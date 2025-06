Frijoleros se Lanzan Contra Antonio Rangel Trujillo por no Obedecer a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Ya Debería Haber Entregado Semilla de Frijol: Galván

Por Nallely de León Montellano

Un grupo de productores de frijol de diferentes municipios de Zacatecas se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en exigencia de la entrega de semilla de frijol para poder sembrar en el próximo ciclo agrícola.

Lo anterior debido a que, a decir de los productores inconformes el gobierno federal hizo el compromiso de dar apoyos de esta semilla a los productores zacatecanos, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.

En este sentido, Fernando Galván Martínez, líder frijolero de Río Grande, señaló que “los funcionarios públicos no le hacen caso a la presidenta, no les hacen caso a sus superiores, quieren que haya frijol para el año que entra y no los vemos con ganas ni con capacidad; ya es tiempo de la siembra, estamos a 12 de junio y por eso es la desesperación de nosotros”.

Galván Martínez dio lectura a un documento mediante el cual exhortó de manera urgente a Juan Antonio Rangel Trujillo, titular de la SADER en Zacatecas para que haga lo propio en lo que respecta a los compromisos adquiridos.

“Consideramos que es inaceptable que nos traigan con puras mentiras, las lluvias se acercan, los tiempos de siembra se agotan y las condiciones para una producción óptima se pierden”, señaló.

Ante dicha situación, el líder frijolero reiteró la exigencia a las autoridades correspondientes de respuestas claras por escrito con fechas concretas, así como responsables asignados para dar cumplimiento a su solicitud.

De igual manera exigió claridad sobre los créditos con la 􀂿nanciera FIRA anunciados por la presidenta de la República para 65 mil productores que tienen producción para el bienestar “y ahora resulta que tienes que estar en las escuelas de campo, si no, no te dan el crédito, quieren que paguemos el seguro por adelantado cuando no tenemos ni para sembrar el 8% y quieren que paguemos el 16% de interés”.

Galván Martínez advirtió que en caso de no recibir atención por parte de las autoridades radicalizarán sus manifestaciones. Minutos más tarde, fueron atendidos por el titular de la SADER quien dio a conocer que el proceso de entrega de semillas de frijol comenzará a partir de la próxima semana.