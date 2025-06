Mi Jardín de Flores

David Monreal: se le va Milpillas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Me invitó a platicar con él, el 9 de mayo de 2007, estaba Juan Camilo (Mouriño) y me preguntó por García Luna y le dije, mire, señor presidente, le voy a decir mi verdad. No lo puedo documentar, pero es la verdad, pues al jefe, ni menos al presidente, se le puede engañar. Y ya le dije de Genaro, que sí estaba involucrado con el narcotráfi co”: Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Defensa Nacional.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 8 de junio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡Cuánta Perversidad la del Espurio Felipe Calderón!

¿LEYERON LA entrevista al general Tomás Ángeles Dauahara, exsubsecretario de la Defensa Nacional, que hoy domingo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas?

-SÍ, QUÉ perversidad la del espurio Felipe Calderón, interroga al general sobre la conducta delictiva del Genaro García Luna, y al obtener toda la información de que el secretario de Seguridad tenía nexos con el narco, le voltea el chirrión por el palito, y lo mete a la cárcel, acusándolo falsamente de apoyar al ‘Señor de los Cielos’.

-LO BUENO que vive para contarlo, quien no tuvo esa misma suerte fue el también general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, el llamado Zar Antidrogas, a quien acusaron de haber recibido fuertes cantidades de dólares -’por proteger a Amado Carrillo Fuentes, el llamado ‘Señor de los Cielos’-, quien murió de un ataque al corazón por todas las peripecias que tuvo qué pasar y que, incluso, fue encarcelado.

“HIZO muchas marranadas el espurio Calderón, para proteger a Genaro García Luna”.

-CLARO, era su cómplice, pues el Calder ón estaba metidote en el narco y eso poco a poco se fue descubriendo; ojalá y el pinche enano pague con cárcel por simular una guerra contra el narco para proteger al cartel de Sinaloa.

INCLUSO, a fi nales de agosto de 2008, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publicó: ‘Monterrey: con mantas, acusan a Calderón y al Ejercito de proteger a narcos: ‘UN GRUPO de desconocidos colocó cuatro mantas en el centro de Monterrey, en las que acusa al presidente Felipe Calderón y al Ejército mexicano de proteger al narcotrafi cante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

‘LAS CUATRO mantas contenían el mismo mensaje y fueron colocadas alrededor de las 14:00 horas de este martes, sin que ninguna autoridad se percatara de ello.

‘REDACTADOS CON evidentes faltas de ortografía, los mensajes escritos en las mantas decían: Para que la ciudadanía se entere de la corrupción del Ejército Mexicano y el presidente protectores de capos como el Chapo Guzmán Nacho el coronel Mario Sambada y altos mandos de la Sedena sin combatirlos todo a cambio de jugosas sumas de dinero’.

‘LAS MANTAS DE 4 por 2 metros aproximadamente, con tipografía negra, fueron colocadas en la Plaza Zaragoza, frente al Palacio Municipal de Monterrey; en la Alameda Mariano Escobedo; la avenida Félix U. Gómez, en el tianguis de fayuca conocido como “Peny Riel”, ubicado a dos cuadras del cuartel de Seguridad Pública del Estado, y en la Central de Autobuses, sobre la avenida Colón.

‘UN VOCERO de Seguridad Pública del estado informó que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) investiga quién o quiénes colocaron las mantas. En el “Peny Riel”, los peritos de la AEI descolgaron los lienzos. Los demás fueron retirados por agentes de la Policía Municipal de Monterrey, conocida como la Regia.

‘ DE ACUERDO con la misma fuente, en las ciudades de Saltillo y Cancún también aparecieron mantas similares en sitios pú- blicos Las cuatro mantas fueron colocadas cuatro días después de que el gobernador Natividad González Parás lanzara un plan estatal de seguridad para combatir de manera frontal a la delincuencia organizada.

‘TAMBIÉN coincidieron con el hallazgo, este martes, de dos hombres que fueron torturados y ejecutados en el interior de una camioneta en el municipio de Juárez. Desde hace 38 días no se había reportado un ajusticiamiento en Nuevo León relacionado con el crimen or ganizado’.

DURANTE todo el sexenio del espurio Calderón, las mantas aparecieron en la mayor parte del país y con la misma tónica: ‘Calderón protege al Cártel de Sinaloa’.

EN NOVIEMBRE de 2011, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publicó: Colocan Mantas en Chihuahua; Acusan a Calderón de Proteger al Cártel de Sinaloa:

‘EN COINCIDENCIA con la demanda contra Felipe Calderón ante la Corte Interamericana Internacional por crímenes de guerra, esta mañana aparecieron tres narcomantas que acusan al presidente de encubrir al cártel de Sinaloa: .

