Foro Permanente de Narración Oral Celebra una Década de Cuentos

Y de Convivencia Familiar: Elsa Guízar

Por Miguel Alvarado Valle

Desde hace 10 años, el Foro Permanente de Narración Oral ha llevado cuentos, imaginación y re􀃀exión a las familias zacatecanas, con el objetivo de crear un espacio artístico, accesible y seguro para todas las edades. Este 2025, el foro celebra su décimo aniversario con una nueva edición que se desarrolla todos los domingos a la 1:00 de la tarde en el Museo Zacatecano.

Las funciones, que se extenderán de mayo a septiembre, son totalmente gratuitas y duran aproximadamente una hora, ofreciendo espectáculos de narración oral en vivo que combinan palabra, emoción y convivencia.

Elsa Guízar, narradora oral y coordinadora del foro, indicó que este proyecto ha transitado por distintas sedes a lo largo de los años: desde la Lázaro Cárdenas y el Parque Sierra de Álica, hasta encontrar en el Museo Zacatecano una nueva casa que le ha permitido fortalecer su presencia.

Mencionó que gracias a esta continuidad, el foro no solo ha promovido la narración oral como una forma artística vigente, sino que también ha creado una comunidad de asistentes recurrentes, que cada domingo se reúnen para escuchar cuentos contados en vivo.

Comentó que este proyecto fue fundado por el narrador César Rincón, el foro sumó posteriormente a su hermana Paola Rincón y a la narradora Elsa Guizar, quien es parte de la coordinación del proyecto.

El colectivo busca ser un semillero de nuevos talentos y un espacio de difusión para narradores con diferentes niveles de experiencia, incluyendo artistas invitados de otros estados y países.

Elsa Guizar, señaló que estos espacios permiten reactivar los lazos comunitarios, familiares y culturales, y son una herramienta poderosa para fomentar la cultura de paz, “Los niños y niñas son nuestra prioridad. Queremos que se sientan seguros, libres, que se diviertan, y sobre todo que quieran regresar cada domingo”, expresó la coordinadora.

Sobre el estilo de las presentaciones, Guizar explicó que la narración oral no requiere grandes escenografías para lograr impacto, “Al narrador le basta su cuerpo y su voz para contar una historia. Claro, hay quienes integran elementos teatrales, musicales o visuales, y eso también enriquece la experiencia, pero la esencia sigue siendo la palabra viva”, señaló.

Finalmente, hizo una invitación abierta a quienes aún no conocen el foro. “Creemos que los cuentos son para todas las edades, no solo para los niños. Aquí encontrarán espectáculos de calidad, gratuitos, y hechos con mucho amor por el arte y la comunidad. Si ya nos han visitado, los esperamos nuevamente, y si no, anímense a venir cualquier domingo”, concluyó.