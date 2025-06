Mi Jardn de Flores

íMéxico no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos ñlo hemos dicho muchas veces-, pero no nos subordinamos. México es un gran país. Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de igualdad. No somos piñata de nadie. A México se le respetaî: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 27 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Angustioso S O S…

HOY VIERNES 27 de junio, se cumplen 18 días del secuestro, privación ilegal de la libertad o desaparición forzada del joven Josua Jafet ZambranoHernández de 23 años, hijo de don Juan Manuel Zambrano Jiménez, presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas.

Y NUESTRO Diario pública nueva Cédula de Búsqueda; pobre familia, lo que debe estar sufrido por no saber nada de él, sobre todos sus padres.

-A MÍ lo que se me hace raro es que las autoridades no lo han localizado, pues en cuanto sucedió la desaparición, las autoridades tuvieron conocimiento y debieron de haber actuado de inmediato, pero les sucedió lo que a David: ‘despertaron tarde’ y los criminales se les desaparecieron con todo y víctima.

-ESTA DESAPARICIÓN no me huele nada bien: puedo jurar que hay mano negra, pues si fuera por dinero el problema ya se hubiera solucionado y, como se ve, los secuestradores ni siquiera se han comunicado con los familiares o autoridades.

-¿CÓMO LO sabe?

-POR LA nueva Cédula de Búsqueda, si hubieran contactado no publicarían otra.

-DON DAVID, como responsable de la seguridad de los zacatecanos, debería de estar preocupado.

-¡JUM!, a ese lo único que le interesa es el presupuesto.

A Propósito…

íHOY LA diputada Ana María Romo Fonseca, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, sugiere a David Monreal, que parte de los 3,650 millones de pesos, destinados al segundo piso del bulevar Metropolitano, que se suspendió, deberían de invertirse en medicamentos, pues es escandalosa la falta de medicinas.

-SOBRE todo -dice la diputada- los niños con cáncer: ‘Si no se hizo el segundo piso, parte de ese dinero puede destinarse a salvar vidas’, recomienda.

-PUES ojalá y el mensaje haya llegado al señor gobernador y tenga la sensibilidad de apoyar a los niños que padecen ese mal tan terrible.

El Incendiado Municipio de Villanueva, éPunto Turísticoí -EL QUE no se cansa de cajetearla es el Le Roy Barragán Ocampo, secretario de turismo…

-AHORA qué hizo el gran Le Roy…

-PUES está aferrado en promocionar turísticamente el municipio de Villanueva.

-¿CÓMO SE le ocurre a don Le Roy, si ese municipio es actualmente el más inseguro y peligroso de Zacatecas, no acaso acaban de quitarles la vida a 14 ‘malos organizados’ en enfrentamiento y siguen apareciendo cadáveres en los caminos rurales?

-PUES que ya invitó a ‘periodistas nacionales’, para darles un tour por todo Villanueva, para presumirles que se rehabilitaron calles, se pintó el centro histórico, se colocaron señaléticas turisticas…

que el David Monreal le ha invertido mucho dinero a ese pueblo mágico.

-PUES nomás falta que ese día haya otro enfrentamiento para que los ‘periodistas nacionales’ hagan sus crónicas y promuevan el ‘turismo rojo’, a ver si la sangre no les salpica.

“DE VERAS que el Le Roy está bien güey, sólo a él se le ocurre invitar a ‘periodistas nacionales’ a recorrer el municipio más peligroso e inseguro de Zacatecas en estos momentos”.

-¡AH QUÉ.. don Le Roy! Bueno, por ideas no para: Turismo de bodas, turismo rosa, turismo rojo, turismo gastronómico, turismo bicicletero, turismo motociclista, turismo de alcohólicos anónimos…

-NOMÁS falta que saquen de la cárcel a todos los presos y les organicen un tour por todo el estado.

-NO LE dé ideas, porque Le Roy es capaz de eso y más.

Crece la Drogadicción Entre la Juventud

-HACEN falta en Zacatecas, dos campañas en una: despistolización y decomiso de drogas, abunda la gente armada y los vendedores de drogas al menudeo.

-¡ÁNDELE, es buena idea, sobre todo ahora que el titular del INJUVE, el joven Mauricio Acevedo González, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, dice que las drogas que más consumen los jóvenes, son mariguana, alcohol y tabaco.

-PA’ MÍ QUE se quedó corto: el crystal es la droga que más se vende y consume: con 50 pesos se ponen muy idiotas.

-EL PROBLEMA es que muchos policías están puestos con el narco: ellos saben dónde y quiénes venden drogas, pero están bien vendidotes y no hacen nada.

-ESO ES lo malo, la maldita corrupción.

-EL FRANCÉS Cristian Paul y el general Arturo Medina, deben de ponerse las pilas y batirse como los buenos en contra de la delincuencia organizada.

-¡MMM…

esos nomás se la pasan rascándose los destos!

-BUENO, yo me voy.

Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe