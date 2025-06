Mi Jardín de Flores

Que nos Presten a su Gobernadora

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Se publicará esta semana, en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF), un decreto para incentivar que farmacéuticas internacionales inviertan, a partir de 2026, en proyectos de producción de medicamentos e insumos médicos en territorio nacional, con el objetivo de posicionar al país como un líder en la industria farmacéutica”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 30 de mayo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perversamente erso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Es por Demás, el Narco Está Enraizado en Zacatecas

-CUANDO don David Monreal llegó a Palacio de Gobierno, me dije: ‘Bendito sea mi Padre Dios, el nuevo gobernador acaba de reiterar que va a combatir la Criminalidad y la impunidad, qué bueno que ya tomó posesión.

“PERO NO fue así, los homicidios dolosos continuaron todo ese año y, al comienzo del siguiente año, don David recibió su regalo de reyes: una fl amante camioneta atiborrada de cuerpos sin vida y con huellas de tortura.

-Y LOS asesinatos no han parado -madre Teresa-: ayer mismo los narcos secuestraron a un hombre, lo torturaron, lo mataron y arrojaron su cadáver a un pozo en Lomas de las Escobas, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, el individuo ya fue identifi cado, en vida llevó el nombre de Fernando y tenía 39 años. Obviamente, como siempre sucede, no hay detenidos.

-Y NI los habrá, Zacatecas es sinónimo de impunidad.

Las Desapariciones Forzadas

EN CUANTO a las desapariciones forzadas, éstas siguen en aumento, raro es el día que no publique nuestra Diario, cuando menos, una Cédula de Búsqueda; hoy viernes, son tres: ELVIA MILAGROS ALVARADO ELICERIO de 25 años, desaparecida forzadamente en. Fresnillo, Zacatecas, desde el 21 de mayo de 2023. JAVIER ADOLFO VENEGAS MORA de 33 años, y JAVIER ANTONIO CUEVAS RUÍZ de 36 años. desaparecidos forzadamente en Cieneguitas. Zacatecas, el 28 de mayo del presente año.

Inconformidad de los Vecinos del Centro Histórico

DON CLEMENTE Carrillo Mendívil, integrante de la Red de Organizaciones en Defensa del Centro Histórico, lanzó la voz de alerta: el municipio de la capital, está a punto de entregar nuevas licencias bar y los habitantes están alarmados, ya que de por sí el centro ya parece un enorme bar, ¿se imaginan aquello con otros antros más del vicio? -POR ESO el Centro Histórico de Zacatecas apesta a puros meados, pues los borrachos se orinan en desde les pega la gana, pues no hay policía que meta en cintura a tanto ebrio; tiene razón don Clemente.

-DON MIGUEL Varela Pinedo, alcalde de Zacatecas, debe tomar cartas en el asunto, de lo contrario aquello va a terminar como Sodoma y Gomorra, esté bien uno o dos tequilita antes de comer o cenar, pero no pegarse al pomo para luego salir a la calle a orinar monumentos, no se vale.

Tenían que ser Gringos

TRABAJADORES de la gasolinera Mobil, en la capital del estado, se pusieron en huelga por varias horas en protesta por la falta de pago de utilidades.

ASÍ SON los gringos: ganan millones en México y explotan de a madre a los trabajadores, ya se les olvidó que mi general Lázaro Cardenas nacionalizó el petróleo, porque los hijo e puta gabachos explotaban gacho a los trabajadores, y mi general, al ver tanta injusticia habló con ello al respecto, pero los güeros lo batearon y mi general no tuvo más que nacionalizar el petróleo.

-TODO EL pueblo lo apoyó: sirvió de ejemplo para que luego Adolfo López Mateos nacionalizara la industria eléctrica.

-PERO NO olvide que un año antes, en 1937, mi general Cárdenas nacionalizó ferrocarriles, que luego el maldito Ernesto “Zerdillo” vendió a los gringos.

-ESOS malditos gabachos siempre nos han fastidiado la existencia, el primer ramalazo fue cuando nos robaron la mitad del país, son una maldición esos fi libusteros, qué bueno que ya China se los está abrochando: entre ellos y los rusos se van a tirar a gringolandia, y los chinos serán la próxima economía mundial: son muy inteligentes y trabajadores, ojalá nos toque ver ese cambio.

El Pujante Aguascalientes

-PUES seguimos esperando los nuevos y mejores empleos que nos prometió el David Monreal, cuando.El Holgazánandaba en campaña rumbo a palacio de gobierno, pero nomás no llegan.

-¿CÓMO van a llegar si la criminalidad sigue tan campante en todo el estado y el David le sigue haciendo al holgazán? Vean a Aguascalientes, allá sí hay gobierno, la Tere Jiménez no para, esa mujer sí se levanta temprano -no es como ya saben quien- y hasta trabaja los domingos: no se le va ninguno inversión por cuantiosa o modesta que sea.

HOY nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica que habrá un nuevo parque industrial al norte del vecino estado en 10 hectáreas y lotes de 360 a 600 metros cuadrados con una inversión de 400 millones de pesos.

-NOS deberían de prestar a su gobernadora, cuando menos por lo que resta del sexenio para enderezar este barco que está a punto de hundirse como el Titanic, hay luego se la devolvemos.

-ALLÁ LOS morenistas no quieren a los Monreal.

-NO ME diga, ¿por qué?

-PUES porque Ricardo, David y Eulogio les echaron montón e intentaron apoderarse de Morena, le hicieron mucho la lucha, pero los morenos del vecino estado liderados por Nora Ruvalcaba y Fernando Alférez, lo impidieron: Ricardo estaba al frente y metió a Eulogio y a David, pero por más esfuerzos y triquiñuelas que hicieron, nomás no pudieron apoderarse del partido, aunque Elogio sigue con su hueso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias a que ahí lo puso Marcelo Ebrard Casaubón, amigazo de Ricardo.

-ESO SÍ lo sabía: los Monreal no sólo están en varios estados chupando sangre, sino hasta en gringolandia; es yerba mala que brota en todos lados.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.