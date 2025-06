Mi Jardn de Flores

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos –lo hemos dicho muchas veces–, pero no nos subordinamos. México es un gran país. Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de igualdad. No somos piñata de nadie. A México se le respeta”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

Chalchihuites, Zac.- Sábado 28 de junio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Siguen los Asesinatos en Zacatecas

Repitan conmigo:

Dios te salve, María,

llena eres de gracia;

el Señor es contigo.

Bendita Tú eres

entre todas las mujeres,

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios,

ruega por nosotros, pecadores,

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Dios salve a Zacatecas: los ‘malos organizados’ siguen derrotando a los ‘buenos desorganizados’, es increíble: miles de policías de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, así como soldados de nuestro glorioso Ejercito Mexicano y elementos de la Guardia Nacional, no pueden meter al orden a un puñado de delincuentes que no solamente les arrancan la vida a cientos, miles de zacatecanos hombres, mujeres y niños con total impunidad, sino que los echan a perder con sus malditas drogas.

-Pero según los corifeos oficiales del David, madre Teresa, Zacatecas es de los estados más seguros’.

-¿Y usted les cree, doña Petra? -dice don Roberto-.

-Claro que no, pero ellos lo dicen.

-¡Son unos cínicos, mentirosos: los asesinatos y desapariciones forzadas, continúan; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, da pelos y señales del asesinato de una mujer a la que secuestraron, torturaron, vejaron, asesinaron de un tiro y su semidesnudo cuerpo lo fueron a tirar en despoblado envuelto en plásticos como si fuera basura.

“Esto sucedió en el otrora apacible, municipio de Valparaíso, a plena luz del día; y, como siempre ocurre, de los asesinos no se sabe nada: ¿dónde chingaos quedaron los cuerpos de inteligencia?, ni siquiera han descubierto la identidad de la pobre mujer asesinada.

“Por cierto, David sigue metiendo cadáveres en su clóset: no reporta los asesinatos al Gobierno Federal, miren aquí está el gráfico de ayer 27 de junio: ‘Zacatecas, Cero asesinatos’… ¿qué chingaos ganan con mentir?

“¿Los hace feliz levantando trofeos falsos? ¿Por qué burlarse de la inteligencia de los zacatecanos de manera tan ojete? ¿Por qué engañar a la Presidenta de la República, que ha sido tan benévola con los hermanos Monreal, a pesar de que Ricardo se enfrentó con ella en dos ocasiones, primer por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y luego por la Presidencia de la República? Por menos, políticos muy poderosos se vieron obligados a desaparecer de la política, no así Ricardo Monreal, quien alcanzó hueso como diputado federal, presidente de la Jucopo y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, gracias a la benevolencia de la Presidenta de México, pero, ¡aguas!

“Que no se pasen de lanza porque, como dijo López Obrador ‘yo soy moderado y hasta fresa en comparación con la Presidenta’, entonces estaría bueno para ellos que no le hagan al ensarapado, porque la Dra. Sheinbaum los puede desconocer.

No Ceden los Ejidatarios de Jiménez del Teúl

“Interesante el trabajo periodístico del reportero gráfico Adolfo Vladimir de Cuartoscuro, que hoy sábado publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas: Ejidatarios, reacios a la Presa Milpillas; yo creo que será otro fracaso del David Monreal: así como sucedió con su segundo piso al bulevar, pasará con la presa Milpillas.

-Don David no sabe cabildear, o le ganó la soberbia…

-Las dos cosas: él está en la posición de Luis XIV de Francia: ‘El Estado soy yo’, la soberbia lo invadió en cuanto tomó posesión como gobernador de Zacatecas, ahí fue cuando se volvió loquito.

-Lo advirtió mi ‘Cabecita de Algodón’, no olviden que él dijo que ‘el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’; acuérdense cuando aseguró de viva voz que había periodistas narcos, porque en un cateo a una casa de seguridad, vieron un ejemplar de la revista Proceso.

-Sí, se quemó bien gacho: por eso el Ciro Gómez Leyva, hizo cera y pabilo del David, quien quedó como un estúpido.

-Y hasta la fecha, el Ciro no lo traga ni con agua, y cada vez que tiene oportunidad lo pone del asco…

-Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.