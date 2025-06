Mi Jardín de Flores

Saúl Monreal Está Fuera

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Vivimos tiempos de transformación profunda. No solo en México, sino en todo el mundo, las formas de gobernar, de ejercer el poder y de participar en lo público están cambiando. Lo que ayer parecía inamovible, hoy se reforma. Lo que durante décadas fue privilegio de unos cuantos, ahora comienza a abrirse al escrutinio y la decisión ciudadana.

Son nuevas reglas para un mundo que ya no es el mismo: Ulises López Lara, fiscal federal en el Estado de Morelos.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 3 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ya se Perfilan los Candidatos a Gobernador de Zacatecas

–PUES TODO indica que el joven Saúl Monreal Ávila se quedó en la orilla y no podrá ser candidato a suceder a su hermano, don David Monreal en la gubernatura.

-BUENO, de acuerdo con la encuestadora Massive Caller, son cuatro los tiradores al gobierno del estado: Jorge Álvarez Máynez, por MC; Miguel Varela Pinedo, por el PAN, Ulises Mejía Haro, por Morena y Fito Bonilla Gómez por el PRI.

-EL QUE está muy quemado es el Jorge Álvarez Máynez; ese video que está saliendo en las redes lo chamuscó bien gacho, la regó; lo sorprendieron bien borrachte y haciendo desfiguros.

-LE GUSTA la fiesta al paisano y, la verdad, andaba bien borracho, ¡se puso hasta las manitas!, entonces está descartado para participar en la contienda del 2027, así entonces, según la encuestadora, los candidatos a gobernador serían: Miguel Varela, PAN; Ulises Mejia Haro, Morena, y Fito Bonilla Gómez por el PRI, aunque no se descarta que el PRIAN se una y cualquiera de Miguel y Fito, vayan por la gubernatura.

-CUALQUIERA de ellos sería candidato fuerte, y si don David sigue de soberbio, podría suceder lo de don Alejandro Tello:: perder la gubernatura, los zacatecanos no olvidan agravios y don David debe muchísimos.

-SE VE pareja la contienda, pero sí: como los hizo con El RaTello, los zacatecanos calificarán el gobierno del Holgazán, así es que el Ulises le tiene que echar toda la carne al asador, pues en su contra tendrá el mal gobierno del David, mientras que el Fito Bonilla ya debe de reaparecer en público, pues aunque tiene arrastre entre la gente, no debe olvidar que santo no visto, no es adorado.

Fueron Alrededor de 13 Millones Millones los Votantes

-VI A nuestra Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum, muy animada, contenta con los resultados de la votación del domingo pasado, por la Reforma Electoral, pues calcula, a vuelo de pájaro, alrededor de 13 millones de mexicanos que salieron a sufragar.

-¿QUIÉN CREEN ustedes que sea el o la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? -A MÍ me gustaría Hugo Aguilar Ortiz, es un abogado muy preparado, humanista y de origen indígena que me hace recordar a don Benito Juárez.

-YO VOTÉ por la Lenia Batres, con ella tampoco hay pierde porque tiene los principios del partido muy marcados; me cae muy bien porque, además, es una mujer con muchos ovarios que ha enfrentado a la Norma Piña.

-YO NO tengo favorita ni favorito, lo qué sé es que todos los nuevos integrantes de la Suprema Corte que puntean: don Hugo Aguilar, doña Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta ortiz, María Estela Ríos, Irene Herrerías, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Aristides Rodrigo Guerrero, son muy competentes.

ES UN gran paso el que se dio: el pleno de la Suprema Corte se reduce de 11 a nueve integrantes y también su período: de 15 a 12 años en el cargo; asumirá la presidencia la persona más votada por dos años, los otro dos años, la segunda más votada y así será el cambio cada dos años, lo que se me hace un acierto.

-YA QUIERO que llegue el 1 de septiembre para que se vaya la nociva Norma Piña y sus compinches y entre la democracia al Poder Judicial.

Siguen las Desapariciones

NANCY TERESA DOMINGUEZ GONZÁLEZ de 35 años y CHRISTOPHER NAVARRO ESPINOZA de 22 años, desaparecieron forzadamente el 31 de mayo del presente año en Estación San José, Fresnillo, Zacatecas.

-¿CUÁNDO recuperaremos la paz y tranquilidad de antaño?

-OJALÁ y con el nuevo Poder Judicial, cambien las cosas porque muchos jueces siguen dejando libres a peligrosos delincuentes.

-OREMOS para que se termine la corrupci ón en el Poder Judicial.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.