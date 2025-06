Mi Jardín de Flores

Un Poder Judicial Honesto, Cercano al Pueblo: Claudia Sheinbaum

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Está en tus manos, en tu decisión, quiénes formarán parte del nuevo Poder Judicial. Un Poder Judicial honesto, cercano al pueblo, que no haya sido elegido ni por la presidenta, ni por los legisladores, sino elegido por el pueblo de México. Esta es la gran transformación que vive nuestro país. Participa mañana (hoy) 1 de junio en la elección del Poder Judicial”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 31 de mayo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Todo Zacatecas a Votar

“ESTE MES se me fue como agua entre mis manos, ¡la vida va! Y mañana domingo es un día importante para la democracia en nuestro país: por vez primera. tocará al pueblo renovar el Poder Judicial.

¿YA TIENEN su acordeón?

-POR SUPUESTO.

-EL PROBLEMA es que no lo podemos dar a conocer a nuestros lectores, porque nos pueden denunciar por inducir el voto a tal o cual candidato, entonces no hay que darle armas a los opositores, que no se cansan de recomendar a la ciudadanía que no voten.

-PUES CLARO, ellos quisieran que todo siguiera igual para así seguir teniendo jueces y magistrados ad hoc, que solapen sus crímenes y pillerías.

-SÍ, PARA continuar defendiendo a pillos como el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, padre putativo de la locuaz Lilly Téllez, que adeuda al fisco miles y miles de millones de pesos que el gobierno no ha podido recuperar porque el concesionario de TV Azteca se niega a pagar, a pesar de que ‘mi cabecita de algodón’, cuando era Presidente de Mexico, le ofreció hacerle un buen descuento, pero el soberbio individuo no quería pagar ni un peso de impuestos.

“QUISIERAN TAMBIÉN los criminales que todo siguiera igual para que jueces y magistrados continuaran soltando a los narcos y otros delincuentes igual o más pesados.

-HAY QUE llevar nuestro acordeón para votar sin broncas porque son muchos los candidatos y para eso nos van a dar seis boletas con los nombres y números de los candidatos y, en el cuadrito de arriba, anotar el número del candidato de nuestra elección.

“YO LES recomendaría a nuestros lectores que se metan a la página del IEEZ, ahí van a encontrar pelos y señales para votar por el candidato de su preferencia, va a ser un buen ejercicio: este segundo piso nadie lo echa abajo, es auténtico y democrático.

¡TODOS A votar!

El 7 de Junio Próximo, Página 24 Zacatecas, Cumple 25 Años

-MAÑANA (HOY) inicia junio y, el día 7, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, cumple 25 años de existencia.

-TODA UNA vida, madre Teresa, recuerdo su nacimiento: en aquel entonces nomás había El Sol de Zacatecas y el Imagen; Página 24 Zacatecas fue el tercero, luego llegó La Jornada y después NTR.

-¡QUÉ PRONTO… cómo pasa el tiempo, 25 años son toda una vida: el muchacho ya es un hombre maduro con toda la barba!

-CAUSÓ MUCHA expectación su aparición y, claro está, envidias: ‘No van a durar, tres meses cuando mucho y pelas’, decían los clásicos detractores y, finalmente, se tragaron sus palabras.

“NUESTRO DIARIO ha visto pasar 5 gobernantes:

“RICARDO MONREAL Ávila.

“AMALIA DOLORES García Medina.

“MIGUEL ALONSO Reyes.

“ALEJANDRO TELLO Cristerna y,

“DAVID MONREAL Ávila.

-¿QUIÉN HA sido el mejor gobernador?

-YO CREO, y la mayoría de mis amigas y marchantas lo dice, Amalia García; hizo mucha obra pública y puso en alto el nombre de Zacatecas.

-MIGUEL ALONSO también hizo un buen gobierno.

-ME DICEN que don Ricardo Monreal comenzó a modernizar Zacatecas.

-SÍ, ES cierto, tuvo el tino de contratar a Carlos Lozano de la Torre y el ingeniero atrajo muchas inversiones a Zacatecas, y hasta los locales sacaron el dinero del colchón e invirtieron: Lozano ha sido el mejor secretario de Economía que ha tenido Zacatecas: muy bueno para la fiesta, pero muy profesional; un dato curioso, él y Nahle estuvieron a punto de liarse a golpes en varias ocasiones.

-QUÉ TANTO no se ha escrito en Página 24 Zacatecas…

-TODO, HASTA las mentadas de madre que lanzaron los estudiantes a Alex, como las mentadas de madre a David Monreal por parte de los maestros.

-A PROPÓSITO, los maestros están muy gruesos con sus exigencias.

-PARA MÍ, que están poniendo a prueba a mi Presidenta, pero no van a poder.

-¿POR QUÉ lo dice?

-PORQUE ESTÁN exigiendo demasiado, iniciaron con aumento de sueldo: querían 10% y la Presidenta les dio 9%, pero luego salieron con más exigencias y cayeron en la provocación, lo bueno que la ‘Precisa’ es muy tolerante, ¿se imaginan que el presidente fuera el Rodrigo Reyes Mugüerza?

-NI DIOS lo quiera.

-CLARO QUE no, porque entonces sí ‘El Gustavito’ emularía a su abuelo Díaz Ordaz y reviviría aquel 2 de octubre de 1968: afortunadamente Dios no les dio alas a las víboras.

-NI LO diga, doña Petra, puede hacer olas.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.