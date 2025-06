Mi Jardín de Flores

Policías Ambiciosos, en el Narco

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

¿Y saben por qué nos invitaron a México [al G7]?] Por ustedes, por lo que representa el pueblo de México, visto a nivel intercional. Un pueblo justo, digno, honesto, trabajador; el pueblo es un ejemplo en México y también en EU, porque nuestros paisanos, que a veces los maltratan, que se oiga bien y que se oiga fuerte, son los mejores trabajadores del mundo: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC– Domingo 22 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al cemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No se Avisora un Futuro de paz

¡JESÚS MARÍA y José!, nuevamente nuestro amado Zacatecas fue nota internacional: cuando el señor.Mencho decida retirarse, ya se habla de que su sucesor podr ía ser el capo Audias Flores Silva, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zacatecas, un hombre muy escurridizo que ni el Ejército Mexicano, ni la Guardia Nacional, ni las policías de los tres niveles de gobierno, han podido capturar, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos ofrece más de cinco millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena, como hoy domingo informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-AL LLAMADO Matajefes -dice don Roberto- no lo agarran ni con chochos, lo cuida un ejercito de sicarios entrenado en Israel, la prueba está en que no nada más lidera las cuatro letras en Zacatecas, sino también en los estados de Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán, entonces no es una perita en dulce.

-¡SANTA MARÍA madre de Dios,ruega Señora por Nosotros.!

Son Muchos los Mininarcos

-SURGEN como hongos después de la lluvia, apenas detienen a uno y ya andan en las calles dos, tres más, pero no solamente hombres vendiendo y distribuyendo droga a todo lo ancho y largo de Zacatecas, sino hasta mujeres, ¿quién se lo iba a imaginar?

-PUES HOY nos informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que atraparon a una joven mujer narca: se llama Yajaira Elizabeth, tiene 28 años, y la sorprendieron vendiendo mariguana y crystal, ahora la mujer deberá de pasar una temporada tras las rejas: echó a perder su vida a lo tonto.

-Y COMO Yajaira Elizabeth, hay muchas mujeres que escuchan el canto de las sirenas; pobres, echan a perder su existencia.

-SON MILES los que se dedican a vender droga a los viciosos en todo el estado, y hay policías que comandan grupos de vendedores y a esos nada les hacen: ¿recuerdan al comandante colombiano, que se dedicaba a la distribución de drogas y que por error mató a un jovencito, al que saco de su casa por la madrugada?

-CÓMO olvidar a ese monstruo si era el mismito lucifer: se llama John William Casara Luna; quienes lo conocieron dicen que era un policía muy competente, pero que cambió de bando por su desmedida ambición al dinero, el hombre ya hasta se había casado con una mujer zacatecana y hasta tenía un hijo.

PERO pues echó a perder su vida al traicionar a la ciudadanía y pasarse a las fi las del narco, a pesar de que era el chiquiado del secretario de Seguridad Pública, el potosino Ismael Camberos Hernández, quien lo protegía mucho y aseguraba que el llamado comandante colombiano era inocente, pero la madre de la víctima aportó pruebas contundentes y el mal policía, fue detenido acusado del secuestro y asesinato del joven Iván Espino Colunga de 18 años.

CON EL comandante colombiano, tambi én fue detenido su segundo de a bordo Héctor Adán Martínez Juárez; los hechos sucedieron en la comunidad La Unión de San Antonio, en terrenos del municipio Pánfi lo Natera, la madrugada del 5 de junio de 2018,cuando lo sacaron de su casa, acus ándolo de narco y después de llevárselo lo mataron y tiraron su cadáver.

EL CASO fue muy sonado, ¿qué pasaría con el comandante colombiano? -LOS DOS policías: John William Casara Luna y su segundo de a bordo, Héctor Adán Martínez Juarez, fueron sentenciados a 80 años de prisión; es lo que se sabe, así es que ambos dejarán la prisión en un cajón y con los pies por delante.

¿QUÉ NECESIDAD de meterse a las drogas?

-LA AMBICIÓN desmedida les ganó, ahora es cuando lo lamentan, sobre todo el colombiano que tenía poco tiempo de casado y padre de un niño pequeño, por ahí tengo unas fotos de una fi esta familiar que hicieron.

Peligra la Plaza de Armas de la Capital del Estado

-SE ME hace muy jalada de los pelos, la advertencia que hace el alcalde de la capital del estado, el Miguel Varela Pinedo, quien dice que las bóvedas que sostienen la Plaza de Armas podrían derrumbarse, poniendo además en riego la catedral basílica del estado, por lo que urge meterle 200 millones de pesos para reforzar las bóvedas; por lo pronto sus asesores recomiendan no hacer elementos masivos, por el peligro que representa el peso de miles de personas y se hunda la plancha de Plaza de Armas y con ella la hermosa catedral basílica.

-NO DEBERÍA de hablar tan a la ligera, doña Petra, esas bóvedas deben tener su buen de años y ninguna obra es para siempre, pues además se le debe de dar periódicamente mantenimiento, entonces, por principio de cuentas hay que echarles un ojito y ver que no haya riesgo de derrumbe; aunque se me hacen muchos 200 millones de pesos, pues conociendo cómo se las gastan nuestras autoridades, ellas nunca dan paso sin huarache: le tiran, mínimo, al diezmo.

POR LO pronto sí es importante dejar de hacer eventos masivos, no sea el diablo y luego anden repartiendo responsabilidades; por lo pronto el que debe estar feliz es el obispo Sigifredo Noriega Barceló, quien se salvará del infernal ruido que tenían programado homosexuales y lesbianas para su marcha del orgullo, el próximo julio.

-¿A QUIÉN le rezó, don Roberto?

-A SAN Carlos Marx.

-¡AY, NO sé por qué le pregunté, viejo ateo!

-YA, NO peleen.

-ANOCHE SOÑÉ que Irán mandaba misiles a Washington y que la Casa Blanca se incendiaba y se venía abajo.

-¡CALLE BOCA, se desataría la tercera guerra mundial! -RUSIA, China y Corea del norte, entre otros, apoyan a Irán.

-EL RESPONSABLE de todo esto es el Donald Trump, méndigo pederasta pelos de elote

-OJALÁ Y fi nalmente impere la cordura, la guerra a nadie le conviene.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.