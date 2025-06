Mi Jardín de Flores

Sigue Secuestrado el Hijo del Alcalde de Ojocaliente

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La transparencia no es un lujo democr ático sino una condición indispensable para fortalecer la vida pública; en el IZAI no hubo derroches ni excesos, es decir el manejo de los presupuestos se realizó de manera ordenada, por lo que, la extinción de este instituto obedece a un cambio nacional de transformación mismo que se acató de manera respetuosa: Nubia Coré Barrios Escamilla, comisionada presidenta del IZAI.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 12 de junio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Cuatro Días y el Hijo del Alcalde Sigue Secuestrado

PASAN LOS días y el joven Josua Jafet Zambrano Hernández, hijo del alcalde de Ojocaliente, Zacatecas, don Juan Manuel Zambrano Jiméne, no ha podido ser rescatado, sus captores lo tienen muy escondido seguramente.

-HAY MUCHOS rumores, algunos muy jalados de los pelos, pero lo cierto es que a pesar de que cientos de elementos de la Sedena, Guardia Nacional y policías de los tres niveles de gobierno peinan todo el estado, y busca a Josua hasta por debajo de las piedras, nomás no encuentran ni rastros del hijo del primer edil de Ojocaliente.

-QUIENES deben de estarla pasando muy mal, son los presuntos ‘13 generadores de violencia detenidos’, ya me imagino la tortura a la que seguramente los están sometiendo para que confi esen, si es que saben, donde tienen secuestrado al hijo del alcalde Juan Manuel Zambrano.

-ENTRE MÁS días pasen, la situación se complicará más, según señalan los expertos.

-DIOS LOS ilumine y los guíe a donde los malos organizados tienen al joven secuestrado y lo liberen sano y salvo.

¡Qué Descaro, el de Armando Flore!

-YO CREÍ que el rector de la UAZ sustituto, don Armando Flores de la Torre, era gente seria y confi able y que agilizaría la rescisión del contrato de su antecesor, por abusador de niñas confeso, que es lo que exigen decenas de docentes de nuestra máxima casa de estudios, para liberar la Rectoría que la mantienen tomada desde que se ventiló el abominable crimen cometido por el exrector Rubén Ibarra, hacia una niña de cuatro años.

-ES QUE son del mismo equipo, por eso están retardando la nulidad del contrato para hacerla cansada y las docentes se aburran y liberen la Rectoría, esa es la jugada del Armando Flores, quien es del equipo del ‘abusador infantil confeso, el Rubén Ibarra, que siempre presumió su infl uyente amistad con el gobernador David Monreal, quien fue el verdadero artífi ce de la libertad del exrector de la UAZ, el ‘Gordo ’Ibarra.

-ES LA valiente docente Sonia Viramontes Cabrera quien descubrió toda la trama y lo confi ó a nuestro Diario Página 24Zacatecas:

ACUDIMOS –reveló- a invitación de los alumnos a una reunión del rector Armando Flores de la Torres; les había prometido que les iba a enseñar el documento de rescisión de Rubén Ibarra Reyes. La reunión fue un poco larga e incómoda porque no solo no les enseñó el documento, sino que nos dimos cuenta que había un retraso intencionado, no sabemos exactamente para qué, pero el documento de rescisión, según nos informó, estaba fi rmado ya por él’.

-SI YA estaba firmado por el ‘Gordo’ Ibarra, ¿por qué no le dio aire al viejo desgraciado?

-ES ES lo que las hace sospechar que hay un descarado apoyo a Rubén Ibarra, por eso dicen las manifestantes que continuarán con el paro y la toma de la Rectoría, hasta lograr que el exrector quede formalmente fuera de la Universidad: .

NOSOTROS seguimos con el paro desde el martes de la semana pasada con esa misma solicitud; queremos ver que el señor Rubén Ibarra esté rescindido defi nitivamente.

NECESITAMOS el documento de la rescisión y la confi rmación de que se ha notifi cado a las instancias para que el recurso tenga efectos, porque si es sólo un documento y no se notifi ca, pues eso no tiene efecto en ningún lado’.

-¡VÁLGAME Dios, qué férrea resistencia! -SON UNA mafi a, madre Teresa, además de contar con el apoyo del David Monreal.

-LO BUENO es que las mujeres no rajan, tienen la fi rme convicción de que no deben permitir la impunidad y la corrupción en la UAZ, pues es una vergüenza que la Universidad tolere crímenes como el que cometió Rubén Ibarra con una niña de cuatro años, pues además de estar confeso, está en un callejón sin salida y hundido en arenas movedizas hasta el cuello.

-Y ENTRE más se mueve, más de hunde, junto a sus defensores: David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas; Alfredo Sánchez Domínguez, juez penal; Cristian Paul Camacho Osnaya, fi scal general de Justicia de Zacatecas y Armando Flores de la Torre, rector sustituto de la UAZ.

-ESTO se llama delincuencia organizada.

-NO EXAGERE, doña Petra.

-ESA ES la defi nición correcta porque así se les llama a los grupos estructurados que se asientan en el tiempo y actúan, tres o más, de forma conjunta para cometer delitos para sacar un rédito material o económico’.

-NO ESTÁ errada doña Petra, pues tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata.

Y las Desapariciones, Secuestros, Privaciones Ilegales de la Libertad, no Ceden

HAY UN niño de 12 años desaparecido, secuestrado, levantado o privado ilegalmente de la libertad, se llama AXEL JOVANNY BECERRA ESCOBAR, y no se sabe nada de él desde el 3 de junio del presente año, que desapareció en Zacatecas, Zacatecas.

-TODOS los días el narco se lleva gente a sus fi las, mientras la policía duerme.

-DESGRACIADAMENTE, así es.

BUENO, yo me voy. Se Quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.