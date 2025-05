Mi Jardín de Flores

Derrotar a los Corruptos Monreal, Casi nos Cuesta la Vida: Alessandra Rojo de la Vega

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Derrotar a los Monreal y al sistema corrupto que representan casi nos cuesta la vida. Venimos a construir el mejor gobierno que ha tenido Cuauhtémoc en su historia; y eso, claro que incomoda: Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 29 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perversamente erso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ya Contestó El Monris, Dice que la Sandra Cuevas Miente

-¿YA LEYERON? El Monris dice que la Sandra Cuevas miente, que él nunca ha amenazado de muerte a nadie, dijo a reporteros .que no tiene comunicación con ella y tampoco se han reunido en varios meses. por lo que no tiene comentario: Tengo mucho tiempo que no la veo y que no hablo con ella. Nunca en mi vida he tratado de hacer daño a nadie. Tengo meses que no la veo, de verdad”, aseguró en rueda de prensa.

FUE ENTONCES que los reportero le preguntaron que si planeaba demandar por falsas acusaciones y respondió: ‘No, le tengo respeto. No hay nada. Un hombre público está sometido al escrutinio público siempre. Y yo, lamentablemente, he caminado con la adversidad siempre encima.

LO QUE sí reconoció fueron sus ‘diferencias’ con la Dra. Sheinbaum, asegurando que ‘no fueron profundas’, y que ‘se superaron desde hace tiempo.

Sí existieron algunas diferencias en el pasado, que han quedado enterradas y ahora soy parte de su equipo, y parte de colaboradores desde el Poder Legislativo… Vamos a trabajar, nosotros no tenemos agenda propia, no tenemos agenda personal, no estamos en la búsqueda de nada, sino de sumar fuerzas, de cerrar las con la presidenta Claudia Sheinbaum’, aseguró el diputado federal.

-¿Y LE cree?, le pregunto -dice don Roberto- porque usted lo conoce muy bien desde que estaba en el PRI.

–EL MONRIS es muy rencoroso y no olvida, estoy segura que ahorita está muy servil con la Presidenta Sheinbaum porque le conviene, pero dejen que corran los tiempos y nuevamente se va a saltar las trancas porque su sueño dorado es ser candidato a la Presidencia de la República y, claro está, ganarla.

-PERDÓN, pero eso no es un sueño dorado, sino una ambición perversa: apoderarse del país, como se apoderó de Zacatecas; lo bueno que el electorado ya despertó y de los señores Monreal no quiere saber nada: hasta el llamado cachorro, tiene antecedente de robavacas, junto chon su hermano Luis Enrique.

-ES CERTERA su apreciación, madre Teresa, coincido con usted -dice don Roberto- las pruebas más fehacientes de que Ricardo es un cartucho quemado, es que de los precandidatos a la Presidencia de la República él fue el que ocupó el último lugar; en cuanto a David, desde un inicio perdió sus canicas por haberle dado la espalda al pueblo y la prueba más contundente fue que tuvo que dar marcha atrás a su ambición de construir el segundo piso del bulevar sin estudio alguno de la obra y sin permiso, sólo por sus tanates y así le fue.

ALESSANDRA ROJO de la Vega, Alcaldesa de Cuauhtémoc cabecita

QUIEN también habló en torno a las declaraciones de la Sandra Cuevas, fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien derrotó a la Catalina Monreal Pérez, hija de ya saben quien, y se lanzó contra ambos: ‘El Monris’ y la Sara, a los que cali ficó de cómplices y ma fiosos: .

DERROTAR a los Monreal y al sistema corrupto que representan casi nos cuesta la vida. Venimos a construir el mejor gobierno que ha tenido Cuauhtémoc en su historia; y eso, claro que incomoda’, dijo Rojo de la Vega en un video para sus redes sociales, haciendo alusión al posible atentado del que fue víctima en 2024.

SANDRA CUEVAS durante más de un año, ha lanzado amenazas sobre supuesta información comprometedora que podría destruirlo, pero nunca ha dicho nada ni ha hecho nada. No ha denunciado nada. Durante la campaña, intentó entregarme esa supuesta bomba a cambio de impunidad para ella; yo, por supuesto, le dije que no. Prefiero perder antes que pactar con criminales, prefi ero quedarme sola antes que convertirme en una más de ese sistema que tanto daño nos ha hecho’, sentenció.

