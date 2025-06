Mi Jardín de Flores

El Turismo Rosa

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos; mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias. Se lo planteé y dijo: Es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país. Entonces, le planteé este acuerdo general y él estuvo de acuerdo: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 19 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al cemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡Son... ingaderas, Zacatecas es Tierra de Machos, no de Puñales!

-LO NOTO molesto, don Roberto, ¿por qué esa cara?

-¿QUE NO leyó que los ineptos María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura, y el Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, quieren convertir a Zacatecas en un ‘estado rosa’? .

¡QUÉ NO mamen, Zacatecas es tierra de hombres machos! Pero a ellos les vale madre y, por el interés de atraer turistas, le apuestan a la jotería y a la lesbianada, al grado de promocionar el llamado ‘turismo rosa’ sin pudor alguno: ¡Zacatecas es tierra de hombres machos, revolucionarios, no ‘cacha granizo’ y nos quieren llenar de gay y lesbianas, ¡no, no se vale!

-ANUNCIARON la marcha por ‘el orgullo gay’… ¿qué tiene de malo?

-YA LO dije, Zacatecas es tierra de hombres… ¡por ahí ni un popote! -QUE SE vayan a Amsterdam Barcelona, Berlín, Londres, Los Ángeles, Madrid, Montreal, Nueva York, París, San Francisco, ciudades en donde les gusta la coca cola hervida y el arroz con popote, pero no en Zacatecas, Zacatecas es tierra de festivales culturales, eventos charros, hombres de manos callosas, feos, fuertes y formales, el gobierno no tiene por qué andar patrocinando esos eventos, si David quiere salir del clóset que salga, pero que respeta la hombría del hombre zacatecano, porque ahora resulta que hasta el gobierno panista va a casar tornillo con tornillos y gratis.

–¿ORGULLO GAY, cortesía del Gobierno del Estado u Municipio? ¡Ni madres! Si a David ya le empezó a hacer agua la canoa , que lo diga, pero yo estoy en contra de que al Cerro de la Bufa, lo vayan a iluminar con los colores del arco iris y que digan: homosexuales y lesbianas, muestren su orgullo, Zacatecas los espera con los brazos abiertos. ¡No, ni madres, ¿no recuerdan que hasta Fresnillo le dijo ¡NO! a la reelección de Benjamín Medrano como alcalde? -¡AH, SI viviera mi compadre Antonio Aguilar!

-TRANQUILÍCESE, don Roberto, mire, échese un trago de mezcal, aquí tengo una botellita.

-NO, YA esta las ganas de echarme un trago se me quitaron, insisto: si a David ya le hace agua la canoa, que salga del clóset y presuma su ‘orgullo gay’, pero que no nos meta a todos los zacatecanos en ese costal.

-YA, TRANQUILO, mejor hablemos de la Seguridad…

-¿CUÁL SEGURIDAD? Dirá inseguridad… .

POR CIERTO, corre muy fuerte el rumor de que los 13 civiles que las fuerzas del orden mataron, no fue en enfrentamiento, los agarraron en bola y se los tronaron así nomás, al estilo Felipe Calderón.

-¿CÓMO ES posible?

-PUES QUE así le hicieron, por eso ningún uniformados resultó herido, pues no hubo tal enfrentamiento, fue ajuste de cuentas, estilo Al Capone. Ya ni sé qué pensar, todo está muy turbio, presumen de seguridad y siguen matando gente: .

EN APULCO asesinaron a balazos a una persona y su cadáver lo fueron a tirar a un camino rural que conduce a la comunidad Las Tijeras; obviamente no hay detenidos.

EN LUIS Moya, encuentran restos óseos humanos; tampoco hay detenidos.

EN CUAUHTÉMOC, matan a balazos a un individuo a plena luz del día, a unos pasos de un Oxxo y los asesinos huyeron sin problemas, por eso no hay detenidos, ¿de qué seguridad hablan? EN CUANTO a las personas desaparecidas, todos los malditos días ocurre, pareciera que se los tragara la tierra.

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de: JORGE LUIS GONSÁLEZ (sic) CRUZ, desaparecido forzadamente en General Enrique Estrada, Zacatecas, el 14 de junio del presente año, y MOISÉS GONZÁLEZ DE LA ROSA de 39 años, desaparecido forzadamente en Loreto, Zacatecas, el 16 de junio de 2025.

ADEMÁS, Josua Jafet Zambrano Hernandez de 23 años, hijo del alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano Jimé- nez, secuestrado, levantado, privado de su libertad o desaparecido forzadamente, desde el 9 de junio del presente año, sigue sin aparecer o, al menos, las autoridades ya callaron boca, pues están rumiando su fracaso.

-NO HAY que perder la fe en Dios…

-ESTO NO es cosa de Dios, sino responsabilidad de este pinchurriento desgobierno de David Monreal, que nomás se la pasa cometiendo estupideces y a risa y risa, bien dice El Oso Medina, que el de David Monreal, es un gobierno mudo e incapaz, y asegura que .

por eso le cancelaron su segundo piso las autoridades federales, pues el gobierno no cumplió con los requisitos que la ley establece y de eso se valieron los adversarios para derrotarlo por la vía judicial, o sea, se apendejó y ahí están los resultados.

-LO VENCIÓ la soberbia.

-PUES COMO dijo el enano Felipe Calderón haiga sido como haiga sido, a David se lo enchufaron con su segundo piso y si sigue de mamón también le van a suspender la Presa de Milpillas; tiene que bajarle cinco rayitas a su soberbia y acordar con los ejidatarios: ne-go-ci-ar, sus tierras no valen cinco centavos; hay que poner reglas claras para que después el agua no caiga en poder de la Corona, las mineras u otras grandes empresas.

-PUES ojalá y mi Padre Dios ilumine a don David…

-¡NAAA... ese no se deja tentar por Dios, es mal hombre, todo Zacatecas sabe que es un traidor, tiene el sello de la casa Monreal.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.