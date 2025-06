Madres y Padres de Familia, se Unen a Lucha de Maestros

“Todos, Contra el Gobernador David Monreal”

Por Nallely de León Montellano

La mañana de este mar tes, organizaciones de madres y padres de fami l ia se pronunciaron a favor de la lucha magisterial del SNTE sección 34 y exigieron al gobierno del estado la atención inmediata, así como solución a sus demandas.

En rueda de prensa, dieron a conocer que a partir de este 10 de junio se sumarán a las protestas de maestras y maestros que mantienen un plantón de protesta en las inmediaciones de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.

Por el lo, Laiza Rocha Luna, una de las madres de fami l ia inconformes, mencionó que existe un rezago importante en el sistema educat ivo desde la pandemia (2020), “por eso ha c emos un pronunc i ami ento con fuerza y con coraje, no nada más por la mala administración que hasta el momento ha sido parte de Zacatecas sino a nivel nacional , siendo los más afectados nuestros hi jos”.

Por ello, hizo un llamado a la sociedad en general a unirse a las protestas para manifestar el hartazgo por “la inoperancia de las autoridades que no hacen nada para mejorar el campo, la seguridad y ahora la educación”.

“Señor gobernador, es imperante que demuestre el interés que se supone debe tener por el magister io, los maest ros como eje pr incipal y piedra angular de una sociedad son los primeros que deben gozar de una postura laboral digna, no podemos exigirles que regresen a las aulas si sus condiciones de t rabajo no son ópt imas”.

Tambi én advi r t i e ron que , de no ver avance en las negociaciones con el magisterio, en los próximos días real izarán movimientos de protesta para alzar la voz en sol idaridad con esta causa ya que perciben poca voluntad por par te del gobierno para atender las necesidades y demandas del magisterio zacatecano.