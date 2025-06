Mi Jardín de Flores

Muchos Candidatos Desconocidos, Faltó Publicidad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El progreso, mientras no se distribuya y no sea incluyente, no es progreso. No en balde la sencilla definición del Diccionario de la Lengua Española: ‘Acción de ir hacia adelante’. Progresan quienes cuentan con medios, no lo hacen quienes carecen de los instrumentos necesarios: educación, casa, salud. Progresan quienes nacen en casas cuya economía permite pensar en el futuro. No van hacia delante quienes provienen de úteros con progenitores endeudados. Para la mayoría, el mundo es una celda”: Arnoldo Krauze, médico y escritor.

CHALCHIHUITES, Zac.- Domingo 1 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perversamente erso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

A Nosotros no se nos va a Caer el Segundo Piso

-¿CÓMO LES fue con sus Boletas?

-UFFF... vaya lío: fue una llenadera de boletas como nunca: seis federales, cuatro locales y, para ser sincera, a la mayoría ni los conocía, ¡qué pena!

-¿POR QUÉ pena, doña Petra, si cumplió como ciudadana?

-SÍ, PERO me hubiera gustado conocer a los candidatos.

-PARA MÍ FUE relativamente fácil -dice don Roberto-: aunque también conocía a muy pocos, me fui por los recomendados; lo que sí tuve que regresar a casa porque se me olvidó mi ‘acordeón”, pero ya con él fue todo fácil, voté PE en la mayoría, como quedamos: a nosotros no se no va a caer el segundo piso como ya saben a quién.

-FUE UN buen ensayo, aunque sí faltó publicidad para conocer a los participantes, ahora falta ver los resultados.

-MORENA, va a arrolla y eso se lo debemos a la Dra. Sheinbaum, nuestra Presidenta promocionó mucho la Reforma Judicial, mientras que ‘El Holgazán’ estaba muy acurrucado en su cama; van a ver que mañana se va a estar colgando medallas que ni siquiera conoció el muy huevón.

“ME ACABO de enterar que mi ‘cabecita de algodón’ salió de su rancho a votar a eso de las 10:00 de la mañana, ‘quesque estaba escondido y que no salía a la calle por temor a los insultos de la gente’.

-¿QUIÉN DIJO semejante tontería? -EL ‘CIRIO’ Gómez Leyva y su gato el ‘Peregrino’, par de locos, sólo ellos no lo quieren, pero el pueblo, pueblo, lo ama, vean la cantidad de corridos que le han compuesto, es el mejor Presidente que ha tenido México, desde mi General Lázaro Cardenas.

-A DONDE quiera que vaya, AMLO es muy bien recibido: la mayoría de la gente lo adora.

“QUE ESTÁ escribiendo un nuevo libro él es muy prolífico y sabe escribir, no es como ‘El Monris’ que tiene sus escritores de cabecera.

-NO DIGA mentiras, doña Petra.

-NO, NO son mentiras, la propia Sandra Cuevas lo ha dicho, ella conoce muy bien a ‘El Monris’, sólo que lo dejó porque él le lleva 40 años; esto también lo dijo la Cuevas; y también señaló la envidia que le tenía a la Dra. Sheinbaum y la guerra sucia que emprendió en contra de ella, ¿no hasta lo tildó de corrupto y traidor? También dijo que le extraña que la Dra. siendo tan inteligente le haya dado hueso al ‘Monris’, que ella en su lugar lo hubiera mandado a la goma por corrupto y traidor.

-YO LO que creo es que esa mujer está despechada, y una mujer en esas condicion dice lo que no, entonces no sé si creerle: don Ricardo es muy especial y eso todo mundo lo sabe; pero no creo que el Dr. la haya amenazado de muerte a ella y su familia.

-YO TAMPOCO, pero pues quién sabe, los hombres con poder muchas de las veces hacen cosas horrendas e inimaginables: ahí está la desaparición de Juan Carlos Guardado, de quien se afirma le financió la campaña a alcalde al David y luego vinieron los problemas quesque porque el Juan Carlos trató de armar su propio grupo político y ahí vino el encontronazo que terminó con la desaparición del propio Juan Carlos Guardado, miembro de una familia muy exitosa y acaudalada. Su desaparición se la achacan a Ricardo y a David.

“DE ESTO ya hace 14 años y todavía mucha gente lo recuerda, pues el Juan Carlos era muy querido por ser muy desprendido: le gustaba mucho ayudar a la gente y erauna persona muy exitosa con mucho futuro y muy trabajador.

-NO ME tocó conocerlo.

-ERA UN tipazo.

-BUENO, de eso hablaremos en otra ocasión, yo me voy, es tardísimo. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.