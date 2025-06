Mi Jardín de Flores

¿También Abortará la Presa Milpillas?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Milpillas lejos de ser una solución integral, es una continuidad de un modelo que ya está reprobado durante muchísimas décadas que no solamente es destructivo sino que no beneficia a las comunidades; son los habitantes de Jiménez del Teúl quienes están en contra de que se construya la presa ya que dañaría el medioambiente y a su territorio en general’: Emilia Pesci Martínez, activista.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 15 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Continúa Desaparecido el Hijo del Alcalde de Ojocaliente

HOY SE cumplen siete días del secuestro del joven Josua Jafet Zambrano Hernández de 23 años, hijo del presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas, Juan Manuel Zambrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); lo que no me explico es por qué los señores del Sol Azteca, siendo tan combativos, no se han manifestado al respecto: ¿dónde quedó la solidaridad? -YA NO tienen registro, madre Teresa, ya chuparon Faros.

-A NIVEL nacional lo perdieron, pero en lo local continúan, al igual que en Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.

-CIERTO, doña Petra, la madre Teresa tiene razón: el Sol Azteca ‘chupó de hoja’ a nivel nacional, pero en esos estados puede seguir participando a nivel local. Y sí, el PRD debería de manifestarse, el alcalde Juan Manuel Zambrano es perredista o, al menos, llegó a la alcaldía bajo las siglas del PRD y sus correligionarios deben de apoyarlo.

-HACE FALTA sol idar idad, y no solamente del perredismo, sino de todo Zacatecas, a ver si así les da vergüenza a las fuerzan del orden y le echan más ganas en la localización del joven hijo del alcalde de Ojocaliente.

-PUES nosotras seguimos con nuestra cadena de oración, pidiéndole a mi Padre Dios de que ilumine a este ‘desgobierno’ para que pronto localicen al hijo del alcalde de Ojocaliente y lo regrese a su hogar sano y salvo.

Se Está Dificultando la Construcción de la Presa ‘Milpillas’

“TODAVÍA los ejidatarios de Jiménez de Teul, recuerdan cuando los primeros días de junio llegó el David Monreal y su comitiva con mucha vigilancia policiaca a dialogar con algunos ejidatarios, los más ‘tranquilos’, pero no le fue nada bien, porque conforme hablaba de las bondades de la construcción de la presa Milpillas, los ánimos se fueron encendiendo, por lo que David apresuró su discurso y casi lo sacan en vilo de la bodega en donde se celebró la reunión y la rechifla no se hizo esperar.

-NO LO quieren los ejidatarios, la verdad; y al ver que su discurso no prendía, pero sí incomodaba a los campesinos, prefirió huir del lugar y poner pies en polvorosa porque faltó poco para que se le apareciera el diablo, aunque se llevó de recuerdo una sonora rechifla y el clásico: ‘¡tata tata ta!’, al tiempo de que el rostro del David se ponía rojo como semáforo.

“ME platican que la cosa se puso tan fea, que por poco y se caga ‘El Holgazán’; bravos los ejidatarios de Jiménez del Teúl, y eso que no invitaron a los más problemáticos.

“Y CON respecto a este broncón, más difícil para el David que el segundo piso del bulevar, la exdiputada local y conocida luchadora social Emilia Pesci Martínez, les da la razón a los ejidatarios, pues la presa perjudicaría mucho el medioambiente de y los ganones del agua serán empresas como la cervecería Corona y las mineras, asegura.

“ENTONCES el riesgo es muy grande no sólo para su economía, sino para el medioambiente, coincide con ellos ‘La Pepsi’, quien afirma:

‘MILPILLAS, lejos de ser una solución integral, es una continuidad de un modelo que ya está reprobado durante muchísimas décadas que no solamente es destructivo sino que no beneficia a las comunidades; son los habitantes de Jiménez del Teúl quienes están en contra de que se construya la presa ya que dañaría el medioambiente y a su territorio en general’.

-ENTONCES ahí tiene don David otro problemón que a lo mejor aborta como sucedió con su segundo piso del bulevar Metropolitano.

-NO LE eche la sal, madre Teresa…

-CLARO QUE no, pero si los ejidatarios no quieren que haya presa, ¿por qué los quieren obligar si son sus tierras? MAÑANA Lunes Regresan a Clases los Maestros de la Sección 34 del SNTE- CNTE.

FINALMENTE los maestros de la Sección 34 decidieron regresar a clases y mañana lunes vuelve a las aulas.

-BENDITO MI Padre Dios, los iluminó y reaccionaron para bien, ¿ya vieron el poder de la oración?

-SÍ, PERO ahora son los restaurantes del Centro Histórico, los que la van a pasar muy mal, pues eran los maestros, a falta de turistas, los que mas o menos levantaron laa ventas, como bien lo señal la dueña de ‘La Pilarica’, Cecilia Tapia.

-ASÍ PASA EN este desgobierno, cuando no es Chana, es Juana, porque David sigue sin dar una: su gobierno resultó más falso que ‘una moneda de tres pesos’, como él mismo lo dice.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.