Mi Jardn de Flores

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“¿Qué estamos haciendo para evitar que armas estadounidenses lleguen a México para armar a los c·rteles?î: Jack Reed, senador demócrata de Estados Unidos.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 26 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro tínel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continía, adem·s de la corrupción y la impunidad.

La Mafia de los Hermanos Monreal

-¿YA VIERON el video de una entrevista que don Miguel Varela Pinedo, dio en el programa televisivo del señor Carlos Alazraki, en Ciudad de México, en contra de los hermanos Monreal Ávila? -NO, MADRE Teresa.

-TAMPOCO YO.

-PERDÓN POR la expresión, pero los puso como ëlazo de cochinoí, nunca lo había oído hablar así.

-PUES qué dijo el Miguel, madre Teresa.

-AQUÍ TRAIGO la grabación, escúchenla:

“TÚ lo puedes investigar -dice don Miguel a su entrevistador-: en Aguascalientes, en Sonora, en Sinaloa, en Zacatecas, aquí en la C·mara de Diputados, en la C·mara de Senadores, en algunos gobiernos estatales, en algunas rectorías; hay un hermano, hay un primo, hay un tío, hay un cuñado, hay un sobrino, hay un regidor. O sea, son 120 familiares directos o indirectos que los Monreal tienen en la nómina: hagan cuentas, ¿pues cu·nto dinero al erario píblico le cuesta mantener a ciento veinte familiares directos del gobernador David Monreal e indirectos, entendiendo que se agrandan las familias.

‘LA DEL Tribunal Administrativo -continía el alcalde de Zacatecas- también es cuñada de David Monreal, controlan el dinero, las empresas, la venta de vehículos, la venta de alimentos. Es un monopolio, yo creo que tienen afín algunas notarías, o sea, la verdad es que es un tema de un control absoluto. Y en Zacatecas hay hartazgo”.

-¿QUÉ… LES parece? Hasta arrancó las risas de los presentes, como diciendo ¡qué barbaros!.

-SÍ, EL Miguel se metió hasta la cocina.

-SE ACERCAN las elecciones y va a seguirle sacando los trapitos al sol a los monreales.

-MIGUEL NO dijo nada que no supiéramos, pero sí se aventó un 10 al decirlo en un programa de televisión en la capital del país.

Y tiene mucha razón al asegurar que todo lo controlan los ëmafiosos hermanos Monrealí, y que hay ëhartazgo en Zacatecasí.

-HABRÁ QUE ver qué responde el David.

-NO TIENE armas para atacarlo -dice don Roberto-, Miguel est· limpio, no se le conocen actos de corrupción, siempre ha militado en el PAN, no es como los Monreal que cambian de partido como cambiar de calzones.

“ESTÁ CHAVO, tiene 35 años y se inició en la política en 2008, como coordinador de Programas en Sedesol.

“DESPUÉS, presidente del Patronato de la Feria de Tlaltenango de 2010 a 2013.

“LUEGO, de 2014 a 2016, Presidente del Patronato de la Feria de Jalpa.

“POSTERIORMENTE gana la presidencia municipal de Tlaltenango de 2016 a 2018.

“Y LO reeligen en la presidencia municipal para el trienio 2018-2021.

DESPUÉS GANA la diputación federal y luego da la sorpresa ganando la alcaldía de la capital de Zacatecas, y se la querían quitar alegando puras pendejadas, pero no les dio resultando y platican que David se puso una buena borrachera, pues perdió la joya de la corona.

“A GROSSO modo, este es Miguel Ángel Varela Pinedo, a quien por cierto no le gusta el ëÁngelí y prefiere que lo llamen Miguel a secas.

-PUES vaya que el Miguel tuvo los cojones suficientemente grandes para cant·rselas a los hermanos Monreal, a pesar de que son muy vengativos, no olviden a Juan Carlos Guardado.

-¡PEN…tontos!, est·n abriendo muchos frentes, ahí también est· la respuesta de Miguel Alonso a David Monreal, ¿qué sus aplaudidores no le dirán que Miguel es bien querido por la mayorÌa de los zacatecanos?

-ESO SÍ, hasta las hermanas capuchinas nom·s escuchan el nombre de Miguel y se les alegra el corazÛn, me consta que

lo quieren mucho.

Siguen los Asesinatosì

AHORA es Villanueva el municipio más caliente de Zacatecas: ¡14 narcos fueron abatidos por las fuerzas del ordení, aunque la vox populi sostiene que los 14 fueron ejecutados, no murieron en combate, pero en fin, la violencia parece no tener fin.

ìHOY NUESTRO Diario Página 24 publica otro asesinato en Villanueva: secuestraron a un individuo, lo torturaron, lo mataron a balazos, lo envolvieron

como si fuera para regalo y lo fueron a tirar en el camino que conduce a La Quemada. No cabe duda de que la criminalidad llegó a Zacatecas para quedarse.

ìPOR ESO Alvaro ZaldÌvar Abreu, representante de la AsociaciÛn de Habitantes y Comerciantes del Centro Histórico, hace un llamado a David

Monreal para que las fuerzas del orden blinden las carreteras de Zacatecas, pues están infestadas de delincuentes y siguen espantando al turismo, sobre todo el de Nuevo León, que es el que m·s nos visita, asegura el connotado comerciante.

Yo no Entiendo a la Directora de Cultura

-ME SORPRENDI” la nota que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas: La Orquesta de Cámara de Zacatecas se Niega a Tocar por Falta de

Presupuesto, o sea: no les pagan y por eso decidieron no tocar, hasta en tanto no les paguen.

ìSIN EMBARGO, la MarÌa de Jes˙s Muñoz Reyes, si tiene fondos para promocionar los eventos de lesbianas y homosexuales, ¿no es una incongruencia? Ahora resulta que tales eventos son cultura y la m˙sica pasa a segundo término, no la entiendo.

-SUS MOTIVOS a de tener o… esas son órdenes de don David.

-PUES QUE lo ponga a votación: Música de Camara, o hombres disfrazados de mujer y mujeres disfrazadas de hombres y marchando con su ëorgulloí por las principales calles del Centro Histórico. Que diga Zacatecas qué prefiere, porque ahora hasta el Miguel ya se contagió y est· promocionando matrimonios igualitarios gratis, ¿pues de qué se trata?

-EL MUNDO al revés.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con

Dios y MarÌa SantÌsima de Guadalupe.