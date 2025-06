Descarada Protección al Exrector Rubén Ibarra: Sonia Viramontes

Armando Flores, da Largas a Rescisión de Contrato del Abusador Confeso

Por Nallely de León Montellano

Docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que mantienen tomada la Rectoría, emitieron una postura respecto al documento de rescisión del exrector Rubén Ibarra Reyes, el cual debió hacerse público desde el pasado martes.

En conferencia de prensa, Sonia Viramontes Cabrera, docente investigadora de la UAZ, explicó que el pasado 10 de junio “acudimos a invitación de los alumnos a una reunión del rector Armando Flores de la Torre con los alumnos, les había prometido que les iba a enseñar el documento de rescisión de Rubén Ibarra Reyes.

La reunión fue un poco larga e incómoda porque no solo no les enseñó el documento, sino nos dimos cuenta que había un retraso intencionado, no sabemos exactamente para qué, pero el documento de rescisión, según nos informó, estaba firmado ya por él” Es decir, a pesar de que el documento de rescisión ya estaba firmado por el actual rector mismo lo había firmado, aparentemente había decidido de manera personal no notificarlo a las instancias que correspondían hasta este día jueves.

Recalcó que desconoce los motivos de dicha decisión, lo cual desató la molestia del movimiento estudiantil.

Debido a la indignación de lo anterior, este miércoles algunos estudiantes se sumaron al paro en otras instancias universitarias, esperando que el documento llegue hoy jueves, mientras tanto, Viramontes Cabrera recordó que “nosotros seguimos con el paro desde el martes de la semana pasada con esa misma solicitud”.

“Queremos ver que el señor Rubén Ibarra Reyes está rescindido definitivamente. Necesitamos el documento de la rescisión y la confirmación de que se ha notificado a las instancias para que el recurso tenga efectos, porque si es solo un documento que no se notifica, pues eso no tiene ningún efecto en ningún lado”, advirtió la docente investigadora.

Ante la dilación de dicho procedimiento, la instigadora refirió que la interpretación que se puede hacer al respecto es que, la intención de la administración central es proteger a Rubén Ibarra y que hay una protección institucional desde la cabeza hasta todas las instancias que se puede.

Reclamó que, por decisión personal, el rector “mete al cajón de su escritorio dos días un documento que podría darle celeridad a la rescisión”, por lo que reiteró que no conocen las causas ni cuál es la intención profunda, aunque señaló que la intención de retrasar está muy evidente.

Mencionó que una vez que puedan ver el contenido del documento, las y los docentes valorarán si liberan la Rectoría, ya que, eso dependerá de que tenga las características antes mencionadas y que se notifiquen las instancias que corresponden en tiempo y forma, de lo contrario continuarán con sus acciones de protesta y valorarán nuevas acciones a tomar en caso de que la rescisión de Rubén Ibarra no sea algo oficial.

Mientras tanto, los estudiantes han anunciado que retomarán sus acciones de protesta tomando algunos planteles universitarios de manera indefinida, hasta tener noticias por parte del rector Armando Flores también en tanto no reciban el documento.