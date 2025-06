Regresan a Revisar más de 800 Expedientes de Cabdidatos



Expediente por Expediente: Matías Chiquito



Por: Nallely de León Montellano

Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas, explicó que el miércoles de la semana pasada se tuvo que suspender la sesión de asignación de cargos del Poder Judicial para volver a revisar el kárdex de los certificados de los candidatos que tuvieron mayoría de votos.

Es decir, expuso que los candidatos tenían que cumplir con el requisito de tener promedio de 9 en la materia por la que se postularon, llámese penal, civil, mercantil, etcétera, por lo que, “más de 800 expedientes de más de 800 candidaturas que tenían mayor cantidad de votos y 8 en promedio general; ¿y el 9? Entonces nos regresamos a revisar expediente por expediente”.

Como primer criterio, el INE determinará qué materias serán evaluadas como afines al cargo, ya que, si se trata de cargos mixtos, “tienen que acreditar con 9 en las materias base como civil, penal y laboral, además de amparo y derecho constitucional”.

“Entonces se suspendió la sesión y seguramente regresa con los promedios de 8 general de la carrera y 9 en las materias afines al cargo que va a desempeñar, ha sido la sustantiva una revisión necesaria y urgente previo a asignar cargos”, agregó.

Lo anterior, dijo, podría traer consecuencias para la elección en términos de validación de requisitos de elegibilidad en términos de promedio de 9 respecto a las materias afines al cargo, “a lo mejor el 8 pasa, pero el 9 en lo que se va a revisar”.

En caso de que algún candidato no cumpla con los requisitos para la asignación del cargo, dijo que, el siguiente criterio sería asignarle el cargo a la siguiente persona más votada respetando la paridad en la elección.

“Aunque hay un principio constitucional que dice que si la persona más ganadora no es elegible la elección se anula, pero debe haber un momento previo del proceso electoral donde no declare persona ganadora, simplemente revisan y si no tiene los requisitos no es ganadora y le asigna el cargo a una persona ganadora con mayor cantidad de votos y que cumpla los requisitos de elegibilidad”.

La sesión de asignación de cargos se reanudó la tarde de este jueves, por lo que los resultados de la revisión de promedios se harán públicos durante las próximas horas.