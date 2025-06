Mi Jardín de Flores

Tres Asesinatos, dos Desapariciones Forzadas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Hoy hacemos historia, pues por primera vez, el pueblo elige al Poder Judicial. Se hará́ realidad el principio juarista de ‘al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie’, es decir, se hará́ valer el verdadero Estado de Derecho donde nadie, ni siquiera los más poderosos, estarán por encima de la ley”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Lunes 2 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No fue Saldo Blanco: Tres Asesinatos

-NO, NO tienen el gobierno del estado nada de que presumir: Zacatecas fue una de las entidades más baja en votación en la Reforma Electoral, pero además corrió sangre: hubo dos muertos en enfrentamiento a balazos entre policías estatales y malos organizados, además de otra persona muerta a tiros afuera de una casilla en San Miguel, municipio de Villanueva; el asesino huyó y no ha sido detenido.

-¡SANTO DIOS, tres homicidios!

-SÍ, PERO fieles a mentir, en la Fiscalía sólo informaron de uno al Gobierno Federal.

-PERDÓN -DICE doña Petra- pero el francés Cristian Paul Camacho Osnaya, siempre reporta menos, para presumir que Zacatecas va a la baja en criminalidad.

-ÉL NO tiene la culpa, es lo que le ordena el gobernador David Monreal.

-¡FALTA DE huevos!, ¿no que es autónomo? -CON UN ‘no’ que le diga al gobernador, sería suficiente para perder la chamba.

“PERAS O manzanas, David sigue metiendo cadáveres en su Clóset: de tres asesinatos, nomás reportó uno al Gobierno Federal, a ver si eso no le trae consecuencias”.

-CUAUHTÉMOC SIGUE muy caliente, ¿verdad?

-SÍ -CONTESTA don Roberto-, el municipio de Cuauhtémoc sigue muy caliente: en tierras se dio el enfrentamiento narcos vs policías estatales, que pusieron los pelos de punta a los pobladores, pues la lluvia de balazos duró varios minutos y dos de los delincuentes murieron baleados: ahora súmele el otro asesinato en Villanueva, pues podemos decir que la sangre corrió a raudales, así es que no hubo saldo blanco, fue rojo y -reitero- de escasa participación.

-ES QUE el David ni siquiera invitó a la gente a votar, el muy huevón a duras penas se levanta de la cama y luego hace como que trabaja, pero se la pasa viendo la lluvia, le fascina ver llover.

-PUES REGRESANDO con la Inseguridad, nada ha cambiado, ya que no solamente se cometieron tres asesinatos, sino que hoy se publican en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, las siguientes Cédula de Búsqueda: XÓCHITL CARELI REYES CARRILLO de 14 años, desaparecida forzadamente en Troncoso, Zacatecas, el 31 de mayo de 2025 y, JUAN DE DIOS RAMOS CERVANTES de 27 años, desaparecido forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 31 de mayo del presente año.

ASÍ LAS cosas, nuestro estado tiene cinco personas menos: tres muertos, una menor de edad y un hombre desaparecidos.

La Oposición no da una

EN LOS estados que gobierna Morena, los opositores llamaron a no votar y el día de la elección -el domingo- ni siquiera habían cerrado las casillas y pequeños grupos de personas, pancartas en manos, gritaban ‘¡Fraude electoral!’, pero en ciudades, como en Saltillo, donde gobierna el PRI, ni pío dijeron porque ellos si cometieron triquiñuelas al por mayor: ‘el león cree que todos son de su condición’, dice el refrán y los opositores lo repiten cuando les conviene.

Más de 5 mil Elementos de Seguridad Vigilan Zacatecas

“YO CREÍ que alrededor de 3 mil elementos vigilaban el estado de Zacatecas, pero hoy, al leer nuestro Diario Página 24 Zacatecas, me entero que son más de 5 mil los que cuidan nuestras vidas y patrimonio.

“SE ME hacen muchos elementos, yo recuerdo cuando eran 300 los policías los que cuidaban la capital del estado y a lo sumo 500 en Fresnillo y una cantidad similar en Guadalupe: hoy son miles y la inseguridad está peor que antes”.

-CON LA llegada de ‘El Monris’, los policías comenzaron a incrementarse muchísimo y hasta compró el primer heli cóptero que tuvo Zacatecas y, de 1998 para acá, perdimos la tranquilidad, aunque fue con ‘El RaTello’ con el que se incrementó la Inseguridad y violencia: montones de cadáveres por todos lados y cientos de cuerpos colgados en puentes peatonales, ahí comenzó el verdadero infierno que todavía sigue, aunque reducido.

Pues no Estuvo tan mal a Nivel Federal

-CIERTO, ZACATECAS fue uno de los estados con menos votación ayer domingo, pero a nivel federal la cosecha no estuvo tan mala: cerca de 13 millones de votos.

-LO IMPORTANTE fue que se democratizó el Poder Judicial y con este ejercicio recuperará su independencia: nada de dejar libres a rectores universitarios pederastas, como sucedió con el Rubén Ibarra Reyes, ahora sí el Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagarle al fisco los miles de millones de pesos que le debe, los narcos ya no volverán a salir fácilmente de prisión, no se llenarán los juzgados de familiares de jueces y magistrados, pues se acabará el nepotismo…

-DIOS LO oiga.

Jorge Álvarez Máynez Salió muy Bueno Para el Chupe

-¿YA VIERON al presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, bien borrachento en un concierto de Carín León, en Monterrey? -SI, ¡QUÉ bárbaro, apenas se podía sostener en pie y estaba chupe y chupe! -POBRE, MÁS que ebrio parecía drogado.

-SI PENSABA participar como candidato del partido naranja a gobernador de Zacatecas, ya valió chetos: se volvió a quemar.

-LE ENCANTA la fiesta.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.