Mi Jardín de Flores

El Komander y el Narco

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

LA LIBERTAD de expresión es vital para la democracia: permite la participaci ón informada, fomenta la crítica y el debate público, hace contrapeso al poder, conlleva a la rendición de cuentas, al combate la corrupción y al abuso de poder, refuerza la legitimidad del sistema y protege a las minorías: Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario de Metrópolis CDMX

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 1 de julio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ernesto González Romo, Debe Continuar con su Demanda

¿CREEN ustedes que la demanda penal del exdiputado Ernesto González Romo, por mas de 200 millones de pesos que don Alejandro Tello dio de soborno a diputados debe activarse o archivarse?

-SI EL Ernesto Gonzalez es congruente, debe de activarse, y con más razón ahora que es el titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado.

-COINCIDO con doña Petra -dice don Roberto-, son muchos 200 millones de pesos y deben de recuperarse, es dinero del pueblo no de Alex.

-NO SUEÑEN: si don David no ha hecho nada para recuperar los 2,900 millones de pesos que según él, don Alejandro Tello desfalcó en el último año de su gobierno, ¿podrá recuperar los 200 millones de pesos, con los que corrompió a los diputados?

-PUES debería, en ambos casos fueron despojados al pueblo, ¿recuerden que David prometió combatir la corrupción y acabar con la impunidad.

-EN CAMPAÑA prometen muchas cosas, pero cuando llegan al poder se les olvidan, pocos son los que cumplen .

-ADEMÁS, no hay que olvidar que Ricardo Monreal y ‘Alito’ Moreno, presidente nacional del PRI, negociaron la gubernatura de Zacatecas, a cambio de no meterlo a la cárcel, pues ya tenía medio cuerpo en las rejas. Ricardo y ‘Alito’ se llevan tan bien, que se dicen hermanos entre sí.

-PUES PUEDE ser, don Felipe, en sus años mozos, viajaba mucho a Campeche, jajaja.

-PERO volviendo con Ernesto González, debería de revivir la ‘Estafa Legislativa’, pero también el robo de 60 millones 100 mil pesos que cometió Benjamín Medrano Quezada al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, y los 2,900 millones de pesos que según David Monreal, se llevó ‘El RaTello’.

-¡JA!, eso no tienen vuelta, fue en pago por la gubernatura de Zacatecas, eso quedó claro con los correos que intercambiaron Ricardo y Alito, esa es una prueba contundente: embarazaron urnas para que David ganara la elección a la gubernatura, la transa está comprobada con las declaraciones del propio ‘Alito’.

-¡QUÉ ASCO!

-¡SÍ, A lo Monreal!

Siguen los Asesinatos

-AYER, el narco despidió junio con dos asesinatos: la compañera Irma Mejía, corresponsal de El Universal, una de nuestras agencias, reporta el hallazgo de un vehículo baleado sobre la carretera federal 45, donde se encontró un cadáver .

ADEMÁS del asesinato de otro hombre en el municipio de Cuauhtémoc, hecho qye ocurrió después del concierto de clausura de ese pueblo en donde se realizó la presentación del cantante El Komander.

-YO NO sé por qué contratan a esos cantantes de corridos de narcos, cuando en muchos estados los repudian porque generan muerte y violencia: en Jalisco y Aguascalientes, ya les cerraron las puertas.

-AQUÍ EN Zacatecas deberían de hacer lo mismo y no contratar a ese tipo de cantantes: ese muertito se lo achacan a la presentación de El Komander, que por cierto canta muy feo, no sé por qué jala tanta gente.

-PUES porque hace apología del narco, la gente con algunos alcoholes entre pecho y espalda, se cree el Chapo Guzmán, Caro Quintero, El Señor de los Cjelos o El Mayo Zambada.

-BONITO ejemplo, el que no termina muerto, acaba pudriéndose en prisión, no me explico como hay gente que le gusta terminar así con su vida.

Los Suicidios, Otra Calamidad en Zacatecas

-COMO si no tuviéramos sufi ciente con los asesinatos y las drogas, ya nos cayó en Zacatecas otra calamidad: los suicidios, nuestro estado está por encima de la media nacional, y es en este gobierno que este problema social ha crecido alarmantemente.

-ES UN refl ejo de lo mal que gobierna David Monreal: en todo lo malo estamos peor que cualquier otro estado.

HOY, el Miguel Alonso le recuerda al David Monreal, que él en su gobierno logró 40 mil nuevos empleos, mientras que David pierde empleos año con año: gobierna al revés, es un fracaso.

-Y TODAVÍA le faltan dos años dos meses y 11 días para irse a nunca vuelvas.

– OJALÁ Y cuando menos haga la presa Milpillas.

-AL PASO que va, ni eso va a lograr.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.