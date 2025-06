Insuficientes, 54 Hormiguitas Para Mantener Limpio el Centro: Flores

En Sierra de Álica Robaron Todo el Cableado”

Por Miguel Alvarado Valle

De cara al Festival Zacatecas del Folclor Internacional que se llevará a cabo en la capital zacatecana, la Dirección de Servicios Públicos del municipio ha intensificado las labores de limpieza y mantenimiento en los principales espacios públicos.

Guadalupe Flores, titular del área, informó que estas acciones forman parte de un programa que se viene ejecutando desde principios de año, en el que se contempla la atención a calles, callejones, plazas y plazuelas, tanto del Centro Histórico como de otras zonas.

“Estamos listos para la atención en este festival y queremos que la ciudad esté más limpia que nunca, pero también necesitamos la participación ciudadana”, comentó.

Flores destacó la experiencia reciente de coordinación durante la Semana Cultural, cuando las cuadrillas de trabajadores, incluyendo las conocidas “hormiguitas”, estuvieron en campo realizando barrido manual y recolectando constante la basura. De la misma manera, se preparan para el Festival del Folclor, reforzando el personal y considerando incentivos como bonos y alimentación para las trabajadoras y trabajadores de limpieza.

Actualmente, hay 54 hormiguitas divididas en dos turnos, aunque la funcionaria reconoció que esta cifra no es suficiente para atender eficientemente las 35 rutas que cubren el Centro Histórico.

Además de la limpieza, mencionó que se están realizando trabajos de rehabilitación en espacios públicos como el parque Enrique Estrada, conocido como Sierra de Álica. La funcionaria explicó que desde hace meses se está llevando a cabo el recableado del lugar, ya que durante la pasada administración se registró el robo de todo el cableado de cobre, dejando al parque y al acueducto en completa oscuridad, “Ese descuido nos dejó fuentes inservibles y todo el sistema de iluminación fuera de operación; hoy estamos revirtiendo ese daño”, mencionó.

Apuntó que para agosto, se espera que el recableado de Sierra de Álica esté concluido, “en la fuente vamos a poner un sistema de iluminación para que comiencen a funcionar y que paulatinamente le demos mantenimiento hasta que estén al cien”.

Finalmente, la titular de Servicios Públicos hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse al esfuerzo de mantener la ciudad limpia, “La ciudad es nuestra casa.

No basta con que barramos, pintemos o recableemos; necesitamos también que la gente no grafitee, no tire basura y cuide los espacios públicos”.