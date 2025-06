Irresponsable Frenar la Inversión y el Desarrollo de los Municipios: Carlos Peña

El Diputado local migrante, Roberto Lamas Alvarado mostró su rechazo a las políticas migratorias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Peña Badillo calificó como irresponsable que la Delegación del Bienestar frene el desarrollo y la inversión de los recursos en los 58 municipios del Estado, al no permitirles realizar obras de infraestructura social básica.

Por ello, dio a conocer que gracias al Grupo Parlamentario del PRI, PAN, PRD, PT y Nueva Alianza, se presentará un Punto de Acuerdo para que la Delegación del Bienestar libere los recursos que les permita a los presidentes municipales ejercer sus presupuestos para iniciar con los procesos de licitación y asignar obras públicas de drenajes, redes eléctricas y agua potable, rehabilitación de hospitales, carreteras y calles.

Acompañado por Diputados locales y por Secretarios del Comité Directivo Estatal, el dirigente estatal priista subrayó que no es un tema de partidos, sino una necesidad de los municipios, por lo que no es posible que a estas alturas, donde el presupuesto debe ejercerse con urgencia, no exista aún la autorización de la aplicación de los recursos.

No queremos pensar que hay subejercicios sospechosos, que esos recursos los quieren destinar para otras partidas o peor aún, que están politizando y polarizando la obra pública que debe llegar a los municipios, y lo grave es que los presidentes municipales de todos los partidos políticos están padeciendo esta crisis, indicó.

Peña Badillo destacó que no es posible que se frene la inversión que detona en una mejora social y genera recursos, empleos y economía, pero que la insensibilidad tiene frenado el desarrollo de los municipios.

Rechaza el PRI Ley de Telecomunicaciones

En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, Carlos Peña Badillo, enfatizó que el PRI se opone a la reforma de Morena que propone mayor control gubernamental sobre el internet y los medios de comunicación, porque lo que se presenta como regulación puede convertirse en censura.

Mencionó que el excesivo control en telecomunicaciones afectará no solo a grandes plataformas, sino también a millones de creadores de contenido, emprendedores y ciudadanos que utilizan el internet para innovar y expresarse.

El dirigente estatal priista señaló que esta reforma sigue el camino de regímenes autoritarios que utilizan la regulación tecnológica para acallar voces críticas, por lo que desde el PRI no se permitirá que México se sume a esa lista.

Por su parte, el Delegado General del CEN, José Marco Antonio Olvera Acevedo dijo que esta propuesta representa un grave retroceso en materia de libertades y permite un control mayor del Estado sobre los contenidos digitales, lo que equivale a censurar opiniones incómodas y limitar el debate público.

Olvera Acevedo recalcó que esta reforma también afectaría seriamente el ejercicio periodístico independiente al poner cortapisas al internet, plantear mecanismos de control discrecionales y sin contrapesos claros, lo que abre la puerta a decisiones arbitrarias, donde un gobierno podría decidir qué contenido es aceptable o no.

Redadas y protestas de connacionales en Estados Unidos

El Diputado local migrante, Roberto Lamas Alvarado mostró su rechazo a las políticas migratorias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los connacionales y mostró su respaldo a las manifestaciones pacíficas que se llevan a cabo en los estados de California, Illinois y Texas.

Informó que durante el gobierno de Trump, 5 mil zacatecanas y zacatecanos han sido repatriados pero lamentablemente solo el 3 por ciento han calificado para acceder a un apoyo por parte del gobierno estatal.

En este sentido, enfatizó que la bancada del PRI en la LXV Legislatura generó iniciativas para apoyar a los zacatecanos migrantes y para que reciban una atención inmediata al llegar al Estado.