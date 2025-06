Mi Jardín de Flores

El Periodismo Está de Luto

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.– Miércoles 4 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El “Suicidio” del Periodista Saúl Ortega Ortiz

DESDE ayer martes por la tarde me enter é del “suicidio” del señor periodista don Saúl Ortega Ortiz, un reportero que gozaba de prestigio y era muy leído; según trascendi ó, se quitó la vida de un balazo.

-PERDÓN, madre Teresa, pero poca gente lo cree: al Saúl -dicen- lo mataron -contesta doña Petra-.

-ES EXTRAÑO -tercia don Roberto- que no haya dejado una carta póstuma, sobre todo porque tenía el ofi cio de escribir, por lo que aumenta la sospecha de un crimen; yo también me enteré hasta ayer martes, cuando la Fiscalía General de Justicia, posteó en su Facebook:

‘LA FGJEZ Informa Movilización en La Zacatecana:

‘SIENDO aproximadamente las 20:20 horas del día de hoy (ayer), la Fiscalía General tomó conocimiento respecto de un “suicidio2 registrado en la comunidad la Zacatecana, municipio de Guadalupe.

‘AL ARRIBAR al lugar, personal de investigación confi rmó el hecho, localizando a una persona del sexo masculino sin vida, situación que amerito (sic) la intervención de especialistas forenses, mismos que en este momento se encuentran procesando el inmueble reportado.

“NO LE di mucha importancia, pues no dijeron el nombre del “suicida”, pero poco después me enteré que el “suicida” había sido el reportero Saúl Ortega, y me impactó: ¿cómo un hombre de esas características optó por matarse él mismo?.

-ESO MISMO dice la mayoría de la gente: hay incredulidad.

-¡SANTO DIOS!, ¿cuál será la verdad? El señor fiscal, don Cristian Paul Camacho Osnaya, debió de abundar la información y aportar pruebas, para evitar malos entendidos.

-PUES SÍ, porque las aguas están muy revueltas; escuchen lo escrito por el medio digital Marquesina, que dirige el periodista Gerardo J. Ponce de León M.

‘ZACATECAS se viste de luto: asesinan al periodista Saúl Ortega, rostro y voz crítica del periodismo zacatecano.

‘EN UNA noche que ha dejado helado el corazón de Zacatecas, la noticia estremeci ó a quienes aún creen en la verdad, en la justicia, y en el poder de la palabra escrita. El periodista Saúl Ortega, reportero, editor, jefe de información y durante más de 25 años voz crítica de la política zacatecana, fue hallado sin vida la noche de ayer en el municipio de Guadalupe. Su cuerpo, con al menos tres impactos de bala en la espalda (sic), fue localizado en el interior de una vivienda en el fraccionamiento rumbo a La Zacatecana.

‘LA FISCALÍA General de Justicia del Estado de Zacatecas intentó, de forma tan burda como ofensiva, hacer pasar el hecho como un posible suicidio. Fiscalía rápido quiso manejar la información de una suspensi ón de su cuerpo desde el techo con soga.

‘PERO LOS vecinos no se quedaron callados: escucharon detonaciones, vieron movimientos sospechosos, y denunciaron.

‘ESTO motivo justamente a descubrir el cuerpo de Saúl, pues por las detonaciones escuchadas vecinos dieron parte. Fue así como se echó por tierra esa versión infame que pretendía disfrazar un asesinato con el velo de la mentira ofi cial.

‘LA POLICÍA municipal confi rmó poco después el hallazgo del cuerpo sin vida de Saúl, y con ello, una herida más se abrió en el ya golpeado gremio periodístico zacatecano .

‘El periodista incómodo’

‘SAÚL Ortega no era un periodista más. Era, como pocos, un periodista de calle, de a pie, de los que aún creen en perseguir la noticia, sin miedo, sin fi ltros, sin servidumbre. Fue coordinador de reporteros, conductor del noticiero y jefe de información en NTR Medios de Comunicación, empresa donde laboró durante 17 años.

‘SU VOZ se convirtió en referente para miles de zacatecanos que cada mañana esperaban su noticiero, sus preguntas punzantes, su capacidad de poner nervioso a cualquier funcionario.

‘PERO, irónicamente, hace solo unos días fue despedido de manera repentina y, por lo que ahora se conoce, injustificada. Ortega ya preparaba una demanda contra NTR por despido arbitrario, según se supo entre sus colegas y amigos más cercanos. El mismo medio que le debía buena parte de su credibilidad decidió deshacerse de quien más lo representaba en la calle.

¿Quién incomodaba a Saúl Ortega?

‘DETRÁS del despido y de su trágico asesinato hay un hilo oscuro que urge esclarecer. NTR Medios pertenece al consorcio Star Group, propiedad de Pepe Aguirre, del senador Ricardo Monreal, y del diputado federal (sic) Laviada. Este grupo ha sido señalado por adjudicarse contratos millonarios con el gobierno de David Monreal, como la licitación directa de antenas de internet satelital supuestamente para escuelas rurales que, hasta la fecha, no han recibido servicio alguno.

ADEMÁS, Star Group enfrenta una batalla legal con el magnate Elon Musk por el uso del nombre Starlink, nombre que utilizan en México en un presunto intento de confusión comercial. ¿Qué tanto sabía Saúl Ortega sobre los movimientos turbios del consorcio que lo despidió? ¿Qué tanto incomodaban sus críticas al actual gobierno? .

LO QUE resulta inadmisible es que se intente desviar la atención, maquillar los hechos y silenciar lo evidente: fue ejecutado. No cayó solo. Lo derribaron balas cobardes. Y la Fiscalía quiso cubrir la sangre con papeles.

Un hombre íntegro, un periodista sin miedo.

QUIENES lo conocieron dan testimonio: no era un jefe encerrado en ofi cinas ni un opinador de escritorio. Salía con sus reporteros, bajo lluvia, bajo el frío. Era quien enseñaba con el ejemplo, quien coordinaba coberturas a pie de tierra, quien se jugaba el pellejo por sacar la nota.

SU MUERTE es una pérdida irreparable no solo para el periodismo, sino para la sociedad zacatecana que hoy pierde una de sus voces más libres. Una voz que se alzaba sin temor frente a funcionarios, alcaldes, diputados y gobernadores. Una voz que, como muchas en este país, fue callada por la violencia, por el poder o por ambas cosas.

Exigimos verdad y justicia

LO OCURRIDO con Saúl Ortega no puede ser otro expediente que duerma el sueño de los justos. No puede ser otro caso sepultado entre silencios, versiones ofi ciales amañadas y carpetas sin resolución.

EL GOBIERNO de Zacatecas, la Fiscal ía del Estado y el propio medio para el que trabajó, tienen mucho que explicar.

La sociedad tiene derecho a conocer la verdad, sin simulaciones. El gremio periodístico tiene derecho a ejercer su labor sin miedo a ser despedido o asesinado por ejercer la crítica.

HOY, EL periodismo zacatecano está de luto.

HOY, se fue un gigante de las noticias.

HOY, Zacatecas perdió a uno de los suyos.

DESCANSA en paz, Saúl Ortega. Que tu voz siga resonando en cada calle donde alguna vez buscaste la verdad.

¡AY, DIOS de mi vida, qué desgracia tan grande! -ESTO lastima mucho a Zacatecas.

-SE TIENE que ahondar en este caso, el pueblo debe saber la verdad.

-SIN lugar a dudas.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.