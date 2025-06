Mi Jardín de Flores

Gobierno y Municipio por el Turismo Rosa

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La ciudadanía tiene decepción de Morena, la ciudadanía está enojada con Morena, a la ciudadanía le falló David Monreal, Morena y aliados; para la próxima contienda el PRI ya trabaja con perfiles de mujeres, hombres y jóvenes que puedan encabezar proyectos en todos los niveles’: Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI y diputado local

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 21 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Jajaja… “El Alito” se Zurró Afuera de la Bacinica, Jajaja

JAJAJA…. CUANDO lo oí, estuve a punto de hacerme de la chis, jajaja, ese ‘Alito’ Moreno ahora sí se zurró afuera de la bacinica, jajaja…

-¡QUÉ PULMONES, doña Petra, sus carcajadas retumbaron en todo el mercado municipal!

-ES QUE ese ‘Alito’ ahora sí que me hizo reír, al asegurar que ‘si el PRI estuviera en el poder, tengan ustedes la seguridad de que Estados Unidos les hubiera cobrado aranceles a todos los países, menos a México, porque nosotros es lo que sabemos hacer’, ¡jajaja… dijo palabras más, palabras menos, jajaja… hasta me dolió el estómago de tanta risa que me dio y por poco hasta me hago de la chis, ¡jajaja…

-ASÍ ANDA de mamón el tal ‘Alito’, ¿no vieron la entrevista que le hizo Adela Micha? La mujer le dio tremenda revolcada y todavía al final hasta la felicitó.

-ESE SEÑOR habla mucho y no dice nada, ahora anda presumiendo de que el PRI es la tercera fuerza política porque según él, fueron los que más municipios ganaron en Veracruz y Durango, orgulloso porque conservaron este último estado; ahora ya dice que es muy posible que en las próximas elecciones vaya el PRI solo.

-QUE LE entre solito, a ver si no pierde hasta los calzones; lo que también dijo el dueño del PRI fue que la casota esa más fregona que el rancho de Puebla del Palmar, de los Monreal, es mentira, que las fotos son de Inteligencia Artificial y rápido le dio la vuelta.

-¿Y NO hablaron del cambalache que hicieron él y don Ricardo Monreal, de Zacatecas, por impunidad, lo que le valió que no pisara la cárcel y le decomisaran todas sus propiedades malhabidas?

-NO, DE eso no hablaron, pero la arrastrada que le puso la ‘Micha’ al ‘Alito’ fue tremenda, valdría la pena verla otra vez, para botanearse.

-PUES ESE chascarrillo de los aranceles, sí que fue una zurrada…

-NI ME la recuerde, porque ahora sí me hago de la chis.

¿En qué Terminará el Pleito Entre David Monreal y Miguel Alonso?

-¿EN QUÉ terminará el pleito verbal entre el David y el Miguel?

-TODO DEPENDE de don David, don Miguel no es de pleito, pero tampoco deja pasar las cosas.

-COINCIDO CON la madre Teresa, David debe de ser más tolerante y aguantar vara, pero también Miguel debe llevar la fiesta en paz, aunque a lo mejor quiere hacer ruido para dejarse oír e ir por la Presidencia Nacional del PRI, Miguel sabe tejer muy fino.

-UYYY… EL PRI, con Miguel Alonso levantaría muchísimo, sobre todo en Zacatecas, ¿se imaginan al ‘Rorro’ como jerarca nacional del PRI, los recursos que tendría el tricolor en Zacatecas?

“YA ME imagino cómo está ahorita el ‘Fito’ Bonilla, velando armas en Fresnillo, viene por la revancha, pues ‘El RaTello’ le jugó chueco.

-NO, DOÑA Petra, Alex no fue el causante principal de la derrota de Claudia Edith Anaya Mota, está claro que ahí hubo un contubernio entre Ricardo Monreal y Alejandro Cárdenas: la gubernatura de Zacatecas, por la libertad de ‘Alito’ y la conservación de sus bienes, principalmente su residencia construida en 7 mil metros cuadrados en el mejor Fraccionamiento de Campeche, según lo reveló Layda Sansores, gobernadora de aquel estado, quien dio pelos y señales del acuerdo que hubo entre ellos para que David llegara a la Casa de los Perros.

Patiné Bien feo…

-EL CORAJE -dice don Roberto- me obnubiló la mente y creí que la llamada “marcha por el orgullo de lesbianas y homosexuales’, sería hoy sábado.

-¿Y NO será hoy?, yo también me fui con la finta por creerle a usted.

-PERDÓN, LA cajetié, la marcha es para julio, me confundí; pero lo que sí es cierto es que tanto David Monreal y Miguel Varela, gobernador y alcalde de Zacatecas, respectivamente, están muy interesados en ese evento y lo están promocionando, pues su tirada es que esos dos días que van a durar los festejos, la capital del estado se llene de homosexuales y lesbianas, pues creen que el éxito económico está asegurado.

“PARA ATRAER más homosexuales y lesbianas, el municipio promete habrá casorios gratis, con eso Miguel Varela cree que muchos ‘tornillos’ irán a la capital del estado a matrimoniarse, ocupar cuartos de hotel, llenar restaurantes y ligar a zacatecanos, nomás vean hasta dónde hemos llegando con estos gobiernos tan ‘modernos’.

“A VER, madre Teresa, ¿los homosexuales y lesbianas van al cielo?

-EL AMOR vence al odio, Dios perdona todos los pecados cuando el arrepentimiento es sincero.

-PERO USTED qué dice…

-YO NO soy nadie para juzgarlos.

-¡ÁNDELE, AHORA sí le dieron!

-PERO ESTÁ el antecedente de Sodoma y Gomorra…

-LA HISTORIA viene en el Antiguo Testamento, aunque se recuerda en el Nuevo Testamento; hoy hay más tolerancia, pero, insisto: ¿quién soy yo para juzgarlos?

-ME GUSTARÍA saber qué piensa el obispo de esa promoción de los gobiernos estatal y municipal, empeñados en explotar el llamado turismo rosa…

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.