-ENTONCES para ella está claro que tanto el Dr. Monreal como la Dra. Cuevas, son harina del mismo costal.

-ESO NO sólo lo piensa la Alessandra, sino muchísima gente que conoce a ambos: son auténticas lacras de la política, sus pasos por ella así los califi can: recuerden aquel ‘diciembre me gustó pa’que te vayas’, que cantó Ricardo Monreal, pero después se arrastró perdiendo la poca dignidad que le quedaba, a cambio de una diputación federal, para no estar fuera del presupuesto del que ha mamado por cerca de 50 años ininterrumpidamente.

Aplastante Derrota de David Monreal

TODAVÍA se comenta la aplastante derrota que un grupo de ciudadanos, encabezados por catedráticos de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el alcalde Miguel Varela Pinedo, le infringieron a David Monreal, que luego de fenomenal golpiza aventó la toalla y perdió por nocauts técnico la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano, al que el alcalde Varela bautizó como el robo del siglo, pues su inversión era de 3,652 millones de pesos, mínimo, una verdadera fortuna.

-OJALÁ Y ahora esos miles de millones de pesos vayan a parar al pueblo, pues todav ía hay miles de zacatecanos que comen una sola vez al día.

-SOMOS un pueblo con muchas necesidades el campo está muy necesitado, el desempleo cada vez está peor, la educación está en crisis, no hay medicinas, no hay turismo y lo peor: los malos organizados siguen arrancando vidas inocentes y la distribución y consumo de drogas va en aumento, yo creo que ese dinero se debería de invertir con honestidad e inteligencia, para combatir todos nuestros problemas.

ESO DIGO yo, las carreteras están tan mal, que causan más muertes que el propio narco: todos los días hay accidentes a causa de los malditos baches lunares.

-HABRÁ que preguntarle al pueblo en que quiere que se inviertan esos miles de millones de pesos.

-LE DOLIÓ mucho a don David tanto revés de los jueces que mejor decidió no continuar con su segundo piso.

-EL MÁS dolido fue el Gustavito, quien fuera de sí y en rueda de prensa les dijo corruptos y vividores a los jueces, catedráticos y a los 100 ciudadanos que, según Rodrigo Reyes Mugüerza, fi rmaron los amparos.

-PERO qué bueno que los catedráticos de la UAZ le contestaron claro y sin aspavientos, dejando en ridículo no sólo al secretario general de Gobierno, sino al propio gobernador David Monreal: El secretario general, el de obras públicas , el asesor jurídico (y el propio gobernador), con su incontrolable ira verbal contra el Poder Judicial y la ciudadanía intentando ocultar que durante 16 meses fueron incapaces de tramitar los permisos necesarios y elaborar los 42 estudios técnicos indispensables para realizar la obra ofi cialmente cancelada.

INAUDITO –continuaron los catedrá- ticos- el cinismo y la rapacidad, se trata de recursos criminalmente desviados de los presupuestos de hospitales, del campo, de carreteras y de escuelas; y somos los ciudadanos quienes debemos decidir su uso o, en su defecto, el Congreso del Estado, quien es el responsable de autorizar los proyectos y presupuestos del gobierno estatal, quihú- bole, ¿qué tal? ¿eh?

-LOS PUSIERON en su lugar y ni siquiera les untaron un poco de saliva, jajaja…

Los Maestros no Ceden

EN NADA ayuda el David a la presidenta Sheinbaum: los maestros piden hablar con él y en vez de salirle al toro y echarle una mano al Gobierno Federal, El Holgazán prefiere no salir de la cama; ¿qué clase de gobernador tenemos?

-EL PEOR de México, doña Petra, David, está comprobado, resultó un petardo: no sólo no sabe gobernar, sino que tampoco quiere aprender, por eso Ricardo ya pintó su raya con él porque por más consejos que le da, no lo escucha, entonces este gobierno ya valió chetos…

-ESTÁ hundido en el fondo del desprestigio. Lástima, Zacatecas le tuvo fe y le falló.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.