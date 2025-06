Mi Jardn de Flores

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

No se va a dar ninguna nueva concesin, no, no hay nuevas concesiones de minera.

Y la minera que existe actualmente, la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, está trabajando de manera muy importante para resolver el problema que todava existe de contaminación de jales de distintas miras.

Entonces no va a haber ninguna nueva concesión: Claudia Sheinbaum Pardo.

Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 24 de junio de 2025.

Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.

Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.

Amén.

P.D.

Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Un Buen Chiste el de El Holgazán

¡JAJAJA… qué Buen Chiste el de ‘El Holgazan’, jajaja…, ahora si me hice de la chis!.

-AY, DOA Petra, qué pulmones tiene, su carcajada fue estruendosa.

-ES QUE el David me hace reír con sus jaladas de pelos, ahora el aprendiz de gobernador dice que no sabe cuántos ejidatarios están en contra o a favor de la construcción de la Presa Milpillas, nomás le faltó decir que su Gabinete diría la ultima palabra, jajaja, pero luego dice que si los ejidatarios no quieren la presa, no se hará, pero los acusa de impedir el ‘progreso’ de Zacatecas, jajaja.

-YO NO he sabido que un ejidatario haya dicho sí a la presa, todos dicen que no la quieren porque es perjudicial para todos ellos y para el medio ambiente, además de que les quieren pagar una bicoca por sus tierras.

-ES QUE a David le gana la soberbia, ahí sí no aprendió de Ricardo Monreal que es súper grillo y sabe metérsele a la gente, David es inepto como gobernador, arrogante, perverso y desagradecido por naturaleza.

“COMO no ha sabido gobernar a pesar de tener año con año los presupuestos más grandes de la historia de Zacatecas, culpa de su fracaso a los tres gobiernos estatales anteriores, en especial al de Miguel Alonso Reyes, pero el desempleo en su gobierno aumenta cotidianamente y si no fuera por la Federación que ha mandado miles de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, el índice de inseguridad sería catastrófi co, como el de Alex.

“NO OBSTANTE, la distribución y venta de drogas sigue en aumento y la desaparición forzada de gente, hombres y mujeres, va a la alza, todos los días nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de gente que desaparece forzadamente, es secuestrado, privada ilegalmente de su libertad, u obligada a engrosar las fi las del narcotráfi co, ante la incapacidad de de su fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya y su secretario de Seguridad Pública, general Arturo Medina Mayoral, por evitarlo.

-POR ESO se limpia la cola con sus antecesores, menos con su hermano ‘El Monris’, pero sí con los subsecuentes; pero se hace ‘pendejo’: no hay que olvidar que él mismo declinó por Miguel Alonso en 2010, así lo informó nuestro Diario Página 24 Zacatecas, en aquel año: EL

“ALCALDE de Fresnillo, del PT, apoyará la candidatura del diputado local Miguel Alonso, aspirante a la gubernatura por el Revolucionario Institucional (hasta Saúl se sumó muy sonriente).

A PESAR de un supuesto “empate técnico” en las encuestas de medición de candidatos del PRI y PT para la gubernatura de Zacatecas, esta tarde, el petista David Monreal Avila, alcalde de Fresnillo, declinó su candidatura a favor de dicha alianza y en apoyo al diputado local Miguel Alonso, aspirante a la gubernatura por el tricolor.

EN CONFERENCIA de prensa, los dirigentes estatales de ambos partidos, acompañaron a sus aspirantes, donde David -hermano del senador Ricardo Monreal- precisó que esta decisión es exclusivamente para “cambiar a Zacatecas”, además de insistir que “no es a cambio de puestos, huesos, espacios o presupuestos”.

EN SU discurso puntualizó que “con cualquiera de los dos (candidatos)” se tiene asegurada la gubernatura, pero justificó que optó por dejar abierta la defi nición del candidato a las dirigencias de dicha Alianza que en próximas fechas se registrará.

MONREAL Avila admitió que no solo se valoró el empate técnico, puesto que en la política “hay otras variables”, además de subrayar que “esta lucha no es por puestos, sino por causas sociales”.

JAM`S reveló si el tricolor pidió imponer a un candidato, sólo consideró que Miguel Alonso cumple con “el liderazgo” para conducir esta alianza y representará el frente ciudadano que, aseguro, han conformado con diferentes organizaciones y expresiones sociales.

AL INICIAR su discurso, David Monreal destacó que la intención de realizar una coalición con el tricolor fue debido a que el PT tiene claro que en este proceso electoral slo se buscan dos proyectos: el cambio o la continuidad.

RECONOCIÓ que en su partido se analizaron tres escenarios diferentes, entre éstos la conformacin de la unin de izquierdas (PRD-PT-Convergencia) a través del DIA, la más lgica y natural, sin embargo, dijo que ésta no se concret por la cerrazn, la ceguera y la soberbia.

AL ACOGERSE a la opcin del cambio, admiti que ir solos como partido y con el apoyo del frente ciudadano que los apoya, su movimiento se reducira a una presencia testimonial y signifi caba “desperdiciar una oportunidad de cambio, por ello, se evit que ésta se pulverizara.

APROVECHÓ para aclarar que la alianza PRI-PT no es extraæa ni contradictoria, al mencionar que en procesos electorales anteriores ambos partidos también han ido juntos.

SIN MENCIONAR que hace 12 aæos su hermano Ricardo Monreal desert de las fi las del tricolor para postularse como gobernador cobijado por el PRD, en su pronunciamiento, David Monreal también hizo énfasis que atrás dejaron el odio y vencieron los rencores, intrigas y malos entendidos.

DESTACÓ QUE uno de las prioridades que tendrán como movimiento ciudadano y la Alianza que se conforme es acabar con los cuatro jinetes de la apocalipsis que dej el gobierno perredista: la inseguridad, desempleo, corrupcin y marginacin (sic).

-¡SANTO Dios, don David se fue contra todos y todo, sin importar que su hermano don Ricardo fue un gobierno perredista.

Escupe odio y le cae en la cara.

-ASÍ ES esa estirpe.

BUENO, yo me voy.

Se quedan con Dios y Mara Santsima de Guadalupe