SR. FELIPE Calderón, ya tienes denuncias internacionales por apoyar a tu socio el Chapo Guzmán y por las 50 mil muertes vas a tener que responder. Atte. Ciudadanía Unida por Juárez y México. (sic).

UNO DE los mensajes fue colocado en la capital del estado, en el puente de la avenida 20 de Noviembre y Lombardo Toledano. Entretanto, en Ciudad Juárez fueron retiradas dos lonas: una en el cruce de las calles General Terán y Santos Degollado, y otra metros más adelante.

LAS MANTAS fueron colcadas a menos de 24 horas de que el presidente de la República emprenda una gira de trabajo por la sierra de Chihuahua, en la que visitará los municipios de Batopilas y Guachochi, que este año fueron afectados por la sequía y el hambre.

-ESTO va -dice doña Petra que presume leer Página 24 Zacatecas desde que apareció hace 25 años- para todos los panistas que se dan golpes de pecho y dicen que el espurio sí combatió al narco, pero que no dicen que fue para proteger a su cártel favorito: El de Sinaloa.

-PUES SÍ, cada vez salen más cosas que así lo demuestran, pinche chaparrito, por eso vive como rey y no trabaja desde que salió de la Presidencia que robó en 2012: 13 años de huevón, viviendo a todo lujo, cuando el pinche enano no tenía en qué caerse muero, ¿no para tener casa propia se autoautorizó un préstamo cuando el loco Vicente Fox lo puso al frente de Banobras?

-¡PINCHE raterazo!

-OJALÁ Y pronto le vaya a hacer compa ñía a Gerardo García Luna.

AUMENTAN LAS Desapariciones, Privaciones Ilegales de la Libertad y Secuestros (cabecita)

-DESDE EL 5 de junio del presente año, desapareció VANESSA ARLETH NAVA GAUCÍN de 17 años en Zacatecas, Zacatecas, y desde entonces no se sabe nada de ella; sus padres y demás familiares están desconsolados y piden a las autoridades hagan algo para dar con su paradero y Vanessa regrese a casa sana y salva.

TAMBIÉN desapareció WENDY ALBERTA BENAVIDES ARELLANO de 23 años; no se sabe nada de ella desde el 4 de junio, que se esfumó en Fresnillo, Zacatecas.

CRISTAL ESPINOZA RIVERA de 33 años, desapareció en Fresnillo, Zacatecas, el 31 de mayo del presente años, y GENARO SÁNCHEZ MEJÍA de 48 años, desapareció en el Ejido Carrillo, Fresnillo, Zacatecas, el 1 de mayo del presente año.

TODOS los malditos días hay gente privada de su libertad, secuestrada, levantada o desaparecida forzadamente, como ustedes quieran llamarle, pues las fuerzas del orden han fracasado en su intento por combatir al narco.

José Narro, Puso el Dedo en la Llaga

PARA CONVENCER a los ejidatarios de las bondades de la Presa Milpillas, se necesita -dice José Narro- que el gobierno les pague sus tierras a un precio justo, reglas claras y, principalmente, que las mineras y las grandes empresas, como la Corona, no se vayan a robar el agua ni la contaminen, además de llevar a cabo un programa de reforestación: no más, pero tampoco menos, es lo que piden según Narro.

ADEMÁS, el diputado federal le reproch ó al gobierno del estado, no haber invitado a la mayoría de la gente, a pesar de que Jiménez del Teúl es un pueblo chico y, así, nomás no van a llegar a ningún acuerdo.

-NOMÁS invitaron a los más tranquilos, a los inconformes ni los nombraron.

-¡JUM! Si así lo despidieron con sonora rechifl a, si hubieran invitado a toda la gente, de seguro que le llueven jitomatazos y huevazos, el Saúl no sabe conciliar ni negociar. Nunca aprendió, por más que El Monris lo asesoró.

-DON JOSÉ Narro tiene razón: precio justo a ejidatarios por sus tierras, reglas claras en el manejo del agua, para que mineras y otras empresas no se vayan a apoderar del vital líquido y reforestar el campo.

-VA A estar en chino, el David es una papa enterrada.

-PUES SI no sabe negociar, el proyecto de Milpillas va a chupar faros, como sucedió con el segundo piso del bulevar…

-BUENO, yo me voy. Se quedan con dios y maría Santísima de Guadalupe.