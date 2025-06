El Maltrato de David Monreal no es Para mí, es Para Zacatecas: Varela

“No voy a Firma un Convenio Injusto”, Reitera

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, informó en entrevista con Página 24 Zacatecas que se rehúsa a firmar el convenio de colaboración con gobierno del estado en materia de seguridad pública, correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), si no se le da un trato justo y equitativo al municipio.

“En lo que yo no estoy de acuerdo, es que el estado me quiera amarrar para que yo convenga peso a peso en temas de seguridad y en todos los demás temas nos cierren las puertas como lo han hecho en estos 9 meses de gobierno”, expresó.

“Que quede claro ese tema, el municipio tiene que invertir 25% del presupuesto que recibe del fondo 4 en seguridad, pero no tiene la obligación de que sea convenido con el estado”, afirmó . Enfatizó que está en desacuerdo de que David Monreal quiera imponer montos, condiciones y precios sin tomar en cuenta la realidad del municipio.

Varela Pinedo sostuvo que el gobierno estatal ha querido presionar para que se firme el convenio bajo ciertas condiciones, amenazando con limitar servicios como capacitaciones, exámenes de control y confianza o la adquisición de armamento .

“Eso no lo pueden hacer, porque es una obligación del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública; esos exámenes y capacitaciones se deben hacer con o sin convenio”, apuntó.

El alcalde recalcó que no está cerrado a convenir, pero su propuesta es “o convenimos en todos los temas, o que respeten la facultad del municipio de no convenir en ninguno”, dijo.

Agregó que él ya ha expuesto esta postura tanto al actual secretario de Finanzas como al exsecretario, así como a otras autoridades estatales, incluyendo al secretario general de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza.

A pesar de ello, Varela Pinedo dejó claro que mantiene una relación institucional con mandos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía y el Ejército, de quienes dijo tener respeto.

“Mi diferencia no es con ellos, sino con la manera en la que el gobernador ha tratado a este municipio. El maltrato no es para Miguel Varela, es para los zacatecanos, porque en unas cosas sí nos toman en cuenta y en otras no”, puntualizó.

Finalmente, adelantó que esperará hasta los primeros días de junio para definir si se firma o no el convenio, ya que ha habido pláticas, pero no respuestas claras, “Si no hay respuesta, eso ya es una respuesta. Yo quiero cerrar bien esta página, pero también tengo que hacer lo que corresponde por el bien del municipio”, concluyó.