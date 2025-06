Mi Jardín de Flores

¿Cómo el Rector de la UAZ Abusó de una Niña de 4 Años?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Estamos viendo una crisis en la educación. Claro que hay un grave problema y la respuesta del gobierno ha sido mínima; de entrada, las maestras y los maestros, son los primeros perjudicados, por eso la reacción de protestar y manifestarse; luego las madres y padres que deben buscar dónde dejar a sus hijos mientras trabajan y, finalmente, las y los alumnos que hoy están fuera de las aulas cuando deberían estar cerrando su ciclo escolar”: Carlos Peña Badillo, diputados local y presidente estatal del PRI.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 7 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

La Educación en Crisis

-PUES SÍ, don Carlos Peña Badillo, diputado local y presidente del CDE del PRI, tiene razón: ‘Hay una crisis en la educación y David Monreal desdeña el problema magisterial’.

-ES QUE a ‘El Holgazán’ le valen gorro todos los problemas que ocurren en Zacatecas, él goza como enano siendo gobernador del estado y los problemas se los endosa al Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, que no sabe otra cosa que insultar la inteligencia de los zacatecanos y ordenar golpear mujeres.

-USTED LO ha dicho: golpear mujeres, porque con los maestros que todos los días le mientan la madre al gobernador, David Monreal, se le frunce el asterisco: no es lo mismo borracho que cantinero, con los profes, ‘Gustavito’, las da.

-DON DAVID debió de haber dialogado con los maestros, para impedir la huelga, pues como dice el señor diputado, ‘hay, además, una repercusión económica, la vivimos todos los días: trámites detenidos, movilidad limitada y una ciudadanía molesta porque no hay atención’, pues los maestros tomaron las oficinas de recaudación e interrumpieron los servicios administrativos en varios municipios, lo que ha generado afectaciones económicas directas’.

“LO GRAVE de todo esto es la notoria indiferencia del señor gobernador que, la verdad, no sé a qué se dedica, pues no resuelve problema alguno, pero sí los agrava; don David, como bien lo señala don Carlos, ‘debe de tener una cercanía permanente con los maestros para tratar, primero, concientizar que no es un tema que se resuelva en el estado, que si bien es una protesta nacional, buscar la alternativa para poderle dar un seguimiento, porque hoy hemos visto que hay desplante, que hay desdén, que hay poca atención y poco seguimiento, y el único llamado que hemos escuchado es que los maestros deben regresar a sus salones. Eso no es una solución”.

El Lunes Regresan a Clases

-POR LO pronto, en la Ciudad de México, los maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) levantaron el plantón y acordaron que el magisterio disidente regresará a sus escuelas en próximo lunes.

-¡BENDITO SEA mi Padre Dios, que reaccionaron para bien! -PERO, NO obstante de que la lucha se ‘recesa’, su movimiento -dicen- está más vigente que nunca y ‘emplazarán al gobierno federal a que las demandas de derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y derogación de la reforma educativa se lleven a cabo’.

-PUES QUE sigan protestando, pero en sus tiempos libres, para que no perjudiquen a los niños y adolescentes, a los padres de familia y a la economía del país.

-LOS MAESTROS se pasan de lanzas, la verdad, ¿no el viernes cometieron actos vandálicos en la Secretaría del Bienestar? La fachada del edificio resultó muy dañada, esto no lo hacen en Estados Unidos, allá sí se los chingan. Ojalá y ya se calmen y el lunes regresen a las aulas con nuevos bríos para recuperar el tiempo perdido.

El Rubén Ibarra no Ocurrió al Citatorio

“COMO NOVIAS de rancho dejó el ‘abusador de niñas confeso’, Rubén Ibarra Reyes, a las autoridades de la UAZ, al no acudir al citatorio que le giraron, en el cual se le iba a notificar el inicio del procedimiento de rescisión de contrato -dice don Roberto-.

-LE SACÓ a la prensa -contesta doña Petra-, parece mentira, pero eso pasó: si no lo hubieran hecho público sí hubiera ido, pero el Rubén no quiere ser entrevistado por los reporteros de la fuente, ni que le saquen fotos, les tiene más miedo a ellos que a las propias autoridades, pues éstas lo protegen descaradamente.

-SE NOTA; yo creo que ese señor no puede dormir, su conciencia ni siquiera no lo debe dejar tranquilo, ¿cómo fue que un personaje como él, con estudios de doctorado, rector de una Universidad prestigiada, casado con una catedrática y -supongo- tiene hijos, abusó de una niñita de cuatro años? Increíble pero cierto.

“¿EN QUÉ momento se le metió el diablo a su cuerpo? ¿Esa niñita es su pariente o familiar cercano? ¿Dónde, cómo y cuándo sucedió esa aberración y cómo se dieron cuenta? El pueblo debe saberlo para que la gente cuide a los niños.

“EN JAPÓN, los niños van solos a sus escuelas y no les pasa nada; en Finlandia también los niños van solos a la escuela o guardería”.

-ES OTRA cultura, madre Teresa, allá si alguien se encuentra una cartera, ocurre a la policía y la entrega sin coger un sólo billete, y la policía se encarga de investigar y de regresar la cartera con todo lo que tenga a la persona que la perdió.

-PUES VOLVIENDO con don Rubén Ibarra: ese hombre no debería de andar libre, lo que hizo no tiene nombre, ¿cómo abusar sexualmente de una niñita de cuatro años?

“¿POR QUÉ el fiscal general de Justicia, don Cristian Paul Camacho Osnaya, no se ha inconformado por la liberación del exrector de la UAZ, y aporta las pruebas de violación?

“¿POR QUÉ don David Monreal, guarda cómplice silencio, si el cuando rindió juramento de ley se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y las leyes que de ambas emanen?

-¡CÓMO ME gustaría entrevistarlo, para preguntarle el por qué de su descarada protección al Rubén Ibarra!

-LO NEGARÍA, diría que fue decisión del juez y que el fiscal no aportó pruebas de que el exrector violó a la niña, cuando precisamente Cristian Paul consignó el caso por dos delitos: ‘violación equiparada’ y ‘abuso sexual’, dándole al juez oportunidad de desechar el primer delito que es muy grave, por el otro crimen que es menor.

-¡QUÉ POCA madre, la verdad, le arruinaron la vida a una niña de cuatro años y a su familia, que, por cierto, ha guardado silencio; sus motivos tendrán, pero.

-QUE ACUDAN a los medios de comunicación, pidiendo anonimato y, estoy segura que, el ‘abusador de niñas confeso’, recibiría el máximo castigo: imaginen todos los medios de comunicación pidiendo justicia…

Siguen las Desapariciones Forzadas

EL NARCO se sigue llevando a nuestros jóvenes, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: EDWIN RENÉ DOMÍNGUEZ PÉ- REZ de 19 años, y MAURO ARMANDO MEDELLÍN RAMÍREZ de 21 años, a quienes vieron por última vez en Fresnillo, Zacatecas, el 6 de mayo del presente año, y PEDRO MANUEL DE LA ROSA TORRES de 24 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, desde el 5 de junio de 2022.

-POBRE GENTE, la verdad, ¿dónde los tendrán?

-DE SEGURO en otros estados o… -BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.