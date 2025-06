Mi Jardín de Flores

Nueve Díaz sin Josua Jafet

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 17 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al cemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Nueve Días sin Josua Jafet, Hijo del Alcalde de Ojocaliente

HOY MARTES se cumplen nueve días del secuestro, privación ilegal de la libertad, levantamiento, desaparición forzada o como quieran llamarle,de Josua Jafet Zambrano Hernández, hijo del presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez, y las fuerzas del orden que lo buscan, ya huelen su fracaso.

-¿TANTO ASÍ?

-YA LES entró la desesperación y están allanando casas de manera violenta y a lo pendejo, sembrado el terror, en busca del joven de 23 años; y todo indica que ya lo mataron.

-NO DIGA eso, nosotras seguimos con nuestra cadena de oración, para que pronto lo rescaten sano y salvo y lo regresen con su familia, Dios es grande.

-PERDÓN, pero esta cosa no es de Dios, es de una policía inepta que no ve más allá de sus narices; si les avisaron rápidamente de su secuestro y ni así lograron rescatarlo, eso habla muy mal de su capacidad, por eso mismo sigue desapareciendo gente todos los días, pues en los últimos meses ya no los matan, mejor los incorporan a sus fi las o los asesinan en otro estado, como sucedió con Juan Manuel ‘N’, quien fue encontrado muerto en la comunidad de Dulce Grande, San Luis Potosí, donde lo asesinaron a balazos.

LO que necesitamos son servicios de inteligencia, grupos de reacción inmediata bien adiestrados; el que tengamos a un general del Ejército Mexicano, como secretario de Seguridad Pública, no es garantía, la lucha contra el narco no es cosa simple,ni se arregla con mentadas de madre y conducta castrense, sino con inteligencia, capacidad y compromiso con la ciudadanía: son tan tontos y vengativos que prefi eren matarlos en vez de detenerlos e investigarlos para ir por los jefes.

NO HAY como detenerlos para investigarlos y que suelten toda la sopa, muertos no sirven, por la sencilla razón de que ‘los muertos no hablan’”, así de simple.

-PUES nosotras continuamos con nuestra cadena de oración por la pronta aparición salvo y salvo del joven Josua Jafet.

Saúl Monreal, Desesperado y Obsesionado

DON DAVID Monreal Ávila, todavía no cumple su cuatro aniversario de seis, como gobernador de Zacatecas y su hermano, el joven Saúl, quien desde 2021 comenzó a disputarle ese honor y perdió, porque el patriarca de la familia, don Ricardo Monreal, se inclinó por don David y no por el llamado ‘Cachorro’, al que le siguen creciendo las garras de la ambición.

-ES UNA ‘lucha fratricida’, que nació con el propio Saúl, que prácticamente nació huérfano al morir su señora madre Catalina Ávila, a los 37 años, al darle vida; el Saúl no es de las preferencias de ‘El Monris’, sino el David, a quien siempre ha visto como un hijo, no como el hermano menor que es.

NO OBSTANTE, cuando Saúl y su hermano Luis Enrique se dedicaban a robar ganado y los metieron a la Cárcel por abigeos, Ricardo, que en ese tiempo ya era senador de la República, movió todas sus infl uencias y sacó a sus dos hermanos de prisión, además de rescatar la camioneta de su padre Felipe, que Luis Enrique y Saúl utilizaban para robar las cabezas de ganado.

ESA MANCHA perjudicó a Luis Enrique para entrar a la política, no así a Saúl que vio e ese ofi cio, la mejor herramienta para salir de la pobreza, pues su esposa Lupita Pérez Vázquez, platica que, cuando Saúl estudiaba Derecho en la UAZ, se la pasaba hambriento, pues su comida diaria era una bolsita de cacahuates y una coca-cola.

EL PRÓXIMO 22 de agosto, Saúl cumplirá 48 años de vida, entonces de “Cachorro” ya no tiene nada.

-PERO SU historial de robavacas o abigeo, esa no podrá borrarla ni con toda el agua de los océanos.

-YO, la verdad, no creo que Saúl llegue a la Casa de los Perros, la gente ya está hasta la madre de los Monreal: David fue el encargado de darle la úl tima palada a esa dinastía que utilizó la traición y el mal agradecimiento para encumbrarse, como bien lo dice la exalcaldesa de la Delegación Cuauhté- moc, de la Ciudad de México, Sandra Cuevas Nieves.

-¿ENTONCES?

-MORENA tiene mejores candidatos, ahí está el Ulises Mejía Haro, Verónica Díaz Robles y Alfonso Ramírez Cuéllar, nomás para abrir boca; mientras que la oposición a duras penas tiene un candidato: PRI, Fito Bonilla Gómez y el PAN a Miguel Varela Pinedo; por el MC apuntaba Jorge Álvarez Máynez, pero este solito se descartó al entregarse a la borrachera, cual Gabino Barrera.

-TODAVÍA falta tiempo para el destape, pero esta es una fotografía del momento, no se ve a nadie más.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.