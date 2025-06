Mi Jardn de Flores

Por la Madre Teresa de Chalchihuites La mayora de candidatos y ministros que llegamos tenemos el diagnstico de que la justicia tiene una deuda con la ciudadana.

Todos coincidimos en que vamos a ser una Suprema Corte de Justicia para todos, pero con Ønfasis en los que han estado afuera del sistema de justicia: Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 23 de junio de 2025.

Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.

Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.

Amén.

P.D.

Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

David Monreal Pretende Agarrar de Barco a Miguel Alonso RESULTA sumamente extraño que don David Monreal culpe a don Miguel Alonso de la situación económica y magisterial por la que pasa su ‘desgobierno’, además de ‘enriquecimiento ilícito’ por 17 millones de pesos, cuando Miguel ya rasguña los 9 años que dejó la gubernatura, ¿qué está pasando en realidad? -ES EL Holgazán’ que está pedorro, porque el Miguel fue un buen gobernador, hizo mucha obra, la situación económica del pueblo estaba mejor, no había desempleo y teníamos más seguridad y menos distribución, venta y consumo de drogas.

ADEM`S, no hay que olvidar que en 2010, ‘El Holgazán’, al verse en los últimos lugares de la contienda a la gubernatura de Zacatecas, aconsejado por su hermano ‘El Monris’, declinó a favor de Miguel y en una rueda de prensa le alzó el brazo, vaticinando que él sería el gobernador, pues en las encuestas ‘El Rorro’ estaba muy por encima de todos los candidatos, cosa que sucedió y el 12 de septiembre de 2010, arribó a Palacio de Gobierno.

AHORA NO sé lo que le pasó a ‘El Holgazán’, que después de tantos años la emprendió en contra del Miguel, cuando su villano favorito era ‘El RaTello’, a quien acusó de abrirle las puertas al narco y haber robado al erario más de 2 mil 900 millones de pesos, sin embargo ahora culpa a Miguel de la situación económica y de ‘enriquecimiento inexplicable, por 17 millones de pesos, jajaja…

¿por qué no ha hecho nada en contra de ‘El RaTello’, a quien acusa de haber dejado en la ruina a Zacatecas y se lanza en contra de ‘El Rorro’, a quien en 2010, le levantó el brazo? -A VER: don Miguel hizo mucha obra, ¿qué obras ha hecho don David? ¡Nada importante!.

y ya está a la vuelta de la esquina su cuarto año de gobierno y lo más trascendente de su gobierno es la cancelación del segundo piso del bulevar Metropolitano y la posible cancelación de la Presa de Milpillas.

PERO, ¿por qué lanzarse contra don Miguel, si fue su antecesor, don Alejandro Tello quien desfalcó el estado y el que también le abrió las puertas a ‘los malos organizados’, como lo dijo cuando andaba en campaña y también ya como gobernador? -DEL RATELLO, el David ya ni se acuerda, desde que la Layda Sansores, gobernadora de Campeche, dio a conocer que ‘El Monris’ y el Alejandro Moreno alias ‘Alito’, negociaron en lo oscurito la derrota de Claudia Edith Anaya Mota, candidata del PRI a la gubernatura de Zacatecas, para que ‘El Holgazán’, ganara la elección a cambio de que el tal ‘Alito’ no fuera encarcelado y le decomisarán todas sus propiedades, por rata.

AS˝ LAS cosas, el David se olvidó de ‘El RaTello’ y agarró de barco al Miguel, olvidando que en 2010, apoyó al Miguel, porque él y ‘El Monris’ odiaban a muerte a Toño Mejía Haro, candidato perredista al gobierno de Zacatecas.

-BUENO, escuchando lo que dice don Miguel, ¿no es exagerado que culpe a don David y al joven Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública, ‘si algo malo me pasa a mí y a mi familia’, como lo acusa en un video que sale en redes? -¡MMM…

madre Teresa, usted no sabe de lo cabrón que son los hermanos Monreal!, no se le olvide que los culparon de la desaparición de Juan Carlos Guardado Méndez, de quien eran familiares y muy amigos, pero después se enfrentaron, y en ese inter Juan Carlos desapareció junto con su chofer, Francisco Javier Vázquez Delgado, cuando se dirigían en viaje de negocios a Mazatlán, Sinaloa, por lo que culparon a los hermanos Monreal, aunque sin ofrecer pruebas fi dedignas, pero son familia: Mary Chuy, esposa de Ricardo, es tía de Juan Carlos, quien tiene más de 14 años desaparecido.

ENTONCES el ‘temor’ que expresa el Miguel es fundado: con los hermanos Monreal hay que andar con mucho cuidado, pues tienen fama de traidores y, si no me creen, que lo consulten con la Sandra Cuevas, quien también conoce muy bien a ‘El Monreis’, a quien no baja de ‘ojete y traicionero’, tampoco hay que olvidar cómo se las gastó las dos veces que se enfrentó con la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, primero cuando las elecciones por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y después por la Presidencia de la Repœblica, no olviden que tambiØn la Sandra dijo que el Dr.

Ricardo Monreal, instruy a todos los alcaldes de las delegaciones de la Ciudad de Mexico, denostar a la Dra.

Claudia Sheinbaum, afortunadamente sin Øxito, pues en ambas ocasiones derrot a El Monris bien gacho, pero ahora vean cmo se arrastra, es muy vbora.

-¡SANTO Dios, es tardsimo y yo aqu arreglando el mundo.

ME VOY.

Se quedan con Dios y Mara Santsima de Guadalupe.