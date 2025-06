Mi Jardín de Flores

El rector, el juez; el gobernador, el fi scal y la niña de 4 años

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Es inaceptable que México ocupe el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. Miles de niñas y niños están siendo violentados en espacios que deberían ser seguros, como sus hogares y escuelas. Esta reforma es una respuesta directa, urgente y necesaria: Ulises Mejía Haro, diputado federal.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 10 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

David Monreal Jinetea el Dinero de Maestros

AHORA fueron los maestros del Sindicato de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (SITTEZ), quienes ganaron la calle para exigirle al señor gobernador, don David Monreal Ávila, ‘pague ya las pensiones de 60 trabajadores que adeuda desde hace un año’.

TAMBIÉN piden se agilicen los trámites de vivienda: ‘No estamos pidiendo nada que no hayamos ganado, este paro no es culpa de nosotros’, subrayaron, pues durante un año los 60 trabajadores han esperado en vano sus pensiones: David Monreal es un gobernador indolente, declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, don Ernesto Macías Silva, secretario general de Telesecundarias.

POR ESO mismo, el viernes estalló el paro indefi nido de labores, ‘cansados de los constantes incumplimientos del gobernador David Monreal’.

-EL ERNESTO Macías se quedó corto, el David no sólo es indolente, sino ojete, ¿cómo es posible que les retenga sus pensiones por un año a 60 trabajadores? ¡Que no mame -dice molesta doña Petra-, no se vale jinetear el dinero de los trabajadores, si de por sí reciben una miseria. ¡no se vale tanta hijes.!

-MACÍAS SILVA dice que durante los casi cuatro años que David tiene en el poder, los trabajadores de Telesecundarias han padecido la falta de puntualidad en el pago de sus salarios, además de escamotearles su derecho a la vivienda y el retardo en el pago de pensiones, ‘pese a que hemos cumplido con todos los requisitos’, subraya.

-POBRE GENTE, eso es lo malo de trabajar con un gobierno como el de David Monreal.

-SI ESTO lo hiciera un particular, ya le hubieran echado encima a Conciliación y Arbitraje y hasta embargado sus bienes, es lo que no entiendo, ¿por que el gobierno es tan ojete con los trabajadores de a pie, mientras que los secretarios, la clase élite, se despachan con la cuchara grande?, simplemente, David Monreal, gana más que su antecesor ‘El RaTello’.

-ES UNA lacra, además de no trabajar, cobra más que Alex, ¡pinche huevón!

-¿PUES CUÁNTO gana el David? SEGÚN EL portal ‘Misalario. org’, David Monreal gana: $5,389.25 diarios, semanalmente $26, 946.23, mensualmente $116,767.00 y Anual $1,401.204.00.

-PUES SÍ es un buen billete, pero el sueldo es nada más para sus chicles, el billete está en los convenios y negocios que se hacen al amparo del poder .

-ESO SÍ, ‘El RaTello’ decía que ganaba $95 mil pesos mensuales y luego dijo que por austeridad se iba a rebajar el sueldo a $79,167.00, pero resulta que el muy ‘RaTello’, cuando dejó de ser gobierno, le entró al negocio de la construcción y tiene su propia ‘constructora para hacer casitas y venderlas en Querétaro’, ¿cómo le hizo para tener una constructora ganando 79 mil 167 pesos mensuales?

-ASÍ ESTÁ ‘El Holgazán’, de quien se dice gana $116,767 pesos mensuales, pero van a ver que va a salir de la Casa de los Perros con más propiedades que el nopal. Al tiempo.

PUES sí, no hay que olvidar que en esta vida hay dos cosas que no se pueden ocultar: ‘lo pendejo y lo ratero’.

-Y LO ‘Holgazán’.

-INDUDABLEMENTE.

Agresores Sexuales de Niños, sin Derecho a Fianza

EL DIPUTADO federal, Ulises Mejía Haro, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente con el objetivo de combatir frontalmente el abuso sexual infantil.

-ME PARECE que lo hizo por lo sucedido a la niña de 4 años: víctima del peligroso enfermo sexual Rubén Ibarra Reyes, entonces rector de la UAZ, crimen que repudió toda la sociedad: ¿cómo un hombre tan educado y con un excelente cargo universitario fue capaz de violar y abusar sexualmente de una pequeña, a la que le destrozó la vida? .

QUÉ BIEN que presentó esa iniciativa, pero considero que don Ulises se quedó corto, muy corto porque desde la Cámara de Diputados hubiera denunciado el abominable crimen y la descarada protección que le brindó don David Monreal al confeso pederasta, utilizando el poder que le otorgó el pueblo, para dejarlo en libertad, traicionando así al pueblo.

-TODO estuvo muy bien planeado: el fiscal general de Justicia, Cristian Paul Camacho Osnaya, lo acusó de dos delitos: violación equiparada y abuso sexual, pero aquí entró otro protector del rector Ibarra: el juez Alfredo Sánchez Domínguez, quien dijo que la niña no pudo comprobar la violación equiparada, por lo que Rubén Ibarra nomás fue sentenciado por abuso sexual, delito no grave, por lo que salió en libertad pagando una irrisoria fi anza.

-PERO el fi scal debió de inconformarse: El pederasta Rubén Ibarra es un peligro para las niñas, y bien pudo apelar ante un tribunal superior, solicitando la revisión de la sentencia.

-EL GOBERNADOR, el juez y el fi scal, los tres, son cómplices del pederasta exrector de la UAZ, ahí hay valores entendidos, no olviden que Gobierno del Estado es el encargado de retener el impuesto a la UAZ, y David debe a la Universidad más de 400 millones de pesos por ese concepto y en un descuido le deja la deuda a su sucesor.

-PERAS O manzanas, fue el crimen organizado, compuesto por el gobernador, el fi scal y el juez, el que liberó al peligrosísimo delincuente sexual, Rubén Ibarra Reyes que, ojalá y no vuelva a reincidir, porque de lo contrario…

-PUES HAY que estar atentos, no vaya a ser el diablo y el abusador sexual confeso, Rubén Ibarra, regrese a las andadas.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.