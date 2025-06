Necesarias, Reglas Claras en Presa Milpillas: J. Narro

“Ejidatarios Quieren Precios Justos; Mineras, un Peligro”

Por Nallely de León Montellano

Referente a la reactivación del proyecto de la presa Milpillas en Zacatecas, el diputado federal José Narro Céspedes consideró que es una obra que se justifica, aunque es necesario que se establezcan reglas claras respecto al uso del agua para resolver el problema que aqueja a la entidad.

“Se requiere el agua pero que también les resuelvan sus necesidades a los ejidatarios, que les paguen un precio justo por el tema de la tierra para la presa”, señaló.

Tomando en cuenta que la presa será construida en un espacio de aguas termales, resaltó la importancia de que sea un proyecto cuya construcción pueda resistir problemas de reacomodo del subsuelo, hundimientos, entre otros.

Habló de las montañas aledañas al lugar donde se quiere construir la presa que tienen minerales, lo cual, dijo, debe ser tomado en cuenta “porque al rato vamos a tener ahí a las mineras y van a tener los jales de las mineras y parte de los jales se pueden ir a la presa y contaminarla porque se obtienen los minerales a partir de los derivados del cianuro que son altamente tóxicos”.

Además, comentó que se requiere reforestar en los alrededores a efecto de que la flora y fauna sea beneficiada y al mismo tiempo se impidan afectaciones a la presa. “Tienen que buscar que las comunidades tengan un plan de justicia”.

Subrayó que actualmente los ejidatarios se encuentran molestos por dicho tema, debido a que se sienten ofendidos porque el gobierno normalmente no toma en cuenta a las personas de dichas comunidades “y solo van a quitarles su agua”, respecto a la reciente visita del gobernador a Jiménez del Teúl para evaluar la zona de construcción, dijo que muchos ejidatarios no atendieron dicha visita debido a que no fueron informados de la misma pese a ser un pueblo pequeño.