente le cansan, por eso ya no los voltean a ver, el pueblo no voltea a ver al PAN porque es una cúpula que vive en un país que no es México.

“ENTONCES, bueno… Y MC, lo tengo que decir, MC trabajan para Morena, por eso yo dejé de ayudar a MC. Incluso, yo presenté mi renuncia a la candidatura un mes antes, pero no pasaron la renuncia.

POR ESO dije: ‘Yo ya no quiero contender, no quiero contender porque trabajan para Morena’, entonces, pues es eso.

-¿Y MORENA? Defina Morena.

-MORENA… Pues Morena ahorita se está haciendo pedazos. Morena se está haciendo pedazos. Están dividiendo al partido. El partido más importante y más grande de Latinoamérica. Y bueno, pues ahí tienen a sus principales actores, que son personas de división, que es Ricardo Monreal y otros más que no quiero mencionar.

-UNO QUE usted conoce muy bien, Adrián Rubalcava.

-BUENO, Adrián Rubalcaba quiere mucho a la doctora Claudia, y él se alinea con la doctora Claudia Sheinbaum. No lo veo dividiendo, más bien a él lo veo construyendo con Claudia Sheinbaum Pardo. Y lo que le diga la doctora Claudia Sheinbaum Pardo eso es lo que él va a hacer y lo que hace. Si no, no lo veo doblándose con nadie más.

“PERO todos los demás, pues sí. Hay que abrir bien los ojos. A veces, cuando estás en el poder y con tantas actividades, tantos problemas, y que es un país tan grande, y que tienes que atender tantas situaciones, tantas cuestiones, no te das cuenta de quién te está poniendo el pie, de quién te está traicionando, de quién ya te está vendiendo. Entonces, pues abran los ojos ustedes que sí son bien Morena.

-HOMBRE, muchas gracias.

-MUCHAS GRACIAS, Sandra Cuevas.

-GRACIAS a ustedes. Y cuando vaya a publicar el libro, los primeros que van a tener la primicia, la primicia, pues van a ser ustedes.

-LO QUEREMOS.

-SE LLAMA “Traición a la Presidenta”.

-MUY BIEN.

-MUCHAS GRACIAS.

-GRACIAS.

“HASTA aquí la entrevista, ya me imagino el libro ese”.

-VA A seguir vomitando al Dr. Monreal. -Con quien tuvo una diferencia de 40 años.

-QUÉ INTERESANTE.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.