Mi Jardín de Flores

Zacatecas Sigue Perdiendo Empleos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Chalchihuites, Zac– Viernes 6 de junio de 2025 Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén PD Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad

Los Docentes de la UAZ, voz de la Sociedad

ME DA gusto saber que maestros de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sean la voz de la sociedad zacatecana y continúen exigiendo la rescisión laboral del exrector de la UAZ, don Rubén Ibarra Reyes, pederasta confeso, haciendo presión con la toma de la Rectoría de nuestra máxima casa de estudios

-EL “PEDERASTA confeso, Rubén Ibarra, debería de estar pudriéndose tras las rejas, pues violó a una niña de 4 años de edad y estaba acusado de dos delitos: violación equiparada y a uso sexual, delitos por los que no alcanzaba fi anza y su pena sobrepasaría los 20 años de prisión

-RUBÉN Ibarra es un enfermo sexual y es un peligro para la sociedad, ojalá y no vuelva a violar niñas, porque entonces sus protectores serían evidenciados y hasta podrían ser procesados por complicidad, porque la defensa que hicieron de Rubén fue descarada: fue procesado por los dos delitos y el juez decidió sentenciarlo nomás por uno: abuso sexual, y como es delito no es grave el exrector recuperó su libertad en un proceso abreviado, al confesarse culpable de abuso sexual

“ES VOX populi de que el gobernador David Monreal Ávila y autoridades de la UAZ movieron sus infl uencias para sacar de la cárcel al peligroso pederasta

-PUES sí, el apoyo fue descarado, porque el fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya debió inconformarse por la no aplicación del delito deviolación equiparada, y exigir su aplicación, pero el francés se hizo el occiso: las malas lenguas ducen que el gobernador David Monreal, le ordenó que no se inconformara

-¡DIOS Santo, cuanta putrefacción! Y don David prometió en campaña rumbo a la gubernatura que en su administración iba a acabar con la corrupción y la impunidad

-¡RESULTÓ PÁJARO nalgón!, en su gobierno se han cometido asesinatos y los criminales responsables andan sueltos; han robado miles de millones de pesos del erario y los ladrones no han sido capturados, otros funcionarios estuvieron estafando a empresarios y comerciantes y tampoco recibieron castigo alguno y huyeron con el botín, carcajeándose de la ley y la justicia, apoyados por el gobernador, ¡qué decepción haber votado por él y apoyarlo!

-PARTIDOS políticos, organizaciones sociales y luchadores sociales deberían de hacer causa común y obligar al gobernador David Monreal que cumpla con la Constituci ón y haga prevalecer la ley. Que recuerde que él en su toma de protesta juramentócumplir y hacer cumplir Constitución y las leyes que de ella emanen,y si no que el pueblo me lo demande, entonces comoEl Holgazán no ha cumplido con lo prometido, nosotros tenemos el derecho y la obligación constitucional, de exigírselo

-ES CORRECTO

-LO ESTAMOS haciendo y continuaremos haciéndolo: es nuestro deber como zacatecanos y mexicanos que somos

Zacatecas Sigue Perdiendo Empleos

-ESTA noticia está fresquecita: Con el gobierno de David, Zacatecas sigue perdiendo empleos

-SÍ, LO acabo de leer: tuvo una pérdida de 36%, lo que equivale a 5,467 empleos perdidos en el pasado mes de mayo -YO CREÍ que el mal funcionario público era el anterior Secretario de Economía, el barbón Rodrigo Castañeda Miranda y que su sucesor, Jorge Miranda Castro, iba a sacaral buey de la barranca, pero me equivoqué: Zacatecas sigue perdiendo empleos: en abril perdió más de 7 mil

-ES QUE los malos no son ellos, sino el gobernador David Monreal, que no les da las herramientas necesarias, no los apoya y el muyHolgazán sigue levantándose tarde, entonces el que está fallando es el fresnillense

“ES EL mismo caso de el fi scal, Cristian Paul Camacho Osnaya : si por él fuera ya hubiera metido a la cárcel a los asesinos Julio César Chávez Padilla y esposa, losRaTellos Alejandrl Tello Cristerna, Benjamín Medrano Quezada y el estafador Jeu Ramón Márquez Cerezo

-CIERTO, loscfuncionarios públicos no son los malos, el malo para gobernar es David Monreal, que tantas expectativas causó al inicio de su gobierno y poco a poco fue enseñando el cobre, hasta descubrirse lo Holgazán e inepto que es como gobernado.

ASÍ LAS cosas, Jorge Miranda podrá ser buen secretario de Economía, pero el gobernador es un papanatas que, lejos de ayudar, estorba y lo hechos hablan por sí solos

Yo Insisto: que nos Presten a la Gobernadora de Aguascalientes

-SE QUÉ es imposible, pero yo insisto en que nos deberían de prestar a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, para que eche a andar a Zacateca

ESA mujer está muy preparada, cuenta con doctorado, sabe gobernar y tiene al vecino estado, Aguascalientes, en los cuernos de la luna; hoy me entero que la gobernadora anda en Europa promocionando su terruñ

HOY me entero de que la empresa espa- ñola Naturgy, líder en el sector energético, Invertirá 276 millones de pesos en Aguascalientes, que dicha empresa tiene presencia en 25 países y cuenta con 16 millones de clientes en todo el mundo

-SÍ, SE sabe que la Tere Jiménez es muy buena gobernadora y tiene buen imagen a nivel nacional: apapacha mucho a los deportistas y éstos le han correspondido al ganar hasta hoy, 31 medallas: 10 de oro, 11 de plata y 10 de bronce, en las Olimpiadas CONADE 2025, ¿cuántas medallas ha ganado Zacatecas? -NO SÉ, pero ahorita se lo investigo, a ver Zacatecas ha ganado un total de 9 medallas en la Olimpiada CONADE 2025 hasta el 6 de junio de 2025, dice la propia CONADE

-NO, pues nada qué ver, 31 medallas contra nueve, es mucha la diferencia: ¿cómo un estado tan chiquito se lleva de calle a un estado tan grande y con más presupuesto como Zacatecas? -PUES POR eso le insisto a quién corresponda: que Aguascalientes nos preste a su gobernadora, para que levante a Zacatecas, porque con El Holgazán se sigue hundiendo

-SUEÑOS GUAJIROS, no se puede: imposible que nos la presten

-LO SÉ, pero lo diga a ver si les da un poquito de vergüenza y se ponen a trabajar, ¡ya basta de tanta holgazanería, no chinguen! BUENO, yo me voy Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe