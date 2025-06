Mi Jardín de Flores

‘La Hueva’, Volvió a Vencer a David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Ha sido muy importante el proceso de construir el IMSS Bienestar, pero todavía nos faltan cosas, todavía falta para poder fortalecer y garantizar completamente los servicios de salud, podría como presidenta quedarme en mi oficina y ahí nada más tener reuniones, pero hay que venir a territorio a escuchar a la gente para ver realmente lo que hace falta y por eso estamos aquí, por eso venimos al Hospital General de Tulancingo”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 14 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡Otra vez el Narco Jaló el Gatillo y Mató a Zacatecano!

“POR MÁS que intentaron ocultarlo a la opinión pública, no pudieron, por lo que no tuvieron más que aceptar que el narco sigue asesinando y privando de su libertad ilegalmente a gente de Zacatecas e, incluso, a visitantes: en la cabecera municipal de Guadalupe, secuestraron a un hombre, lo torturaron, lo asesinaron a balazos y, su ensangrentado cadáver, fue arrojado en un camino de terracería que conduce a la comunidad de San Jerónimo: el cuerpo, que yace en la morgue, no ha sido identificado y los asesinos no han sido detenidos -inicia don Roberto los comentarios-.

-COMO SIEMPRE sucede: los asesinatos y la impunidad, van de la mano -dice doña Petra-.

-NO SÓLO los asesinatos, sino también las desapariciones forzadas, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de GEORGINA NADXIELI MATEOS GARCÍA, desaparecida forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, desde el 28 de octubre de 2024.

“FELIPE DE JESÚS SILVA ARENAS de 38 años, desaparecido forzadamente en Loreto, Zacatecas, desde el 8 de enero de 2019, y

“GENARO LEDEZMA de 57 a 60 años aproximadamente, desaparecido forzadamente, en. Zacatecas, Zacatecas, el 13 de junio del presente año”.

-¿SERÁ POR eso que el turismo se ha ausentado de Zacatecas?

-TODO INDICA que sí, madre Teresa, incluso nuestras destrozadas carreteras están consideradas como unas de las más peligrosas del país, pero no sólo porque el narco se ha apoderado de ellas, sino por los malditos baches que parecen cráteres lunares; casi a diario hay volcaduras por culpa de los malditos hoyos y hasta parece mentira, pero en la actualidad mueren más personas por culpa de los malditos baches, que asesinados por el narco, pues provocan letales volcaduras.

-ES RESPONSABILIDAD de ‘El Holgazán’, pues desde que llegó a la Casa de los Perros comenzó con su programa de rehabilitación de carreteras y, a casi cuatro años de distancia, están igual o peor, pues nomás cae un aguacero y nuevamente aparecen los baches.

-SON OBRAS de nunca acabar, deberían de comprar tecnología China, los chinos son harto chingones para arreglar carreteras, allá ni los tifones las destrozan, y si llega a suceder, en poco tiempo las vuelven a dejar como nuevas.

-DEBERÍAMOS DE tener más cercanía e intercambios comerciales con China, he visto videos cómo le ganan terreno al desierto y conservan y aprovechan el agua de la lluvia, son muy inteligentes y mucho más humanistas que los gobiernos gringos.

-PUES SI el ‘pelos de elote’, se sigue poniendo pendejo, la Presidenta sí lo manda a Chihuahua a un baile y le da un ‘estate quieto’ con Xi Jinping, quien se las dora por aumentar las relaciones comerciales y culturales con nuestro país.

“EL DAVID debería reforestar el territorio con nopal tunero y de verdura, no sólo para consumo local, sino para exportar al mundo, hay maquinaria para industrializar el producto.

-HABLANDO De China, ¿sabían que los chinos han estado cultivando nopal y de él ya están produciendo vinos, licores, cerveza, medicinas, cosméticos y otros productos derivados del nopal?

-’EL HOLGAZÁN’, como ellos, los chinos, debería ganarle terreno al semidesierto y plantar nopal: esos 3,650 millones de pesos que estaban destinados al segundo piso del bulevar metropolitano, deben de invertirse en el campo y en seguridad, reforestar el estado para atraer las lluvias, que llueva como cuando éramos niños y jugábamos carreras, con barquitos de papel: andábamos todos empapados y no nos enfermábamos.

“AHORA LAS lluvias se han ausentado por tanta deforestación, ¿cómo se vería Zacatecas arbolado como la Alameda de la exhacienda de San Marcos, en Loreto? Tenemos un estado maravilloso, lo malo han sido los dos últimos desgobernadores que hemos padecido: un ‘RaTello’ y un ‘Holgazán’.

Y Hablando del Rey de Roma…

-HOY, SÁBADO, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica que se llevó a cabo la Reunión Regional de Seguridad, en Colima, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de reforzar la coordinación interestatal en materia de seguridad pública, a fin de construir una región centro-occidente más segura y en paz, según dijeron.

“A DICHA reunión estuvieron convocados los gobernadores de Colima, Nayarit, Jalisco y Zacatecas, pero, ¿saben a quién no le interesó y no asistió?

-¡NO ME diga que don David Monreal!

-¡ADIVINÓ, MADRE Teresa!, él único gobernador que no asistió fue ‘El Holgazán’, y en su representación mandó al conocido golpeador de mujeres, Rodrigo Reyes Mugüerza, su bombero y secretario general de Gobierno, al que, por cierto, ni pelaron.

-¡QUÉ BARBARIDAD!, ¿cómo es posible que don David haya soslayado dicho compromiso?, se nota que la seguridad y la paz no está en su agenda.

-SÍ, ES lo que demuestra ‘El Holgazán’, pues seguramente le ganó la hueva por ser viernes y, como de costumbre, se levantó tarde.

-¡AY, NO!, ¿qué haremos con nuestro gobernador? ¿Lo vendemos como cascajo o lo rifamos?, porque cómo es posible que no haya ido a esa Reunión de Gobernadores tan importante…

-SI SU hueva es crónica, debería solicitar permiso para ausentarse de la Casa de los Perros y que su lugar lo ocupe ‘Gustavito’, chance y haga mejor papel que ‘El Holgazán’.

-NI LO mande Dios, ¿se imaginan la reencarnación de don Gustavo Díaz Ordaz, en la humanidad del joven Rodrigo Reyes?

-POS YA qué, como dijo mi compadre Javier Solís: “¡Que nos lleve la corriente!”. No podemos estar más mal, con David ya tocamos fondo.

-ESO SÍ, no podemos estar peor.

-¡CRISTO DEL Santo entierro, ya se me hizo tarde otra vez, por estar arreglando el mundo!

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.