Miguel Varela Regresa a las Colonias: Escucha, Atiende y Cumple en la CTM

Fiel a su compromiso con una administración cercana a la ciudadanía, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, regresó a la colonia CTM para dialogar con las y los vecinos, escuchar sus necesidades y dar seguimiento a las acciones emprendidas en este importante sector de la capital.

“¡Regresamos a la CTM! No me quedo en la oficina; regreso a las colonias, donde está la verdadera fuerza de nuestra capital”, expresó el alcalde durante su recorrido, refrendando su vocación de servicio y su convicción de mantenerse cercano a la gente.

Miguel Varela destacó que el gobierno que encabeza no se limita a prometer, sino que actúa con hechos. “Como siempre lo he dicho: soy un presidente cercano, de palabra y de hechos. Aquí no venimos a prometer, venimos a cumplir”, afirmó ante las y los colonos que se dieron cita para dialogar directamente con su presidente municipal.

Durante su visita, el alcalde atendió diversas peticiones relacionadas con servicios públicos, infraestructura y seguridad. Acompañado por personal operativo de distintas áreas del Ayuntamiento, se giraron instrucciones inmediatas para dar respuesta puntual a las demandas ciudadanas.

Esta visita forma parte del programa permanente de audiencias y recorridos comunitarios que impulsa Miguel Varela para fortalecer el vínculo entre la administración municipal y las colonias de la capital. Su objetivo es claro: construir un mejor Zacatecas, de la mano de su gente.