Maestros Amenazan con Boicotear hoy la Elección del Poder Judicial

“Por la Nula Voluntad de Autoridades de Atender Demandas”

Por Nallely de León Montellano

Durante las últimas manifestaciones, docentes de las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), amenazaron que, de no ser atendidas sus demandas, podrían boicotear la elección del Poder Judicial hoy domingo 1 de junio, tomando las escuelas en donde se instalarán casillas de votación.

Los docentes mencionaron que se están viendo obligados a tomar dichas medidas ante la nula voluntad de las autoridades para atender las demandas del magisterio, lo cual hasta el momento solamente figura como una posibilidad.

Ante ello, las autoridades electorales del estado, refirieron que aún no cuentan con un plan B, en caso de que el magisterio cumpla con dichas acciones, por lo que resaltaron que apelan “a la buena disponibilidad de los docentes” para que la jornada electoral se desarrolle con éxito.

Explicó que, de 1 mil 846 casillas, 1 mil 329 se instalarán en escuelas de las cuales 89 son planteles privados, mientras que 1 mil 248 planteles son públicos, aunado a que 1 mil 100 de estas escuelas se encuentran en paro de labores.

Matías Chiquito Díaz de León, dijo que el secretario general de la sección 34 del SNTE, Filiberto Frausto Orozco, ha mostrado buena disponibilidad para no impedir la instalación de las casillas electorales ya que en la agenda de movilizaciones no estaba contemplada la afectación del proceso electoral, aunque en los últimos días se han hecho llamados a no permitir el acceso a las escuelas.

Comentó que, obligatoriamente las casillas deberán instalarse, es decir, en caso de que no haya acceso a las escuelas, tendrán que buscar sedes alternas, sin embargo, la renta de estas costaría mínimo 2 mil pesos que no está dentro del presupuesto ya que incrementaría el gasto para los próximos comicios y no están definida ninguna sede alterna.

También expuso que están a la espera de que se cumpla el convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), el gobierno del estado y el INE para contar con la disponibilidad de las escuelas y reiteró que confía en la buena voluntad de los maestros