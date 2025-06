Mi Jardín de Flores

Lo “Holgazán” se Pega en Todos los Niveles

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Es francamente repugnante que la vapuleada oposición política y mediática de los oligarcas del país respalde y haga eco de la mal intencionada narrativa estadounidense que culpa a Claudia Sheinbaum de alentar las masivas y violentas protestas que se registran en Los Ángeles y otras ciudades gringas contra las redadas de inmigrantes emprendidas desde el n de semana pasado por el gobierno de Donald Trump: Raúl Rodríguez Cortés, periodista

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 13 de junio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Lo Salvaron de la Prisión, Pero no Pudieron Impedir la Vergonzosa Expulsión del Exrector Rubén Ibarra de la UAZ

MI RECONOCIMIENTO a los docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), que desde un inicio estuvieron exigiendo la expulsión del rector don Rubén. Ibarra Reyes ‘abusador sexual de niñas, confeso’, y ayer lograron su cometido con todo y la férrea defensa que hicieron sus poderosos defensores, diputados incluidos.

-POR UN momento, madre Teresa, creí que el ‘Gordo’ Ibarra continuaría en la UAZ, pues sus padrinos son muy poderosos y tienen secuestrado el estado.

-YO, LA verdad -tercia don Roberto-, nunca dudé de que Rubén Ibarra quedaría fuera de la UAZ, a nadie le convenía su permanencia, después de haber ultrajado a una niña de 4 años: sus defensores serían reconocidos, históricamente, como cómplices; qué bueno que el rector quedó no solamente fuera de la UAZ de por vida, sino apestado, yo creo que Rubén debe irse de Zacatecas, todo el pueblo lo repudia.

-VAYA a donde vaya la gente lo señalará con el dedo: ‘mira, ese Gordo es un pederasta, ten cuidado con él, cuida a tus niñas’; lo que el hoy exrector Rubén Ibarra hizo, no se borra ni con toda el agua de los océanos.

-SÍ, es un pecado tan grande que clama justicia al cielo.

-CIERTO, si yo fuera el fi scal general de Justicia de Zacatecas, no descansaría hasta demostrar la ‘violación equiparada’ que el infeliz Rubén Ibarra cometió con la niña, para que pagara con cárcel los más de 20 años de prisión que ordena el Código Penal del Estado; y ni así resarciría el daño tan grande que le hizo a esa niña, ¡infeliz! -OJALÁ y el francés Cristian Paul Camacho Osnaya recapacite y ofrezca al juez más pruebas para comprobar que, además de abuso sexual en contra de la niña, hubo ‘violación equiparada’, para que ese infeliz y criminal pederasta, se pudra en prisión.

EL FISCAL está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, no puede seguir fi ngiendo que él hizo lo que pudo y colgarle la culpa al juez, pues si no se inconforma y exige justicia para la niñita de 4 años, él se convertiría en cómplice.

-NO OBSTANTE falta el otro castigo: el infi erno le espera al Rubén cuando llegue la hora de rendirle cuentas a mi Padre Dios, ¿verdad madre Teresa?

-INDUDABLEMENTE.

Sigue Desaparecido el Hijo del Alcalde de Ojocaliente

-CADA vez son menos los elementos dedicados a buscar al desaparecido Josua Jafet Zambrano Hernández, hijo del alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez.

-A LO mejor se lo llevaron a otro estado.

-LA FISCALÍA está muy hermética, igual está Rodrigo Reyes Mugüerza, con todo y que el secretario general de Gobierno, es muy adicto a los refl ectores y le gusta informar de cualquier tema, por lo regular faltando a la verdad y minimizando los hechos.

-COMO es el caso del hijo del presidente municipal de Ojocaliente.

-DEBERÍA de informar, se me hace raro que no hayan dado con él, sobre todo si detuvieron a 13 narcos que eran generadores de violencia en el municipio de Ojocaliente y alrededores.

-YA SON cinco días de búsqueda y nada, si son cientos los elementos que buscan al joven secuestrado, ¿cómo es posible que no den con él? O les vale gorro o son pendejos.

-YO CREO que las dos cosas, este caso es para que el fi scal por un lado y el secretario de Seguridad por otro, encabecen la búsqueda.

-VAMOS organizando, madre Teresa, una cadena de oración, para pedirle a mi Padre Dios que ilumine a quienes lo buscan, lo encuentren y, sano y salvo, lo regresen a su casa -BIEN, comenzamos hoy a las 8:00 de noche, invite a todas sus marchantas.

-NO SE vaya don Roberto, la invitación también es para usted…

-AHÍ LA venos… bye.

-¡ATEO! Protestan Productores de Frijol

-¿CUÁNDO debe iniciarse la siembra de frijol, doña Petra?

-NORMALMENTE son los últimos días de mayo.

-PUES YA estamos prácticamente a medio mes de junio y los campesinos no tienen semilla.

-SÍ, ya vi que se manifestaron y fueron a reclamarle la tardanza a don Antonio Rangel Trujillo, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Zacatecas.

-ESO ES porque lo holgazán se pega, madre Teresa, si el gobernador es huevón, contagia a todos, así sean empleados locales o federales; tengo entendido que en Durango ya iniciaron la entrega de semilla mejorada, dicen que el representante del vecino estado, el Ismael Ayala Salazar, es muy movido y los productores están muy contentos con él.

-COSA que los de Zacatecas no pueden decir.

-ES LO que le digo, madre Teresa, lo huevón se pega y la enfermedad del David es contagiosa, el gobernador de Durango, el Esteban Alejandro Villegas Villarreal, sí se levanta temprano y es muy trabajador, por eso conservó el PRI la gubernatura del vecino estado.

-PUES CON razón protestaron, si en Durango ya empezaron a entregar la semilla, ¿por qué en Zacatecas no? -PUES por huevones, eso también lo dice el propio Saúl Monreal, con todo y que es su hermano, jajaja.

EL LÍDER de los productores de frijol, el Fernando Galván Martinez, era el más molesto porque .los funcionarios no le hacen caso a la presidenta, no le hacen caso a sus superiores, quieren que haya frijol para el año que entra y no los vemos con ganas ni con capacidad; ya es tiempo de la siembra, estamos a 12 de junio y por eso es la desesperación de nosotros. Consideramos que es inaceptable que nos traigan con puras mentiras, las lluvias se acercan, los tiempos de siembra se agotan y las condiciones para una producción óptima se pierden.

-AHORA LES dicen que la próxima semana comenzarán a proporcionarles la semilla.

-OJALÁ y sea cierto, porque el tiempo pasa y sembrar a destiempo es arriesgarse a perder la cosecha.

-BUENO, me voy, no se le olvide la cadena de oración. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe.